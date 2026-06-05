Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Chenab Beas Link Tunnel Project India Pakistan Indus Waters Treaty Violation Claim

Chenab Tunnel : ₹2,352 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! हिमालयात 8.7 किमीचा बोगदा खणून भारत बदलणार नद्यांचा प्रवाह, पाकिस्तान बॅकफूटवर

Updated On: Jun 05, 2026 | 12:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

Chenab Beas Link Tunnel Project 2026 : भारताच्या चिनाब नदी बोगदा प्रकल्पावर पाकिस्तानने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने याला सिंधू पाणी कराराचे गंभीर उल्लंघन म्हटले आहे. या प्रकल्पाबद्दल पाकिस्तानच्या चिंतेमागील कारणे समजून घेऊया.

chenab beas link tunnel project india pakistan indus waters treaty violation claim

Chenab Tunnel : ₹२,३५२ कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! हिमालयात ८.७ किमीचा बोगदा खणून भारत बदलणार नद्यांचा प्रवाह, पाकिस्तान बॅकफूटवर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पाकिस्तानमध्ये खळबळ
  • १.९ दशलक्ष एकर फूट पाणी वळवणार
  • सिंधू पाणी करार धोक्यात

Chenab Beas Link Tunnel Project 2026 : भारत आणि पाकिस्तान (India-Israel Relations) यांच्यातील राजनैतिक तणाव आता एका नव्या आणि अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर पोहोचला आहे. यावेळी वादाचे कारण सीमा नसून थेट ‘पाणी’ आहे. भारताने हिमाचल प्रदेशातील लाहौल खोऱ्यात कोक्सार (Koksar) जवळ चिनाब नदीवर एक भव्य धरण आणि ८.७ किलोमीटर लांबीचा ‘चिनाब-बियास लिंक बोगदा’ बांधण्याचा मेगा प्लॅन तयार केला आहे. या प्रकल्पाची सार्वजनिक निविदा (Public Tender) समोर येताच पाकिस्तानने यावर अतिशय तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय जल कायद्यांचे आणि ऐतिहासिक सिंधू पाणी कराराचे (Indus Waters Treaty) गंभीर उल्लंघन म्हटले आहे. भारताच्या या एका पावसामुळे पाकिस्तानच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडू शकतो, अशी भीती तिथल्या तज्ज्ञांना वाटत आहे.

१. काय आहे चिनाब-बियास लिंक बोगदा प्रकल्प?

भारत सरकारने चिनाब नदीचे अतिरिक्त पाणी बियास नदीच्या खोऱ्यात वळवण्यासाठी ₹२,३५२ कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (NHPC) या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीकडे या कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत चंद्रा नदीवर (जी चिनाबची उपनदी आहे) १९ मीटर उंच काँक्रीटचा बंधारा (Barrage) बांधला जाईल. तिथून पीर पंजाल पर्वतरांगांमधून ८.७ किमीचा बोगदा खणून दरवर्षी तब्बल १.९ दशलक्ष एकर फूट पाणी बियास नदीत वळवले जाईल. या प्रकल्पामुळे उत्तर भारतात केवळ पाण्याची उपलब्धता वाढणार नाही, तर तब्बल ४,००० मेगावॅट अतिरिक्त जलविद्युत (Hydropower) निर्मितीची क्षमता निर्माण होईल. या प्रकल्पाचे काम १ ऑगस्टपासून वेगाने सुरू होणार असून जुलै २०२९ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : MinaAlFahal: ओमानच्या सर्वात मोठ्या ऑईल हबवर संशयित हल्ला; ट्रम्प आक्रमक, इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट केल्याचा दावा

२. पाकिस्तानच्या चिंतेचे सर्वात मोठे कारण: सिंधू पाणी करार

१९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने ‘सिंधू पाणी करार’ झाला होता. या करारानुसार, नद्यांची विभागणी पूर्व आणि पश्चिम अशी करण्यात आली होती. पूर्वेकडील तीन नद्या, रावी, सतलज आणि बियास यांच्या पाण्याचा संपूर्ण अधिकार भारताला देण्यात आला. तर पश्चिमेकडील तीन नद्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब यांच्या पाण्याचा मुख्य वाटा पाकिस्तानला देण्यात आला. पाकिस्तान हा प्रामुख्याने शेतीप्रधान देश आहे आणि पंजाब प्रांतातील लाखो एकर शेती या चिनाब आणि सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. आता जर भारताने वरच्या बाजूला (Upstream) बोगदा बांधून पाणी वळवले, तर पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्यात मोठी घट होईल आणि तिथली सुपीक जमीन वाळवंट बनेल, अशी भीती इस्लामाबादला सतावत आहे.

credit – social media and Twitter

३. भारताने करार का स्थगित केला? (Pahalgam Connection)

पाकिस्तानचा आरोप आहे की भारत जबरदस्तीने या नद्यांचे पाणी वळवत आहे. परंतु, भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा १९६० चा सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित (In Abeyance) केला आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवाद थांबवत नाही, तोपर्यंत भारत पाणी कराराचे नियम पाळण्यास बांधील नाही. या कायदेशीर निलंबनामुळे भारताला पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्याच्या पूर्ण वापराचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. भारताने सलाल धरणाची (Salal Dam) गाळ व्यवस्थापन क्षमता सुधारण्याच्या दुसऱ्या प्रकल्पावरही काम सुरू केले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तान आणखीनच अडचणीत आला आहे.

४. पाकिस्तानचा ‘पाण्याचे हत्यारीकरण’ (Weaponising Water) करण्याचा थेट आरोप

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहिर अंद्राबी यांनी अधिकृत पत्रकार परिषदेत भारतावर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, “भारत आता पाण्याचा वापर एक शस्त्र म्हणून करत आहे (India seeks to weaponise water). एका नदीच्या खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळवणे हे केवळ सिंधू पाणी कराराचेच नव्हे, तर ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ सारख्या आंतरराष्ट्रीय जल नियमांचेही उल्लंघन आहे.” पाकिस्तानचे माजी सिनेटर आणि पंजाब प्रांताचे सिंचन मंत्री मोहसिन लघारी यांनीही एका लेखात म्हटले आहे की, नदीचे पाणी वळवणे हा कराराच्या मूळ भावनेलाच हरताळ फासणारा प्रकार आहे. भारताने या प्रकल्पाबाबत पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा किंवा सल्लामसलत केलेली नाही, अशी तक्रारही पाकिस्तानने केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडणार महागात; पुतिन यांनी भारताला गौरवले जगातील ‘सर्वोच्च विश्वासार्ह भागीदार

५. प्रादेशिक स्थिरता आणि भू-राजकीय युद्धाचे नवे केंद्र

हा केवळ पाण्याचा वाद नसून दक्षिण आशियातील भू-राजकीय वर्चस्वाचे एक मोठे युद्ध आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताचा हा प्रकल्प पाकिस्तानसाठी एक मोठा धोरणात्मक धक्का आहे. जर भारताने चिनाबचे पाणी नियंत्रित केले, तर भविष्यात पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठी भारताकडे एक मजबूत ‘वॉटर कार्ड’ उपलब्ध होईल. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे की, करार स्थगित असल्यामुळे भारताला आपल्या हक्काच्या क्षेत्रात विकास कामे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा प्रकल्प भूगर्भीय आणि हवामान बदलाच्या दृष्टीने हिमालयासाठी आव्हानात्मक असला, तरी भारताच्या जलसुरक्षेसाठी आणि ऊर्जा स्वावलंबनासाठी हे पाऊल अत्यंत क्रांतिकारक मानले जात आहे.

Web Title: Chenab beas link tunnel project india pakistan indus waters treaty violation claim

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 12:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-Nepal Relations: शेजारी प्रथम! नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत दौऱ्यावर; ‘या’ मोठ्या करारांवर होणार शिक्कामोर्तब
1

India-Nepal Relations: शेजारी प्रथम! नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत दौऱ्यावर; ‘या’ मोठ्या करारांवर होणार शिक्कामोर्तब

Vladimir Putin : ‘तो एक मोठा देश…’ , भारतानंतर पाकिस्तानवरही पुतिनकडून कौतुकांचा वर्षाव; भारत-चीन संबंधावरही भाष्य
2

Vladimir Putin : ‘तो एक मोठा देश…’ , भारतानंतर पाकिस्तानवरही पुतिनकडून कौतुकांचा वर्षाव; भारत-चीन संबंधावरही भाष्य

MinaAlFahal: ओमानच्या सर्वात मोठ्या ऑईल हबवर संशयित हल्ला; ट्रम्प आक्रमक, इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट केल्याचा दावा
3

MinaAlFahal: ओमानच्या सर्वात मोठ्या ऑईल हबवर संशयित हल्ला; ट्रम्प आक्रमक, इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट केल्याचा दावा

Horana Fire: श्रीलंकेत प्रसिद्ध वृद्धाश्रमात लागलेल्या आगीत 12 जणांचा मृत्यू; बेड्या ठोकताच समोर आले ‘हाऊस ऑफ हॉरर’चे भीषण सत्य
4

Horana Fire: श्रीलंकेत प्रसिद्ध वृद्धाश्रमात लागलेल्या आगीत 12 जणांचा मृत्यू; बेड्या ठोकताच समोर आले ‘हाऊस ऑफ हॉरर’चे भीषण सत्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chenab Tunnel : ₹2,352 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! हिमालयात 8.7 किमीचा बोगदा खणून भारत बदलणार नद्यांचा प्रवाह, पाकिस्तान बॅकफूटवर

Chenab Tunnel : ₹2,352 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! हिमालयात 8.7 किमीचा बोगदा खणून भारत बदलणार नद्यांचा प्रवाह, पाकिस्तान बॅकफूटवर

Jun 05, 2026 | 12:54 PM
RBI च्या अंदाजामुळे सर्वसामान्यांना फटका! महागाई वाढणार, विकासदर घटणार; नेमका काय परिणाम होणार?

RBI च्या अंदाजामुळे सर्वसामान्यांना फटका! महागाई वाढणार, विकासदर घटणार; नेमका काय परिणाम होणार?

Jun 05, 2026 | 12:50 PM
आद्य शंकराचार्यांनी प्रतिष्ठापित केलेली ज्ञानाची अधिष्ठात्री देवी, जाणून घ्या इतिहास आणि आध्यात्मिक महत्त्व

आद्य शंकराचार्यांनी प्रतिष्ठापित केलेली ज्ञानाची अधिष्ठात्री देवी, जाणून घ्या इतिहास आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Jun 05, 2026 | 12:50 PM
Balbharati New Textbooks: ‘सीबीएसई’पेक्षाही सरस अभ्यासक्रम? बालभारतीने नवीन पुस्तकांमध्ये नक्की काय बदल केले?

Balbharati New Textbooks: ‘सीबीएसई’पेक्षाही सरस अभ्यासक्रम? बालभारतीने नवीन पुस्तकांमध्ये नक्की काय बदल केले?

Jun 05, 2026 | 12:46 PM
Maharashtra Rain Update : केरळात मान्सूनची दमदार एन्ट्री; मुंबई-ठाण्यासाठी पावसाचा अलर्ट, महाराष्ट्रात कधी धडकणार?

Maharashtra Rain Update : केरळात मान्सूनची दमदार एन्ट्री; मुंबई-ठाण्यासाठी पावसाचा अलर्ट, महाराष्ट्रात कधी धडकणार?

Jun 05, 2026 | 12:46 PM
साऊथ सुपरस्टार Yash झाला अलिबागकर! पत्नी राधिकासह खरेदी केली ‘इतक्या’ कोटींची प्रॉपर्टी, समुद्रकिनारी उभारणार आलिशान घर

साऊथ सुपरस्टार Yash झाला अलिबागकर! पत्नी राधिकासह खरेदी केली ‘इतक्या’ कोटींची प्रॉपर्टी, समुद्रकिनारी उभारणार आलिशान घर

Jun 05, 2026 | 12:39 PM
Maharashtra Politics: महाविकास आघाडीला धक्का? उमेदवाराच्या माघारीनंतर सोनललक्ष्मी घाग यांची तीव्र प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics: महाविकास आघाडीला धक्का? उमेदवाराच्या माघारीनंतर सोनललक्ष्मी घाग यांची तीव्र प्रतिक्रिया

Jun 05, 2026 | 12:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM