Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Oman Oil Terminal Drone Attack Mina Al Fahal Donald Trump War Warning Iran Crude Oil Suspended

MinaAlFahal: ओमानच्या सर्वात मोठ्या ऑईल हबवर संशयित हल्ला; ट्रम्प आक्रमक, इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट केल्याचा दावा

Updated On: Jun 05, 2026 | 12:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

Oman Oil Terminal Drone Attack: ओमानच्या मीना अल-फहल टर्मिनलवर संशयित ड्रोन हल्ला झाल्याने तेल भरण्याचे काम थांबले आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला युद्धाची धमकी दिली आहे.

oman oil terminal drone attack mina al fahal donald trump war warning iran crude oil suspended

ओमानच्या तेल टर्मिनलवर झालेल्या मोठ्या ड्रोन हल्ल्यामुळे कच्च्या तेलाची लोडींग थांबली; ट्रम्प यांचा इराणला थेट 'युद्धाचा' इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कच्च्या तेलाचा पुरवठा ठप्प
  • ट्रम्प यांचा इराणला युद्धाचा थेट इशारा
  • मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला

Oman Oil Terminal Drone Attack 2026 : जागतिक राजकारणातून आणि ऊर्जा बाजारपेठेतून एक अत्यंत मोठी आणि चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. मध्य पूर्वेतील चालू असलेल्या युद्धाचा भडका आता अधिक तीव्र झाला असून त्याचे थेट परिणाम जागतिक इंधन पुरवठ्यावर होऊ लागले आहेत. ओमानच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या तेल निर्यात टर्मिनलवर एका भीषण स्फोटाने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले आहे. मस्कत जवळील ‘मीना अल फहल’ (Mina al-Fahal) या प्रसिद्ध ऑईल टर्मिनलवर संशयित ड्रोन हल्ला झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या भीषण घटनेनंतर सुरक्षेचा उपाय म्हणून कच्च्या तेलाची (Crude Oil) लोडिंग संपूर्णपणे आणि अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. या एकाच घटनेमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नेमका कोठे आणि कसा झाला स्फोट?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अत्यंत भयानक स्फोट मीना अल फहल टर्मिनलच्या समुद्रातील सिंगल-बॉय मूरिंग (SBM) बर्थ १ आणि बर्थ २ च्या दरम्यान झाला. सिंगल-बॉय मूरिंग ही अशी यंत्रणा असते जिथे समुद्राच्या मध्यभागी अवाढव्य ऑईल टँकर्स उभे राहून कच्च्या तेलाची आयात-निर्यात करू शकतात. हा स्फोट एका संशयित ड्रोन हल्ल्यामुळे झाला असल्याचा ठोस संशय व्यक्त केला जात आहे. या हल्ल्यामुळे ओमानच्या या सर्वात महत्त्वाच्या तेल केंद्राचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. विशेष म्हणजे, या परिसरात अनेक आंतरराष्ट्रीय सुपरटँकर्स तेल भरण्यासाठी उभे होते, ज्यांना आता सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. या हल्ल्याची अधिकृत जबाबदारी अद्याप कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने किंवा देशाने स्वीकारलेली नसली, तरी यामागे इराणचा हात असण्याची दाट शक्यता आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ishaq Dar: इशाक दार यांनी अमेरिकेत जाऊन इराणच्या अणुकार्यक्रमाची गुपिते केली उघड? पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण

डोनाल्ड ट्रम्प यांची आक्रमक भूमिका; इराणला दिला ‘रेड लाईन’चा इशारा

ओमानमधील या तेल क्षेत्रावरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी इराणला अत्यंत कठोर शब्दांत आणि थेट युद्धाची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांनी इराणसाठी एक अंतिम ‘रेड लाईन’ (Red Line) आखून दिली असून ते म्हणाले, “इराणने आता मर्यादा ओलांडू नये. जर इराणकडून किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून एकाही अमेरिकन सैनिकाला किंवा नागरिकाला इजा पोहोचली, तर ते अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध पूर्ण ताकदीने पुन्हा सुरू करण्याचे एक ठोस आणि अंतिम कारण (Just Cause) ठरेल.”

डोनाल्ड ट्रम्प एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी इराणच्या लष्करी शक्तीवर आधीच मोठा प्रहार केल्याचा दावा केला. ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिकन सैन्याने इराणचे नौदल (Navy) आणि हवाई दल (Air Force) यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त केले आहे. इराणची तब्बल १५९ युद्धनौका आणि जहाजे समुद्राच्या तळाशी पडून आहेत, असा मोठा दावा त्यांनी केला. तसेच, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये इराणची युद्ध क्षेत्रातील कामगिरी सुधारत असल्याच्या ज्या बातम्या येत आहेत, त्या केवळ ‘फेक न्यूज’ (बनावट बातम्या) आहेत, असे म्हणत ट्रम्प यांनी त्या फेटाळून लावल्या.

credit – social media and Twitter

कुवेत आणि बहरीनवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस; युद्ध नव्या वळणावर

मध्य पूर्वेतील परिस्थिती एवढी बिघडण्यामागे इराणने अलीकडच्या काळात केलेले थेट हल्ले कारणीभूत आहेत. अमेरिकेने इराणच्या तेलवाहू जहाजांवर केलेल्या कडक कारवाईचा आणि नाकेबंदीचा बदला घेण्यासाठी इराणने थेट कुवेत आणि बहरीन या देशांवर क्षेपणास्त्रे (Missiles) आणि आत्मघातकी ड्रोन डागले होते. या हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली असून कुवेतच्या मुख्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अमेरिका आणि इराणमधील हे थेट युद्ध आता मित्रदेशांपर्यंत पोहोचल्यामुळे संपूर्ण आखाती देश चिंतेच्या छायेत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडणार महागात; पुतिन यांनी भारताला गौरवले जगातील ‘सर्वोच्च विश्वासार्ह भागीदार

अणुकार्यक्रमाचे गूढ वाढले; संयुक्त राष्ट्रांची चिंता

या सर्व युद्धजन्य परिस्थितीच्या दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा देखरेख संस्थेने (IAEA) जारी केलेल्या एका गोपनीय अहवालाने जगाची झोप उडवली आहे. या अहवालानुसार, गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकांना इराणच्या मुख्य अणुऊर्जा केंद्रांची आणि प्रयोगशाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करता आलेली नाही. इराणने जागतिक नियमांना केराची टोपली दाखवून आपल्या आण्विक केंद्रांचे दरवाजे बंद केले आहेत. त्यामुळे इराण छुप्या पद्धतीने महाविनाशक अणुबॉम्ब (Nuclear Bomb) बनवत असल्याच्या शंका बळावल्या असून, यामुळे या युद्धाला अण्वस्त्रांचे भीषण वळण लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

Web Title: Oman oil terminal drone attack mina al fahal donald trump war warning iran crude oil suspended

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 12:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Horana Fire: श्रीलंकेत प्रसिद्ध वृद्धाश्रमात लागलेल्या आगीत 12 जणांचा मृत्यू; बेड्या ठोकताच समोर आले ‘हाऊस ऑफ हॉरर’चे भीषण सत्य
1

Horana Fire: श्रीलंकेत प्रसिद्ध वृद्धाश्रमात लागलेल्या आगीत 12 जणांचा मृत्यू; बेड्या ठोकताच समोर आले ‘हाऊस ऑफ हॉरर’चे भीषण सत्य

US-Iran Conflict : इराणवर आणखी हल्ले नाहीत? पण ट्रम्प यांनी आखली ‘रेड लाईन’, काय आहे नवी रणनीती?
2

US-Iran Conflict : इराणवर आणखी हल्ले नाहीत? पण ट्रम्प यांनी आखली ‘रेड लाईन’, काय आहे नवी रणनीती?

India Venezuela Oil Ties : उर्जा सुरक्षेसाठी भारताचा नवा प्लॅन; क्रूड ऑइलसाठी व्हेनेझुएलासोबत वाढवणार सहकार्य
3

India Venezuela Oil Ties : उर्जा सुरक्षेसाठी भारताचा नवा प्लॅन; क्रूड ऑइलसाठी व्हेनेझुएलासोबत वाढवणार सहकार्य

SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडणार महागात; पुतिन यांनी भारताला गौरवले जगातील ‘सर्वोच्च विश्वासार्ह भागीदार
4

SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडणार महागात; पुतिन यांनी भारताला गौरवले जगातील ‘सर्वोच्च विश्वासार्ह भागीदार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MinaAlFahal: ओमानच्या सर्वात मोठ्या ऑईल हबवर संशयित हल्ला; ट्रम्प आक्रमक, इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट केल्याचा दावा

MinaAlFahal: ओमानच्या सर्वात मोठ्या ऑईल हबवर संशयित हल्ला; ट्रम्प आक्रमक, इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट केल्याचा दावा

Jun 05, 2026 | 12:00 PM
Maharashtra Politics: नाशिक निवडणुकीत तिरंगी ट्विस्ट! दराडे-गीते-हिरे आमनेसामने, बिनविरोधचा प्लॅन फेल

Maharashtra Politics: नाशिक निवडणुकीत तिरंगी ट्विस्ट! दराडे-गीते-हिरे आमनेसामने, बिनविरोधचा प्लॅन फेल

Jun 05, 2026 | 11:49 AM
पहाटे महिलेच्या घरात गेला, पलंगावर पाडून तोंड दाबले अन्…; सिल्लोडमधील संतापजनक प्रकार

पहाटे महिलेच्या घरात गेला, पलंगावर पाडून तोंड दाबले अन्…; सिल्लोडमधील संतापजनक प्रकार

Jun 05, 2026 | 11:47 AM
Brain Tumor: निष्काळजीपणा की मेंदूतील ट्युमरचे संकेत? ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे बेतेल जीवावर

Brain Tumor: निष्काळजीपणा की मेंदूतील ट्युमरचे संकेत? ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे बेतेल जीवावर

Jun 05, 2026 | 11:47 AM
तुमच्या Loan च्या EMI बाबत RBI ची मोठी घोषणा! Repo दराबाबत आली महत्त्वाची अपडेट

तुमच्या Loan च्या EMI बाबत RBI ची मोठी घोषणा! Repo दराबाबत आली महत्त्वाची अपडेट

Jun 05, 2026 | 11:46 AM
अभिजीत सावंतच्या नव्या लूकमागचं रहस्य उलगडलं; दोन मोठ्या प्रोजेक्ट्सची जोरदार चर्चा

अभिजीत सावंतच्या नव्या लूकमागचं रहस्य उलगडलं; दोन मोठ्या प्रोजेक्ट्सची जोरदार चर्चा

Jun 05, 2026 | 11:41 AM
Railway Ticket Holes History: जुन्या रेल्वे तिकिटांच्या दोन्ही बाजूंना लहान छिद्रे का असायची? जाणून घ्या यामागचे रंजक रहस्य!

Railway Ticket Holes History: जुन्या रेल्वे तिकिटांच्या दोन्ही बाजूंना लहान छिद्रे का असायची? जाणून घ्या यामागचे रंजक रहस्य!

Jun 05, 2026 | 11:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM