MinaAlFahal: ओमानच्या सर्वात मोठ्या ऑईल हबवर संशयित हल्ला; ट्रम्प आक्रमक, इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट केल्याचा दावा

Oman Oil Terminal Drone Attack 2026 : जागतिक राजकारणातून आणि ऊर्जा बाजारपेठेतून एक अत्यंत मोठी आणि चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. मध्य पूर्वेतील चालू असलेल्या युद्धाचा भडका आता अधिक तीव्र झाला असून त्याचे थेट परिणाम जागतिक इंधन पुरवठ्यावर होऊ लागले आहेत. ओमानच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या तेल निर्यात टर्मिनलवर एका भीषण स्फोटाने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले आहे. मस्कत जवळील ‘मीना अल फहल’ (Mina al-Fahal) या प्रसिद्ध ऑईल टर्मिनलवर संशयित ड्रोन हल्ला झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या भीषण घटनेनंतर सुरक्षेचा उपाय म्हणून कच्च्या तेलाची (Crude Oil) लोडिंग संपूर्णपणे आणि अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. या एकाच घटनेमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अत्यंत भयानक स्फोट मीना अल फहल टर्मिनलच्या समुद्रातील सिंगल-बॉय मूरिंग (SBM) बर्थ १ आणि बर्थ २ च्या दरम्यान झाला. सिंगल-बॉय मूरिंग ही अशी यंत्रणा असते जिथे समुद्राच्या मध्यभागी अवाढव्य ऑईल टँकर्स उभे राहून कच्च्या तेलाची आयात-निर्यात करू शकतात. हा स्फोट एका संशयित ड्रोन हल्ल्यामुळे झाला असल्याचा ठोस संशय व्यक्त केला जात आहे. या हल्ल्यामुळे ओमानच्या या सर्वात महत्त्वाच्या तेल केंद्राचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. विशेष म्हणजे, या परिसरात अनेक आंतरराष्ट्रीय सुपरटँकर्स तेल भरण्यासाठी उभे होते, ज्यांना आता सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. या हल्ल्याची अधिकृत जबाबदारी अद्याप कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने किंवा देशाने स्वीकारलेली नसली, तरी यामागे इराणचा हात असण्याची दाट शक्यता आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
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ओमानमधील या तेल क्षेत्रावरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी इराणला अत्यंत कठोर शब्दांत आणि थेट युद्धाची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांनी इराणसाठी एक अंतिम ‘रेड लाईन’ (Red Line) आखून दिली असून ते म्हणाले, “इराणने आता मर्यादा ओलांडू नये. जर इराणकडून किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून एकाही अमेरिकन सैनिकाला किंवा नागरिकाला इजा पोहोचली, तर ते अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध पूर्ण ताकदीने पुन्हा सुरू करण्याचे एक ठोस आणि अंतिम कारण (Just Cause) ठरेल.”
डोनाल्ड ट्रम्प एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी इराणच्या लष्करी शक्तीवर आधीच मोठा प्रहार केल्याचा दावा केला. ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिकन सैन्याने इराणचे नौदल (Navy) आणि हवाई दल (Air Force) यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त केले आहे. इराणची तब्बल १५९ युद्धनौका आणि जहाजे समुद्राच्या तळाशी पडून आहेत, असा मोठा दावा त्यांनी केला. तसेच, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये इराणची युद्ध क्षेत्रातील कामगिरी सुधारत असल्याच्या ज्या बातम्या येत आहेत, त्या केवळ ‘फेक न्यूज’ (बनावट बातम्या) आहेत, असे म्हणत ट्रम्प यांनी त्या फेटाळून लावल्या.
2 unusual incidents occurred in West Asia this week: • A drone attack on Kuwait International Airport.
• A drone attack on Oman’s Mina al-Fahal oil terminal. The attack on Oman came after Trump threatened Oman over control of the Strait of Hormuz. While Iran has denied any… pic.twitter.com/WdGRqHN91z — Current Report (@Currentreport1) June 5, 2026
credit – social media and Twitter
मध्य पूर्वेतील परिस्थिती एवढी बिघडण्यामागे इराणने अलीकडच्या काळात केलेले थेट हल्ले कारणीभूत आहेत. अमेरिकेने इराणच्या तेलवाहू जहाजांवर केलेल्या कडक कारवाईचा आणि नाकेबंदीचा बदला घेण्यासाठी इराणने थेट कुवेत आणि बहरीन या देशांवर क्षेपणास्त्रे (Missiles) आणि आत्मघातकी ड्रोन डागले होते. या हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली असून कुवेतच्या मुख्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अमेरिका आणि इराणमधील हे थेट युद्ध आता मित्रदेशांपर्यंत पोहोचल्यामुळे संपूर्ण आखाती देश चिंतेच्या छायेत आहेत.
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या सर्व युद्धजन्य परिस्थितीच्या दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा देखरेख संस्थेने (IAEA) जारी केलेल्या एका गोपनीय अहवालाने जगाची झोप उडवली आहे. या अहवालानुसार, गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकांना इराणच्या मुख्य अणुऊर्जा केंद्रांची आणि प्रयोगशाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करता आलेली नाही. इराणने जागतिक नियमांना केराची टोपली दाखवून आपल्या आण्विक केंद्रांचे दरवाजे बंद केले आहेत. त्यामुळे इराण छुप्या पद्धतीने महाविनाशक अणुबॉम्ब (Nuclear Bomb) बनवत असल्याच्या शंका बळावल्या असून, यामुळे या युद्धाला अण्वस्त्रांचे भीषण वळण लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.