War Alert : युद्धाची ठिणगी महाभयानक आगीकडे! खमानेईंचा ट्रम्पना अंतिम इशारा; ‘हल्ला केला तर पूर्ण पश्चिम आशिया पेटवून देऊ’

Khamenei Trump Threat: इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना कडक धमकी दिली आहे, असा इशारा देत की अमेरिकेचा हल्ला भयंकर प्रादेशिक युद्धाला सुरुवात करेल आणि संपूर्ण प्रदेशात तणाव वाढेल.

Updated On: Feb 01, 2026 | 06:33 PM
खामेनींचा ट्रम्प यांना थेट इशारा: जर अमेरिकेने हल्ला केला तर "प्रादेशिक युद्ध" सुरू होईल; पश्चिम आशिया हादरून जाईल." ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • खामेनींचा महाविनाशाचा इशारा
  • ट्रम्प यांना थेट प्रत्युत्तर
  • जागतिक चिंतेत भर

Khamenei warns Trump of regional war 2026 : जगाच्या नकाशावर सध्या सर्वात मोठी आणि धडकी भरवणारी बातमी समोर येत आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Khamenei) यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) यांना आतापर्यंतचा सर्वात भीषण इशारा दिला आहे. रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी सरकारी टेलिव्हिजनवर बोलताना खामेनी यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेची कोणतीही लष्करी चूक केवळ इराणपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते संपूर्ण ‘प्रादेशिक युद्ध’ (Regional War) असेल.

ट्रम्प यांची ‘डेडलाईन’ आणि खामेनींचा संताप

काही दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला नवीन अणुकरासाठी चर्चेच्या टेबलावर येण्याची ‘अखेरची चेतावणी’ दिली होती. “वेळ निघून जात आहे, अन्यथा परिणाम भयंकर होतील,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. याला उत्तर देताना खामेनी म्हणाले, “अमेरिकन लोकांनी हे लक्षात ठेवावे की, इराण आता घाबरणार नाही. जर तुम्ही युद्ध सुरू केले, तर त्याचा शेवट आम्ही करू. यावेळी हे युद्ध केवळ आमच्या सीमांपर्यंत मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण पश्चिम आशिया हादरून जाईल.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारताचे तेल धोरण Trump ठरवणार का? ‘व्हेनेझुएला डील’वरून काँग्रेसचा Modi सरकारवर घणाघात; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही विचारले बोचरे प्रश्न

समुद्र आणि आकाशात युद्धाची तयारी

सध्याची परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. अमेरिकेने ‘USS अब्राहम लिंकन’ या विशाल विमानवाहू नौकेसह युद्धनौकांचा ताफा अरबी समुद्रात तैनात केला आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार अमेरिकन लढाऊ विमाने इराणच्या हवाई हद्दीजवळ घिरट्या घालत आहेत. मात्र, इराणनेही आपली तयारी पूर्ण केली असून ‘बोटे ट्रिगरवर’ असल्याचे म्हटले आहे. इराणने इशारा दिला आहे की, जर हल्ला झाला तर इस्त्रायल आणि मध्यपूर्वेतील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ त्यांच्या क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात असतील.

“आम्ही चिथावणीखोर नाही, पण…”

खामेनी यांनी आपल्या भाषणात इराणची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “इराण कधीही युद्धाची सुरुवात करणार नाही. आम्ही शांतताप्रिय आहोत, पण जर आमच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लागला, तर आम्ही असा ‘मुक्का’ मारू की समोरच्याला सावरण्याची संधी मिळणार नाही.” इराणमधील अलीकडील जनआंदोलनांना ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर खामेनी यांनी या निदर्शनांना “परकीय शक्तींनी घडवून आणलेले बंड” (Coup) म्हटले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Scandal : Epstein Filesचा महास्फोट! 30 लाख कागदपत्रात मीरा नायर सहित ‘या’ दिग्गजांची नावे; इलॉन मस्कचेही गुपित उघड

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर संकटाची टांगती तलवार

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील या संघर्षामुळे जगाचा श्वास रोखला गेला आहे. जगातील २०% तेल पुरवठा होणारा ‘होरमुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा मार्ग इराणने बंद केल्यास जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती गगनाला भिडतील. यामुळे पेट्रोल-डिझेल महाग होऊन महागाईचा मोठा भडका उडू शकतो. सध्या ट्रम्प राजनैतिक मार्ग निवडतील की लष्करी बळाचा वापर करतील, याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: खामेनी यांनी अमेरिकेला काय धमकी दिली आहे?

    Ans: जर अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला, तर त्याचे रूपांतर संपूर्ण मध्यपूर्वेतील 'प्रादेशिक युद्धात' होईल, असा इशारा खामेनी यांनी दिला आहे.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणबद्दलची भूमिका काय आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणला नवीन अणुकरासाठी चर्चेत येण्यास सांगितले असून, तसे न झाल्यास 'भयंकर लष्करी कारवाई' करण्याची धमकी दिली आहे.

  • Que: या युद्धाचा जागतिक परिणाम काय होऊ शकतो?

    Ans: यामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होईल, महागाई वाढेल आणि मध्यपूर्वेतील अनेक देश या युद्धात ओढले जाऊ शकतात.

Published On: Feb 01, 2026 | 06:33 PM

पुढे वाचा
पुढे बघा
