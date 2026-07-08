‘ही तर शिंदे सेनेची गुंडशाही, केवळ FIR नव्हे, तर थेट…’, प्रियांका चतुर्वेदी यांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेवर हल्लाबोल

माजी खासदार चतुर्वेदी यांनी आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवर या हल्ल्याचे धक्कादायक सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करत सरकारच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी लिहिले, “हे शिंदे सेनेचे उघड गुंडाराज आहे. हे सध्याच्या सरकारचे प्रतिनिधी आहेत जे उघडपणे हिंसाचार करतात, कर्तव्यावर असलेल्या महिलांवर हात उचलतात आणि सर्वसाधारणपणे नीच गुंडांसारखी वागणूक देतात.”
Goondaraj of Shinde Sena. These are representatives of the government who indulge in violence, hitting women and generally behaving like goons. Action isn’t just an FIR but arrest and sacking pic.twitter.com/JqzX2pwoer — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) July 8, 2026
चतुर्वेदी यांनी पुढे नमूद केले की, अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये केवळ नाममात्र एफआयआर (FIR) नोंदवणे पुरेसे नाही. एक कडक संदेश देण्यासाठी, सरकारने आरोपी नगरसेवकाला त्वरित अटक करणे आणि त्याला त्याच्या पदावरून व राजकीय जबाबदारीतून बडतर्फ करणे आवश्यक आहे.
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या हिंसक घटनेबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना डोंबिवलीचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) सुहास हेमाडे यांनी सांगितले की, शास्त्री नगर रुग्णालयात दोन डॉक्टर आणि एका परिचारिकेवर झालेल्या हल्ल्याबाबत पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. रुग्णालय व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी वैभव साळुंखे यांनी दाखल केलेल्या अधिकृत तक्रारीच्या आधारे, विष्णू नगर पोलीस ठाण्यात मुख्य आरोपी रमेश म्हात्रे यांच्यासह पाच जणांविरुद्ध (चार पुरुष आणि एक महिला) गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका गर्भवती महिलेच्या कुटुंबीयांना डॉक्टरांनी अशी माहिती दिली होती की, प्रसूतीनंतर नवजात बाळाला एनआयसीयू (NICU) बेडची गरज भासू शकते परंतु त्या वेळी रुग्णालयात तशी सुविधा उपलब्ध नव्हती; या परिस्थितीनंतर ही घटना घडली. या वैद्यकीय सल्ल्याचा आधार घेत, त्या नगरसेवकाने आणि त्याच्या साथीदारांनी रुग्णालयाच्या आवारात प्रचंड धुडगूस घातला.
दरम्यान, डॉक्टर आणि परिचारिकांशी केलेल्या या अमानवीय वर्तनामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, डॉक्टरांनी मोठ्या प्रमाणावर संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून, परिस्थिती हाताळण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी मंगळवारी उशिरा शास्त्री नगर रुग्णालय, रुक्मिणी बाई रुग्णालय आणि अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टर व पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळासोबत तातडीची बैठक घेतली.
डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला. त्यांनी म्हटले की, “कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना झालेली मारहाण अत्यंत निषेधार्ह आहे. एक डॉक्टर म्हणून मला माहिती आहे की, रुग्णसेवा ही केवळ नोकरी नसून ती मानवतेची सेवा आहे.” ते पुढे म्हणाले की, डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर आरोग्य कर्मचारी अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीत दिवस-रात्र जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर होणारे हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाहीत.
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