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Ahilyanagar News: युवा शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराची नवी दिशा; प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्रांसह शासकीय योजनांची माहिती

Updated On: Jul 31, 2026 | 06:12 PM IST
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सारांश

अहिल्यानगर येथे महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त व ISO प्रमाणित 'युवा शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रा'तर्फे शेळीपालन, कुक्कुटपालन आणि दुग्धव्यवसाय या विषयांवरील प्रशिक्षण वर्ग उत्साहात पार पडला. प्रशिक्षणामध्ये सहभागी युवक, शेतकरी आणि महिलांना पशुपालन व्यवसाय, बँक कर्ज प्रक्रिया, शासकीय योजना आणि थेट विक्रीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

युवा शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराची नवी दिशा; प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्रांसह शासकीय योजनांची माहिती

युवा शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराची नवी दिशा; प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्रांसह शासकीय योजनांची माहिती

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विस्तार
  • शेळी, कुक्कुटपालन आणि दुग्धव्यवसाय प्रशिक्षण वर्ग उत्साहात संपन्न
  • युवा वर्ग, शेतकरी व महिलांकडून आनंद व्यक्त
  • प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्रांसह शासकीय योजनांची माहिती
पोपट पिटेकर,अहिल्यानगर: महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त व ISO प्रमाणित ‘युवा शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रा’च्या वतीने आयोजित शेळीपालन, कुक्कुटपालन आणि दुग्धव्यवसाय प्रशिक्षण वर्ग अहिल्यानगर येथे मोठ्या उत्साहात पार पडला. या प्रशिक्षणात युवक, शेतकरी आणि महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहभागी प्रशिक्षणार्थींनी समाधान व्यक्त करत हा उपक्रम स्वयंरोजगारासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरल्याची प्रतिक्रिया दिली.

व्यावसायिक मार्गदर्शनावर विशेष भर

हे प्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार पतसंस्था, तांत्रिक भवन, आशीर्वाद कॉलनी, कानडेमळा, सारसनगर, अहिल्यानगर येथे आयोजित करण्यात आले होते.

प्रशिक्षणादरम्यान सहभागी प्रशिक्षणार्थींना पुढील विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले:

शेळीपालन, कुक्कुटपालन व दुग्धव्यवसायाची सुरुवात कशी करावी

School Violence: शाळेत धक्कादायक प्रकार! 8 वर्षांच्या चिमुकल्याला गळ्याला पकडून उचलले अन्…; मुख्याध्यापकाची क्रूर वर्तणूक

पशुपालन व्यवसायाचे नियोजन व व्यवस्थापन

उत्पादनाची थेट विक्री करण्याचे मार्ग

बँक कर्ज प्रक्रिया

विविध शासकीय अनुदान व योजनांची माहिती

व्यवसायातील आर्थिक नियोजन आणि उत्पन्न वाढीचे मार्ग

प्रमाणपत्रामुळे शासकीय योजनांचा लाभ

प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेल्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र तसेच अनुभव प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. या प्रमाणपत्रांचा उपयोग भविष्यात बँक कर्ज प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी होणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजन

या प्रशिक्षणाचे नियोजन व अंमलबजावणी मुख्य कार्यकारी डॉ. विकास शिंगाडे, प्रकल्प अधिकारी राखी देसले आणि प्रकल्प अधिकारी केशव वाळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराची संधी

प्रशिक्षणात सहभागी झालेल्या युवक, महिला आणि शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारचे कौशल्याधारित प्रशिक्षण ग्रामीण भागातील स्वयंरोजगाराला चालना देणारे असल्याचे सांगितले. पशुपालन व्यवसायातून आर्थिक स्वावलंबन मिळवण्यासाठी आणि शाश्वत उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी हे प्रशिक्षण अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याचे मत प्रशिक्षणार्थींनी व्यक्त केले.

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Web Title: Ahilyanagar livestock farming training goat poultry dairy young farmers

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Published On: Jul 31, 2026 | 06:12 PM

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