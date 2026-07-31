Mumbai Real Estate : मुंबईच्या रिअल इस्टेटचा 14 वर्षांतील विक्रम! जुलै महिन्यात सर्वाधिक 13600 हून अधिक मालमत्तांची नोंदणी

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दमदार कामगिरी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आधारित वाढ, प्रत्यक्ष वापरकर्त्यांची मजबूत मागणी आणि उच्च बेस इफेक्ट असूनही प्रीमियम हाऊसिंगमधील वाढता कल यामुळे घरखरेदीदारांचा कायम असलेला विश्वास अधोरेखित करते. या निरंतर वाढीवर उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत. या कार्यक्रमात नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष श्री. कमलेश ठाकूर , द गार्डियन्स रिअल इस्टेट ॲडव्हायझरीचे सह-संस्थापक आणि सीईओ श्री. राम नाईक, सुपर्ब रियल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. शिल्पिन तातेर, ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्सचे संचालक सुश्री श्रद्धा केडिया-अग्रवाल आणि अरिहा ग्रुपचे प्रवर्तक श्री. ध्रुमन शहा उपस्थित होते. त्यांनी स्पष्टपणे या क्षेत्राबाबत आपली मतं मांडली.
“गेल्या १४ वर्षांतील मुंबईतील जुलै महिन्यातील सर्वोच्च मालमत्ता नोंदणी ही शहराची अतुलनीय लवचिकता आणि घरखरेदीदारांचा कायम असलेला विश्वास पुन्हा एकदा सिद्ध करते. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि खरेदीदारांच्या बदलत्या अपेक्षा असूनही, शहराचे रिअल इस्टेट क्षेत्र उल्लेखनीय स्थिरता दाखवत आहे. ही वाढ मजबूत पायाभूत सुविधांचा विकास, स्थिर आर्थिक परिस्थिती आणि मालमत्तेच्या वाढत्या किमतींनंतरही स्वतःच्या घराला दिले जाणारे वाढते प्राधान्य यांचा एकत्रित परिणाम दर्शवते. तथापि, पुढे जाताना, धोरणात्मक पाठबळ, प्रकल्पांना जलद मंजुरी आणि शहरी पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक ही मुंबईचे भारतातील सर्वात गतिमान रिअल इस्टेट मार्केट म्हणून स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि हा वेग कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल,” असं म्हणत श्री. कमलेश ठाकूर, अध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र यांनी आपली मतं मांडली.
“जुलै महिन्यातील नोंदणीची आकडेवारी दर्शवते की घरखरेदीदार मुंबईतील रिअल इस्टेटकडे केवळ उपभोगाची वस्तू म्हणून न पाहता दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीची मालमत्ता म्हणून पाहत आहेत. व्याजदर आणि परवडणारी क्षमता हे महत्त्वाचे मुद्दे असले, तरी आजचे खरेदीदार दर्जेदार प्रकल्प, उत्तम कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेमुळे भविष्यात होणाऱ्या मूल्यांकनाला जास्त महत्त्व देत आहेत. मुद्रांक शुल्क संकलनात झालेली वाढ उच्च मूल्याच्या व्यवहारांमधील वाढता कल दर्शवते, ज्यामुळे प्रीमियम घरांकडील आकर्षण स्पष्ट होते. नवीन प्रोजेक्ट लाँच आणि बाजारातील वाढता विश्वास यामुळे सणासुदीच्या काळात खरेदीदारांचा दृष्टिकोन सकारात्मक राहील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.” असं म्हणत श्री. राम नाईक, सह-संस्थापक आणि सीईओ, द गार्डियन्स रिअल इस्टेट ॲडव्हायझरी यांनी आपली मतं मांडली.
“मुंबईतील मालमत्ता नोंदणीत झालेली सातत्यपूर्ण वाढ ही प्रत्यक्ष वापरकर्त्यांची (एंड-युझर्स) खरी मागणी रिअल इस्टेट बाजाराला गती देत असल्याचे स्पष्ट करते. आजचे खरेदीदार विचारपूर्वक निर्णय घेत असून, जे प्रकल्प उत्कृष्ट बांधकाम दर्जा, वेळेत ताबा, जीवनशैलीच्या सुविधा आणि मजबूत कनेक्टिव्हिटी देतात त्यांना प्राधान्य देत आहेत. जे डेव्हलपर्स उत्पादनातील विविधता आणि ग्राहक-केंद्रित सेवांवर लक्ष केंद्रित करतात, त्यांना या बदलत्या मागणीचा सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. एमएमआर (MMR) क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे दळणवळण सुलभ होत असल्याने, प्रस्थापित आणि नव्याने उदयास येणाऱ्या दोन्ही मायक्रो-मार्केट्समध्ये मागणी कायम राहील असा आमचा विश्वास आहे.”असं म्हणत श्री. शिल्पिन तातेर, व्यवस्थापकीय संचालक, सुपर्ब रियल्टी यांनी आपली मतं मांडली.
“ताजी नोंदणीची आकडेवारी मुंबईच्या निवासी बाजारात खरेदीदारांच्या विश्वासाची कायम असलेली ताकद अधोरेखित करते. आजचे घरखरेदीदार अधिक महत्वाकांक्षी झाले असून, सोयी-सुविधा, शाश्वतता आणि जीवनशैलीचे मूल्य एकत्र आणणाऱ्या विचारपूर्वक डिझाइन केलेल्या घरांचा शोध घेत आहेत. श्रीमंत खरेदीदार मोठ्या राहण्याच्या जागांना आणि दीर्घकालीन मालमत्ता निर्मितीला प्राधान्य देत असल्यामुळे, विशेषतः प्रीमियम आणि लक्झरी हाऊसिंग विभागात चांगली मागणी दिसून येत आहे. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांमधील आमच्या लक्झरी प्रकल्पांनाही मोठी मागणी पाहायला मिळत आहे. हाच वेग कायम ठेवत, आम्ही प्रीमियम लाँचची एक उत्तम मालिका आखली आहे, ज्यामुळे या उच्च-वाढ असलेल्या बाजारात आमचे स्थान अधिक मजबूत होईल. पायाभूत सुविधांमुळे मुंबईभरातील कनेक्टिव्हिटी बदलत असल्याने, येत्या तिमाहीत मोक्याच्या ठिकाणच्या दर्जेदार प्रकल्पांची मागणी मजबूत राहील अशी अपेक्षा आहे.” असं म्हणत सुश्री श्रद्धा केडिया-अग्रवाल, संचालक, ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स यांनी आपली मतं मांडली.
“१४ वर्षांतील जुलै महिन्यातील सर्वोच्च मालमत्ता नोंदणी ही मुंबईच्या गृहनिर्माण बाजाराची लवचिकता आणि परिपक्वता दर्शवणारा एक मजबूत संकेत आहे. सुधारित पायाभूत सुविधा, विस्तारणारे व्यावसायिक क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष वापरकर्त्यांमधील वाढता विश्वास यांनी एकत्रितपणे निवासी मागणी मजबूत केली आहे. मध्यम-उत्पन्न तसेच प्रीमियम हाऊसिंग दोन्ही विभागांमध्ये मागणी मोठ्या प्रमाणावर पसरलेली आहे हे पाहणे कौतुकास्पद आहे. वर्षाच्या दुसऱ्या भागातही ही सकारात्मक गती कायम राहील याबद्दल आम्ही आशावादी आहोत, विशेषतः सणासुदीचा काळ सहसा घरखरेदीच्या हालचालींना अधिक गती देतो.”असं म्हणत श्री. ध्रुमन शहा, प्रवर्तक (प्रमोटर), अरिहा ग्रुप यांनी आपली मतं मांडली.
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