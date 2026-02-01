War Alert : युद्धाची ठिणगी महाभयानक आगीकडे! खमानेईंचा ट्रम्पना अंतिम इशारा; ‘हल्ला केला तर पूर्ण पश्चिम आशिया पेटवून देऊ’

Khamenei warns Trump of regional war 2026 : जगाच्या नकाशावर सध्या सर्वात मोठी आणि धडकी भरवणारी बातमी समोर येत आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Khamenei) यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) यांना आतापर्यंतचा सर्वात भीषण इशारा दिला आहे. रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी सरकारी टेलिव्हिजनवर बोलताना खामेनी यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेची कोणतीही लष्करी चूक केवळ इराणपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते संपूर्ण ‘प्रादेशिक युद्ध’ (Regional War) असेल.
काही दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला नवीन अणुकरासाठी चर्चेच्या टेबलावर येण्याची ‘अखेरची चेतावणी’ दिली होती. “वेळ निघून जात आहे, अन्यथा परिणाम भयंकर होतील,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. याला उत्तर देताना खामेनी म्हणाले, “अमेरिकन लोकांनी हे लक्षात ठेवावे की, इराण आता घाबरणार नाही. जर तुम्ही युद्ध सुरू केले, तर त्याचा शेवट आम्ही करू. यावेळी हे युद्ध केवळ आमच्या सीमांपर्यंत मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण पश्चिम आशिया हादरून जाईल.”
सध्याची परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. अमेरिकेने ‘USS अब्राहम लिंकन’ या विशाल विमानवाहू नौकेसह युद्धनौकांचा ताफा अरबी समुद्रात तैनात केला आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार अमेरिकन लढाऊ विमाने इराणच्या हवाई हद्दीजवळ घिरट्या घालत आहेत. मात्र, इराणनेही आपली तयारी पूर्ण केली असून ‘बोटे ट्रिगरवर’ असल्याचे म्हटले आहे. इराणने इशारा दिला आहे की, जर हल्ला झाला तर इस्त्रायल आणि मध्यपूर्वेतील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ त्यांच्या क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात असतील.
Americans should know if they start a war, this time it will be a REGIONAL WAR — Supreme Leader Khamenei https://t.co/DClRZDbzvs pic.twitter.com/lW1zC3BA17 — RT (@RT_com) February 1, 2026
खामेनी यांनी आपल्या भाषणात इराणची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “इराण कधीही युद्धाची सुरुवात करणार नाही. आम्ही शांतताप्रिय आहोत, पण जर आमच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लागला, तर आम्ही असा ‘मुक्का’ मारू की समोरच्याला सावरण्याची संधी मिळणार नाही.” इराणमधील अलीकडील जनआंदोलनांना ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर खामेनी यांनी या निदर्शनांना “परकीय शक्तींनी घडवून आणलेले बंड” (Coup) म्हटले आहे.
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील या संघर्षामुळे जगाचा श्वास रोखला गेला आहे. जगातील २०% तेल पुरवठा होणारा ‘होरमुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा मार्ग इराणने बंद केल्यास जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती गगनाला भिडतील. यामुळे पेट्रोल-डिझेल महाग होऊन महागाईचा मोठा भडका उडू शकतो. सध्या ट्रम्प राजनैतिक मार्ग निवडतील की लष्करी बळाचा वापर करतील, याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.
