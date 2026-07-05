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Khamenei Funeral : खामेनेईंना अंत्यदर्शनासाठी इराणी नागरिकांची गर्दी; ‘अमेरिका मुर्दाबाद’ आणि ‘Kill Trump चे नारे 

Updated On: Jul 05, 2026 | 11:16 AM IST
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सारांश

Khamenei Funeral : खामेनेई यांच्या अंत्यदर्शनासाठी इराणी नागरिकांची गर्दी उसळली आहे. या अंत्ययात्रेदरम्यान अमेरिका आणि ट्रम्पविरोधी घोषणा दिल्या जात आहे. अमेरिका मुर्दाबाद, #Kill Trump अशी नारेबाजी लोक करत आहेत.

Khamenei Funeral Thousands Pay Final Tribute in Iran Amid Anti-US, Anti-Trump Chants

Khamenei Funeral : खामेनेईंना अंत्यदर्शनासाठी इराणी नागरिकांची गर्दी; 'अमेरिका मुर्दाबाद' आणि 'Kill Trump चे नारे (फोटो सौजन्य: एक्स)

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विस्तार
  • खामेनेईंना अंत्यदर्शनासाठी इराणी नागरिकांची गर्दी
  • ‘अमेरिका मुर्दाबाद’ आणि ‘Kill Trump चे नारे
  • वाचा सविस्तर
Khamenei Funeral News in Marathi : तेहरान : इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्ययात्रेला सुरुवात झाली आहे. त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी हजारो इराणी नागरिकांनी गर्दी केली आहे. त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी तेहरानच्या ग्रँड मोसल्ला येथे पार्थिव ठेवले असून देशभरातून लोक येत आहेत. या शोकसभेदरम्यान अमेरिकेविरोधात आणि डोनाल्ड ट्रम्पविरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली.

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खामेनेईंचे पार्थिव तेहरानच्या ग्रँड मोसल्ला येथे मशिदीत अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले आहे. पारदर्शक काचेच्या पेटीत ठेवलेल्या खामेनेईंच्या पार्थिवाला नागरिकांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या पार्थिववार काळी पगडी ठेवण्यात आली होती. शिया परंपरेनुसार, ही पगडी पैगंबर मोहम्मद यांच्या वंशाशी संबंधित प्रतीक मानली जाते.

पाच दिवस अंत्ययात्राला

०४ जुलैपासून सुरु झालेली खामेनेईंची अंत्ययात्रा ९ जुलैपर्यंत इराणच्या विविध शहरांमध्ये नेण्यात येणार आहे. तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये भव्य शोक सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ४ जुलैपासून राजकीय शोक इराणमध्ये जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानंतर ९ जुलै रोजी मशहद येथे खामेनेईंचा अंतिम दफनविधी पार पडेल.

अमेरिका-ट्रम्प विरोधी घोषणाबाजी

अंत्यदर्शनासाठी आलेल्या लोकांनी खामेनेईंच्या समर्थनार्थ अमेरिकेविरोधात घोषणाबाजी केली. अमेरिका मुर्दाबाद अशा घोषणा देण्यात आल्या आहेत. अनेकांनी #Kill Trump असे पोस्टही हातात घेतले आहेत. खामेनेईंच्या रक्ताचा बदला घेऊ अशा घोषणाही देण्यात आल्या आहेत.

सर्वत्र कडक बंदोबस्त

या अंत्ययात्रेदरम्यान मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित आहे. संभाव्य हल्ल्यांच्या धोका लक्षात घेता इराणने देशाच्या प्रमुख शहरांमध्ये अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात केले आहेत. सर्व इराणी नेत्यांची सुरक्षाही कडक करण्यात आली आहे.

दरम्यान इराणचे सर्वोच्च नेते आणि खामेनेई यांचे सुपुत्र मोजतबा खामेनेई अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे.


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Web Title: Khamenei funeral iran crowds death to america kill trump slogans

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Published On: Jul 05, 2026 | 11:16 AM

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