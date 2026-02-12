Bangladesh Elections : बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू; ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत

Bangladesh Eelctions 2026 : ढाका : भारताचा शेजारी बांगलादेशात आज संसदीय निवडणुकांना सुरुवात झाली आहे. भारतीय वेळेनुसार, सकाळी ७ वाजता मतदान सुरु झाले असून आज दुपारी ४ वाजेपर्यंत चालणार आहे. यानंतर मोजणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थापन कडक करण्यात आले आहे. अंतरिम सरकारने नागरिकांना उत्साहाने निवडणुकीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. यावेळी एकूम ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत सुरु आहे. बांगलादेशात सुमारे १२७ दशलक्ष मतदार आज आपल्या मतदाना हक्क बजावतील. सध्या या निवडणुकीवर दक्षिण आशियाई देशांची बारकाईने नजर आहे.
बातमी अपडेट होत आहे.
Web Title: Bangladesh elections 2026 voting begins general elections 51 political parties battle for power