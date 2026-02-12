Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bangladesh Elections : बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू; ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत

Bangladesh Elections 2026 : बांगलादेशात आजपासून सार्वत्रिक निवडणुकांना सुरुवात झाली असून याकडे दक्षिण आशियाई देशांचे लक्ष लागले आहे. ही निवडणुक भारतासाठी देखील अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 08:13 AM
Bangladesh elections 2026

Bangladesh Elections : बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू; ५१ पक्षांमध्ये राजकीय सत्तेसाठी लढत (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • बांगलादेशात संसदीय निवडणुकांना सुरुवात
  • ४ वाजेपर्यंत चालणार मतदान
  • ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत सुरु
Bangladesh Eelctions 2026 : ढाका : भारताचा शेजारी बांगलादेशात आज संसदीय निवडणुकांना सुरुवात झाली आहे. भारतीय वेळेनुसार, सकाळी ७ वाजता मतदान सुरु झाले असून आज दुपारी ४ वाजेपर्यंत चालणार आहे. यानंतर मोजणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थापन कडक करण्यात आले आहे. अंतरिम सरकारने नागरिकांना उत्साहाने निवडणुकीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. यावेळी एकूम ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत सुरु आहे. बांगलादेशात सुमारे १२७ दशलक्ष मतदार आज आपल्या मतदाना हक्क बजावतील. सध्या या निवडणुकीवर दक्षिण आशियाई देशांची बारकाईने नजर आहे.

बातमी अपडेट होत आहे.

Published On: Feb 12, 2026 | 08:13 AM

