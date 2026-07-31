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BRICS Summit 2026 : शी जिनपिंग भारत दौऱ्यावर? गलवाननंतर पहिल्यांदाच नवी दिल्लीत भारत-चीन शिखर भेटीची शक्यता

Updated On: Jul 31, 2026 | 06:30 PM IST
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सारांश

BRICS Summit 2026 : भारतात होणाऱ्या BRICS 2026 शिखर परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. गलवान संघर्षानंतरचा हा त्यांचा पहिला संभाव्य भारत दौरा ठरू शकतो. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात सीमावाद, व्यापार, सुरक्षा आणि BRICS सहकार्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • गलवान संघर्षानंतर पहिल्यांदाच भारतात आगमन
  • BRICS चे यजमान पद भारताकडे
  • सीमावादावर चर्चा होईल का ?
BRICS Summit 2026 : भारतात सप्टेंबर 2026 मध्ये होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, तसे झाल्यास 2020 मधील गलवान संघर्षानंतर त्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा ठरेल. त्यामुळे या संभाव्य भेटीला केवळ BRICS परिषद म्हणून नव्हे, तर भारत-चीन संबंधांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे मानले जात आहे. भारत यंदाच्या BRICS शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवत आहे. या परिषदेला BRICS सदस्य देशांचे प्रमुख उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. चीनकडून अद्याप शी जिनपिंग यांच्या दौऱ्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली, तरी विविध आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी त्यांच्या भारत दौऱ्याची शक्यता वर्तवली आहे. जर शी जिनपिंग भारतात आले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्यात द्विपक्षीय बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत भारत-चीन सीमावाद, लडाखमधील परिस्थिती, व्यापार, गुंतवणूक, प्रादेशिक सुरक्षा तसेच BRICS सदस्य देशांमधील सहकार्य अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊ शकते.

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भारताच्या जमिनीवर चीनने अतिक्रमण केल्याचे वारंवार विरोधी पक्षांकडून सांगितले गेले आहे . अरुणाचल प्रदेश मध्ये तर चीनने पूर्ण गाव वासवल्याचे हि काही लोकांचे म्हणणे आहे . चीनचा साम्रज्यवादी विस्तार हा विचार फक्त भारतासोबतच नसून तिबेट , जपान इत्यादी सारख्या शेजारील राष्ट्रांना चीनचा धोका अधिक असल्याचे देखील बोलले जाते . भारतासोबत चीनच्या बॉर्डरवरती अधून मधून संघर्षाच्या घटना देखील आपण पाहिल्या आहेत . 2020 मधील गलवान खोऱ्यातील हिंसक संघर्षानंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये अनेक स्तरांवर चर्चा झाल्या असल्या, तरी राष्ट्रप्रमुखांच्या प्रत्यक्ष भेटीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे संभाव्य मोदी-शी भेटीकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.

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दरम्यान, BRICS गटाचा जागतिक आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभाव सातत्याने वाढत असून, सदस्य देशांमधील व्यापार, स्थानिक चलनातील व्यवहार आणि बहुपक्षीय सहकार्य यावरही परिषदेत चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात येतात की नाही आणि भारत-चीन संबंधांबाबत कोणते नवे संकेत मिळतात, याकडे जगभरातील राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Brics summit 2026 xi jinping to visit india possibility of an india china summit in new delhi for the first time since galwan

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Published On: Jul 31, 2026 | 06:30 PM

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