पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नरेश वासुदेव ठाकरे (५२, रा. पांडे ले आऊट, खामला रोड, प्रतापनगर) यांना २९ जुलैला मित्राच्या व्हॉट्सऍप क्रमांकावरून लग्नपत्रिकेची ‘एपीके’ फाईल प्राप्त झाली. मित्रानेच लग्नाचे निमंत्रण पाठविल्याचा समज झाल्याने त्यांनी कोणतीही शंका न घेता ती फाईल डाऊनलोड केली. फाईल डाऊनलोड होताच मोबाईलमध्ये तांत्रिक बिघाड
झाल्यासारखे वाटले. मात्र, त्याकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिले नाही. प्रत्यक्षात ‘एपीके’ फाईलच्या माध्यमातून सायबर भामट्यांनी त्यांच्या मोबाईलवर नियंत्रण मिळवून बँक व्यवहारांची माहिती हस्तगत केली.
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आरोपींनी युनियन बैंक ऑफ इंडियाच्या खात्यातून टप्प्याटप्याने ६ लाख १२ हजार २०९ रुपये विविध बैंक खात्यांमध्ये ऑनलाईन वळते केले. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर मोबाईल पुन्हा पूर्ववत सुरू झाल्याने फसवणुकीची कल्पनाही आली नाही. १ ऑगस्टला बैंक खात्यातून मोठी रक्कम वळती झाल्याचे संदेश आल्यानंतर ठाकरे यांनी खात्याची पडताळणी केली. चौकशीअंती फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर त्यांनी प्रतापनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, तक्रारीवरून प्रतापनगर पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि फसवणुकीसंबंधीच्या कलमान्वये अज्ञात सायबर भामट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
Crime in India 2024 च्या आकडेवारी नुसार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात नोंद झालेले गुन्हे
एकूण सायबर गुन्हे: 9,922
फसवणुकीसाठी (Cyber Fraud) नोंदवलेली प्रकरणे: 6,198
लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणे: 544
खंडणी (Extortion): 68
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प्रँक/त्रास देण्याचे प्रकार: 64
राग किंवा सूडातून केलेले गुन्हे: 53
याशिवाय महाराष्ट्रात महिला व मुलांवरील सायबर स्टॉकिंग आणि बुलिंगची सर्वाधिक प्रकरणे नोंदली गेली.
डेटा चोरीच्या प्रकरणांतही महाराष्ट्र देशात अव्वल राहिला. ऑनलाइन फसवणूक, ओळख चोरी (Identity Theft) आणि गेमिंग ऍप फसवणुकीतही राज्य अग्रस्थानी आहे.
2025 ची महाराष्ट्रातील सायबर गुन्ह्यांची अधिकृत आकडेवारी NCRB सहसा मागील वर्षाचा अहवाल पुढील वर्षाच्या उत्तरार्धात प्रसिद्ध करते.