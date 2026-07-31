CWG 2026: अवघ्या 1 किलोने सुवर्ण हुकले! Lovepreet Singh ने विक्रमी वजन उचलत जिंकले रौप्यपदक

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पंजाब येथील अमृतसरच्या २९ वर्षीय लवप्रीतने २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील पुरुषांच्या ११०+ किलो वजनी गटातील वेटलिफ्टिंग प्रकारात उत्कृष्ट कामगिरी केली. लवप्रीतने आपल्या पहिल्याच लिफ्टपासून स्पर्धेत आघाडी घेतली. त्याने स्नॅचचे तिन्ही प्रयत्न यशस्वी केले आणि १६८ किलोग्रॅमपासून सुरुवात करून तो अव्वल स्थानी पोहोचला. त्याचा पुढचा प्रयत्न १७३ किलोग्रॅमचा होता, जो देखील यशस्वी ठरला. त्यानंतर, आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात लवप्रीतने १७६ किलोग्रॅम वजन उचलून स्नॅचमध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. स्नॅचच्या फेरीनंतर, तो दुसऱ्या स्थानी असलेल्या न्यूझीलंडच्या लिटीपेक्षा १० किलोग्रॅमने पुढे होता. एका क्षणी, न्यूझीलंडच्या डेव्हिड अँड्र्यू लिट्टीवर सुमारे १५ किलोची आघाडी असल्याने सुवर्णपदक जिंकेल असे वाटत होते. परंतु, डेव्हिड अँड्र्यू लिट्टीने आपल्या उपांत्य प्रयत्नात २२३ किलो वजन उचलून सर्वांना आश्चर्यचकित केले, लवप्रीतच्या १५ किलो वजनाची बरोबरी साधली आणि एक किलोची आघाडीही मिळवली.
Congratulations to Lovepreet Singh on clinching the Silver Medal in the Men’s 110+ kg weightlifting event at the Commonwealth Games with a total lift of 388kg.#Cheer4Bharat #CWG2026 pic.twitter.com/pYffsUZdeS — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 30, 2026
केवळ एका किलोग्राम वजनाने लवप्रीत सिंगचे सुवर्णपदक हुकले. २०२२ मध्ये लवप्रीत सिंगने याच स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकले होते. परंतु यावेळी त्यानेदमदार कामगिरी करत रौप्यपदकावर नाव कोरले. त्याने २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताने वेटलिफ्टिंग आणि पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्ये एकूण ९ पदके जिंकली आहेत, ज्यात एक सुवर्ण, सहा रौप्य आणि दोन कांस्य पदकांचा समावेश आहे.
पंजाबमधील अमृतसरच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील बाल सिकंदर गावात ६ सप्टेंबर १९९७ रोजी जन्मलेला लवप्रीत एका सामान्य कुटुंबातील मुलगा आहे. त्याचे वडील शिंपी आहेत, तर आजोबा भाजी विकायचे. कुटुंबाच्या आग्रहामुळे त्याने आपल्या वडिलोपार्जित व्यवसायाऐवजी खेळाची निवड केली आणि वयाच्या १३ व्या वर्षी डीएव्ही मैदानावर वेटलिफ्टिंगला सुरुवात केली. तेव्हापासून तो भारतातील सर्वोत्कृष्ट हेवीवेट लिफ्टर्सपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे.
स्थानिक वेटलिफ्टर्सकडून प्रेरणा घेऊन, लवप्रीत सिंगने २०१० साली वयाच्या १३ व्या वर्षी स्थानिक प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली वेटलिफ्टिंगला सुरुवात केली. आर्थिक अडचणी असूनही, त्याच्या दृढनिश्चयाने आणि शिस्तबद्ध प्रशिक्षणाने त्याला ज्युनियर आणि सिनियर स्तरांवर सातत्याने प्रगती करण्यास मदत केली. २०१७ मध्ये पाटियाला येथे भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) च्या राष्ट्रीय शिबिरात सामील होण्यापूर्वी, लवप्रीतने राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये पंजाबचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्याने सुरुवातीला १०५ किलो वजनी गटात भाग घेतला आणि ज्युनियर कॉमनवेल्थ व आशियाई ज्युनियर चॅम्पियनशिपमध्ये पदके जिंकली.
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