Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Bangladesh Elections 2026 Muhammad Yunus Government Ministers Safe Excit Plan

Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत?

Bangladesh Elections : बांगलादेशात मोठा राजकीय गोंधळ उडालेला आहे. मोहम्मद युनूस सरकार निवडणुकीपूर्वीच गुपचूप देश सोडण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठी सेफ एक्झिट प्लॅनही तयार करण्यात आला आहे. नेमका काय डाव आहे जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 05, 2026 | 04:11 PM
Bangladesh Elections

Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बांगलादेशात मोठा राजकीय गोंधळ
  • निवडणुकीपूर्वी देश सोडण्याच्या तयारीत युनूस यांचे मंत्रीमंडळ
  • जाणून घ्या काय आहे सेफ एक्झिट प्लॅन
Bangladesh Elections 2026 News in Marathi : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) सध्या मोठी राजकीय उलाथापलथ सुरु आहे. येत्या १२ फेब्रुवारीला बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. परंतु यापूर्वी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारमध्ये मोठा गोंधळ सुरु आबे. दावा केला जात आहे की अनेक मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, सल्लाहार देश सोडण्याचा विचार करत आहेत. यासाठी एक सेफ एक्झिट प्लॅनची तयारीही करण्यात आली आहे.

बांगलादेशात लोकशाहीचा अंत? आगामी निवडणुकींचा निकाल आधीच ठरलाय…; हसीना यांच्या मुलाच्या दाव्याने खळबळ

मिडिया रिपोर्टनुसार, युनूस यांच्या मंत्रीमंडळातील नेत्यांनी यासाठी एक सेफ एक्झिट प्लॅनही तयार केला आहे. दावा केला जात आहे की सर्व मंत्र्‍यांनी राजनैतिक पासपोर्ट बदलून सामान्य पासपोर्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. सहसा कोणत्याही देशातील मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आपले पद सोडल्यानंतर राजकीय पासपोर्ट परत करतात. परंतु सध्या बांगलादेशात परिस्थिती उलट दिसून येते आहे. सर्व मंत्री अधिकारी राजनैतिक पासपोर्ट जमा करुन सामान्य व्हिसावर परदेशात पळून जाण्याच्या तयारीत आहे.

काय आहे भिती मागचे कारण?

मिडिया रिपोर्टनुसार, बांगलादेशच्या निवडणुका १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहेत. परंतु यापूर्वीच निवडणुकीचा निकाल ठरला अशून अनेक चाचण्यांमध्ये बांग्लादेश नॅशनल पार्टीचे अध्यक्ष तारिक रहमान यांच्या पाठिने जनमत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे बीएनबीचा विजय झाल्यास युनूस सरकारमधील नेत्यांवर गंभीर कारवाई केली जाऊ शकते असे म्हटले जात आहे. याच भितीपोटी मंत्रीमंडळातील वरिष्ठ नेते, अधिकारी, सल्लागार सुरक्षित निर्गमनाचा मार्ग वापरत आहेत.

निवडणुकांचा निकाल आधीच ठरलेला?

ही माहिती समोर येण्याच्या एक दिवस आधीच शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांचा मुलगा सजीब वाजेद जॉय यांनी एक गंभीर दावा केला होता. डॉय यांच्या  मते १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांचा निकाल आधीच निश्चित करण्यात आला आहे. निवडणुक प्रक्रिया केवळ एक दिखावा असून याची सर्व सुत्रे जमात-ए-इस्लामीच्या हाती आहेत. जॉय यांनी बांग्लादेश नॅशनल पार्टी (BNP) ला इशारा दिला आहे की, निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा विजय झाला तरी सर्व प्रक्रिया ही जमात-ए-इस्लामीच्या नियंत्रणाखाली असणार आहे.

शेख हसीनांच्या काळात सात वेळा जेल अन् कडेवर तान्हं बाळ; बांगलादेशच्या प्रचारात ‘या’ महिलेची होतेय जोरदार चर्चा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशच्या युनूस सरकारमधील मंत्री राजकीय पासपोर्ट परत का करतायत?

    Ans: बांगलादेशात येत्या १२ फेब्रुवारीला सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहे. परंतु या निवडणुकांचा निकाल हा BNP पक्षाच्या बाजूने लागणार असल्याची शक्यता आहे. BNP पक्षाचा विजय अंतरिम सरकारमधील अधिकाऱ्यांसाठी, नेत्यांसाीठी धोकादायक ठरू शकतो. यामुळे युनूस सरकारमधील राजकीय पासपोर्ट परत करुन सामान्य व्हिसा पासपोर्ट घेऊन देश सोडण्याच्या तयारीत आहेत.

  • Que: बांगलादेशच्या निवडणुका कधी होणार आहेत?

    Ans: १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहेत.

Web Title: Bangladesh elections 2026 muhammad yunus government ministers safe excit plan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 04:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इराणमध्ये मोठी क्रांती! जोरदार निदर्शनानंतर महिलांना मिळाले बाईक चालवण्याचे स्वातंत्र्य
1

इराणमध्ये मोठी क्रांती! जोरदार निदर्शनानंतर महिलांना मिळाले बाईक चालवण्याचे स्वातंत्र्य

Nuclear War Alert : अमेरिका-रशियामधील ‘तो’ १५ वर्षांचा करार संपला; आता जगाचा विनाश निश्चित?
2

Nuclear War Alert : अमेरिका-रशियामधील ‘तो’ १५ वर्षांचा करार संपला; आता जगाचा विनाश निश्चित?

Epstein Scandal मुळे ब्रिटनच्या राजकारणात खळबळ; पीटर मँडेलसन वादामुळे PM Starmer यांची खुर्ची धोक्यात? प्रकरण काय?
3

Epstein Scandal मुळे ब्रिटनच्या राजकारणात खळबळ; पीटर मँडेलसन वादामुळे PM Starmer यांची खुर्ची धोक्यात? प्रकरण काय?

‘भारत कोणाच गुलाम नाही’ ; ट्रम्प यांच्या भारत-रशिया तेल व्यापारावरील दाव्यावर पुतिन यांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर
4

‘भारत कोणाच गुलाम नाही’ ; ट्रम्प यांच्या भारत-रशिया तेल व्यापारावरील दाव्यावर पुतिन यांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics : सुनेत्रा काकीच पक्षाच्या प्रमुख राहतील! पवार कुटुंबियांच्या एकत्रित भेटीनंतर रोहित पवारांचे सूचक विधान

Maharashtra Politics : सुनेत्रा काकीच पक्षाच्या प्रमुख राहतील! पवार कुटुंबियांच्या एकत्रित भेटीनंतर रोहित पवारांचे सूचक विधान

Feb 05, 2026 | 04:06 PM
Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत?

Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत?

Feb 05, 2026 | 04:03 PM
Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

Feb 05, 2026 | 03:59 PM
Maharashtra ZP Election 2026: झेडीपी,पंचायत समिती निवडणुकी निमित्त पनवेलमध्ये शहरातील वाहतुकीत बदल

Maharashtra ZP Election 2026: झेडीपी,पंचायत समिती निवडणुकी निमित्त पनवेलमध्ये शहरातील वाहतुकीत बदल

Feb 05, 2026 | 03:56 PM
पक्षीमित्र संमेलनासारखे उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी! उपवनसंरक्षक सरोज गवस यांच्या हस्ते प्रतिपादन

पक्षीमित्र संमेलनासारखे उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी! उपवनसंरक्षक सरोज गवस यांच्या हस्ते प्रतिपादन

Feb 05, 2026 | 03:55 PM
PM Kisan Nidhi : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ४,००० रुपये खात्यात जमा होणार, कसं ते जाणून घ्या…

PM Kisan Nidhi : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ४,००० रुपये खात्यात जमा होणार, कसं ते जाणून घ्या…

Feb 05, 2026 | 03:54 PM
ICC T20I Ranking : आयसीसी टी-20 क्रमवारीत इशानची उंच उडी! पाकिस्तानी सॅम अयुब बनला नंबर-1 अष्टपैलू खेळाडू 

ICC T20I Ranking : आयसीसी टी-20 क्रमवारीत इशानची उंच उडी! पाकिस्तानी सॅम अयुब बनला नंबर-1 अष्टपैलू खेळाडू 

Feb 05, 2026 | 03:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM