Pune News: मुसळधार पावसाने खचलेल्या करंजाळे रस्त्याची युद्धपातळीवर दुरुस्ती; प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन सज्ज

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गेल्या काही दिवसांत जुन्नर-ओतूर आणि करंजाळे परिसरात झालेल्या संततधार व मुसळधार पावसामुळे राष्ट्रीय महामार्गाचा काही भाग मोठ्या प्रमाणावर खचला होता. रस्त्याला मोठे तडे गेल्याने येथून प्रवास करणाऱ्या लहान-मोठ्या वाहनांना, एसटी बस आणि मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रक्सना गंभीर अपघाताचा धोका निर्माण झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, स्थानिक पोलिस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही विलंबाविना प्रत्यक्ष घटनास्थळी धाव घेतली. धोका टळावा आणि कोणतीही जीवितहानी होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलत या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचा धाडसी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य निर्णय घेतला.
पावसाचा जोर कायम असताना आणि प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही महामार्ग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व पोलीस अधिकारी स्वतः घटनास्थळी उपस्थित राहून कामाची सातत्याने पाहणी करत आहेत. रस्त्याचा पाया मजबूत करणे, भरावाचे नियोजन करणे आणि काँक्रीटीकरण वेगात पूर्ण करणे यावर अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष डोळ्यात तेल घालून पहारा सुरू आहे. कामात कोणताही अडथळा येऊ नये आणि काम पूर्ण गुणवत्तेसह वेळेत व्हावे, यासाठी अधिकाऱ्यांनी अहोरात्र काम सुरू ठेवले आहे. वाहतूक बंद केल्यामुळे महामार्गांवर गोंधळ उडू नये, यासाठी ओतूर पोलीस स्टेशनचे साहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजीगिरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. महामार्ग पोलीस आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्तपणे पर्यायी मार्गाचे नियोजन करून वाहनधारकांना शिस्तबद्ध प्रवासाचे आवाहन केले आहे.
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सध्या करंजाळे येथे रस्त्याच्या पायाचे मजबुतीकरण, भराव टाकणे आणि कॉक्रीटीकरणाचे काम अंतिम टप्याकडे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महामार्ग प्रशासनाच्या माहितीनुसार, मुख्य काम पूर्ण होताच रस्त्याची टप्प्याटप्प्याने पाहणी केली जाईल. प्रवाशांच्या सुरक्षेची १००% खात्री पटल्यानंतरच महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा पूर्ववत केली जाणार आहे. मात्र, नागरिकांची आणि वाहनधारकांची गैरसोय टाळण्यासाठी किमान एकेरी हलकी वाहतूक लवकरात लवकर कशी सुरू करता येईल, या दृष्टीने अधिकारी वर्ग दिवस-रात्र वेगाने प्रयत्न करत आहेत.