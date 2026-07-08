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Ankara NATO Summit: ‘इराणचे नेते लबाड आहेत…’ ट्रम्प यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे शांतता करार धोक्यात

Updated On: Jul 08, 2026 | 04:08 PM IST
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सारांश

Donald Trump Statement: नाटो शिखर परिषदेदरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा करार अप्रस्तुत असल्याचे म्हटले. त्यांनी अलीकडील लष्करी कारवाईचाही उल्लेख केला.

donald trump declares iran mou over nato summit ankara pakistan mediation fails

Ankara NATO Summit: 'इराणचे नेते लबाड आहेत...' ट्रम्प यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे शांतता करार धोक्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा सामंजस्य करार (MoU) आता पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले आहे.
  • तुर्कीची राजधानी अंकारा येथे सुरू असलेल्या नाटो (NATO) शिखर परिषदेदरम्यान ट्रम्प यांनी हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले.
  • ट्रम्प यांच्या या मोठ्या निर्णयामुळे इराण-अमेरिका संघर्ष थांबवण्यासाठी पाकिस्तानने केलेले मध्यस्थीचे सर्व प्रयत्न पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहेत.

Donald Trump Statement : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आता कमालीचा वाढला असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांततेचे सर्व मार्ग बंद होताना दिसत आहेत. तुर्कीची राजधानी अंकारा येथे आयोजित नाटो (NATO) शिखर परिषदेदरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेला तात्पुरता सामंजस्य करार (MoU) आता पूर्णपणे संपुष्टात आला असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. ट्रम्प यांच्या या अनपेक्षित आणि मोठ्या निर्णयामुळे इराण-अमेरिका यांच्यातील युद्ध थांबवण्यासाठी पाकिस्तानने केलेले मध्यस्थीचे सर्व राजनैतिक प्रयत्न पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहेत.

सामंजस्य करार आता ‘इतिहासजमा’

नाटो परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले, “मला वाटते की इराणसोबतचा हा सामंजस्य करार आता संपला आहे. अलीकडच्या घडामोडी आणि इराणच्या कारवायांनंतर दोन्ही देशांमधील या कराराला आता कोणतेही व्यावहारिक महत्त्व राहिलेले नाही.” कतारमध्ये झालेली अप्रत्यक्ष शांतता चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर ट्रम्प यांनी इराणच्या वर्तमान नेतृत्वावर अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली आणि इराणच्या नेत्यांना ‘अविश्वासू’ संबोधले.

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अमेरिकेची तीव्र लष्करी कारवाई

इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईचा उल्लेख करताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेने अलीकडेच हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) आंतरराष्ट्रीय जहाजांवर हल्ले करणाऱ्या आणि अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या इराणी घटकांविरुद्ध जोरदार लष्करी कारवाई केली आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षेचे हित लक्षात घेऊन पूर्ण ताकदीनिशी हे हवाई हल्ले करण्यात आले असून देशाच्या संरक्षणासाठी अमेरिका कधीही मागे हटणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

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पाकिस्तानला मोठा राजनैतिक धक्का

वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील युद्ध थांबवण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांनी मध्यस्थ म्हणून पुढाकार घेतला होता. दोन्ही देशांना ६० दिवसांच्या तात्पुरत्या युद्धविरामासाठी सहमती मिळवून देण्यात पाकिस्तानला यश आले होते. मात्र, इराणच्या सततच्या चिथावणीखोर कृत्यांमुळे ट्रम्प यांनी हा करारच मोडीत काढला आहे. ट्रम्प यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न धुळीस मिळाले असून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर, विशेषतः खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Web Title: Donald trump declares iran mou over nato summit ankara pakistan mediation fails

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Published On: Jul 08, 2026 | 04:08 PM

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