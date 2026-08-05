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Pune News: मुसळधार पावसाने खचलेल्या करंजाळे रस्त्याची युद्धपातळीवर दुरुस्ती; प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन सज्ज

Updated On: Aug 05, 2026 | 03:23 PM IST
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सारांश

जुन्नर-ओतूर मार्गावरील करंजाळे परिसरात मुसळधार पावसामुळे राष्ट्रीय महामार्गाचा काही भाग खचल्याने वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम सुरू असून, सुरक्षिततेची खात्री झाल्यानंतरच वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.

Pune News: मुसळधार पावसाने खचलेल्या करंजाळे रस्त्याची युद्धपातळीवर दुरुस्ती; प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन सज्ज

Pune News: मुसळधार पावसाने खचलेल्या करंजाळे रस्त्याची युद्धपातळीवर दुरुस्ती; प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन सज्ज

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विस्तार
  • मुसळधार पावसामुळे खचलेल्या करंजाळे परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गाची युद्धपातळीवर दुरुस्ती सुरू आहे.
  • प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने वाहतूक बंद ठेवून पर्यायी मार्गाची व्यवस्था केली आहे.
  • मुख्य काम पूर्ण झाल्यानंतर सुरक्षा तपासणीनंतर टप्प्याटप्प्याने वाहतूक सुरू केली जाणार आहे.
ओतूर: नगर-कल्याण राष्ट्रीय महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या करंजाळे परिसरामध्ये मुसळधार पावसामुळे खचलेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सध्या प्रशासनाकडून अत्यंत गांभीर्याने आणि युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता सर्वोच्च मानून राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाने ज्या तत्परतेने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने हे आव्हान हाताळले आहे, त्याचे सर्व स्तरातून विशेष कौतुक केले जात आहे.

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गेल्या काही दिवसांत जुन्नर-ओतूर आणि करंजाळे परिसरात झालेल्या संततधार व मुसळधार पावसामुळे राष्ट्रीय महामार्गाचा काही भाग मोठ्या प्रमाणावर खचला होता. रस्त्याला मोठे तडे गेल्याने येथून प्रवास करणाऱ्या लहान-मोठ्या वाहनांना, एसटी बस आणि मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रक्सना गंभीर अपघाताचा धोका निर्माण झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, स्थानिक पोलिस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही विलंबाविना प्रत्यक्ष घटनास्थळी धाव घेतली. धोका टळावा आणि कोणतीही जीवितहानी होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलत या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचा धाडसी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य निर्णय घेतला.

पावसाचा जोर कायम असताना आणि प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही महामार्ग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व पोलीस अधिकारी स्वतः घटनास्थळी उपस्थित राहून कामाची सातत्याने पाहणी करत आहेत. रस्त्याचा पाया मजबूत करणे, भरावाचे नियोजन करणे आणि काँक्रीटीकरण वेगात पूर्ण करणे यावर अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष डोळ्यात तेल घालून पहारा सुरू आहे. कामात कोणताही अडथळा येऊ नये आणि काम पूर्ण गुणवत्तेसह वेळेत व्हावे, यासाठी अधिकाऱ्यांनी अहोरात्र काम सुरू ठेवले आहे. वाहतूक बंद केल्यामुळे महामार्गांवर गोंधळ उडू नये, यासाठी ओतूर पोलीस स्टेशनचे साहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजीगिरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. महामार्ग पोलीस आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्तपणे पर्यायी मार्गाचे नियोजन करून वाहनधारकांना शिस्तबद्ध प्रवासाचे आवाहन केले आहे.

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प्रवाशांच्या सोयीसाठी वाहतूक लवकरच सुरू करण्याचे प्रयत्न

सध्या करंजाळे येथे रस्त्याच्या पायाचे मजबुतीकरण, भराव टाकणे आणि कॉक्रीटीकरणाचे काम अंतिम टप्याकडे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महामार्ग प्रशासनाच्या माहितीनुसार, मुख्य काम पूर्ण होताच रस्त्याची टप्प्याटप्प्याने पाहणी केली जाईल. प्रवाशांच्या सुरक्षेची १००% खात्री पटल्यानंतरच महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा पूर्ववत केली जाणार आहे. मात्र, नागरिकांची आणि वाहनधारकांची गैरसोय टाळण्यासाठी किमान एकेरी हलकी वाहतूक लवकरात लवकर कशी सुरू करता येईल, या दृष्टीने अधिकारी वर्ग दिवस-रात्र वेगाने प्रयत्न करत आहेत.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Karanzale nh road repair work in full swing traffic to resume after safety check

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Published On: Aug 05, 2026 | 03:23 PM

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