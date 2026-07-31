Lava Virat V1 5G आणि Virat V1 भारतात लॉन्च; दमदार बॅटरीसह किफायतशीर स्मार्टफोनची एंट्री

Lava Virat V1 5G: भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा इंटरनॅशनलने आपल्या नवीन Lava Virat V1 5G आणि Lava Virat V1 या दोन स्मार्टफोनची विक्री 31 जुलैपासून सुरू केली आहे. हे दोन्ही फोन फ्लिपकार्ट आणि लावाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध झाले आहेत. कमी किमतीत मोठी बॅटरी, स्वच्छ अँड्रॉइड अनुभव आणि आकर्षक डिझाइन देण्यावर कंपनीने भर दिला आहे.
Virat V1 5G मध्ये 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले असून 120Hz रिफ्रेश रेट दिला आहे. फोनमध्ये UNISOC T8200 प्रोसेसर, 6000mAh बॅटरी, 4GB रॅम आणि अतिरिक्त 4GB व्हर्च्युअल रॅमचा सपोर्ट मिळतो. याशिवाय 64GB स्टोरेज असून ते 1TB पर्यंत वाढवता येते.
फोटोग्राफीसाठी 13MP AI ड्युअल रिअर कॅमेरा आणि 5MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन Clean Android 16 वर चालतो, त्यामुळे अनावश्यक अॅप्स किंवा जाहिरातींचा त्रास होत नाही. धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंग देखील मिळते.
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4GB + 64GB व्हेरिएंट: ₹12,999
लाँच ऑफर: ₹11,999
Lava Virat V1 मध्ये काय खास?
कमी बजेटमधील ग्राहकांसाठी कंपनीने Lava Virat V1 सादर केला आहे. या फोनमध्ये 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले, UNISOC SC9863A प्रोसेसर आणि 5000mAh बॅटरी दिली आहे.
फोनमध्ये 4GB रॅम + 4GB व्हर्च्युअल रॅम, 64GB स्टोरेज आणि 256GB पर्यंत मेमरी वाढवण्याचा पर्याय आहे. कॅमेऱ्यासाठी 13MP AI ड्युअल रिअर कॅमेरा आणि 5MP सेल्फी कॅमेरा मिळतो. हा फोनही क्लीन अँड्रॉइड अनुभवासह येतो आणि IP64 रेटिंगमुळे धूळ व पाण्याच्या शिंतोड्यांपासून सुरक्षित राहतो.
4GB + 64GB व्हेरिएंट: ₹9,999
लाँच ऑफर: ₹8,999
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मोठी बॅटरी, साधा आणि वेगवान अँड्रॉइड अनुभव, 5G सपोर्ट आणि परवडणारी किंमत शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी Lava Virat V1 5G हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. तर 10 हजार रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये चांगला स्मार्टफोन घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी Lava Virat V1 हा आकर्षक पर्याय आहे. दोन्ही स्मार्टफोनची विक्री 31 जुलैपासून फ्लिपकार्ट आणि लावाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सुरू झाली आहे.