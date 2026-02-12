गाझा ते इराण…. Trump-Netanyahu यांच्यात तीन तास चर्चा; बंद दाराआड नेमकं काय घडलं?

Israel Hamas War : ‘… वेळ संपत चाललीय’ ; नेतन्याहूंशी बैठकीनंतर ट्रम्प यांचा हमासला कडक इशारा
ट्रम्प यांनी बैठकीनंतर सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानुसार, दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणताही करार किंवा ठोस निर्णय झालेला नाही. ट्रम्प यांनी केवळ एवढेच सांगितले की, करार झाल्यास तो आमचा पहिला पर्याय असेल. तसे न झाल्यास पुढे काय कारायचे यावर चर्चा केली जाईल यावर नेतन्याहूंनी सहमती दर्शवली असल्याचे ट्रम्प यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांच्या या विधानावरुन त्यांनी नेतन्याहूंशी इराणबाबत चर्चा केली असण्याची शक्यता आहे. कारण सध्या अमेरिका इराण (Iran) अणु करारावर वाटाघाटीची चर्चा करत आहे. ओमानमध्ये ही चर्चा सुरु असून यामध्ये अमेरिकेचे विशेष राजदूत स्टीव्ह वीटकॉफ यांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांच्या विधानावरुन दिसून येते की, नेत्याहूंशी झालेल्या बैठकी इराणबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. परंतु दोन्ही देशांतील वाटाघाटीच्या चर्चा अपयशी ठरल्यास इराणवर मोठा हल्ला होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी देखील ट्रम्प यांनी सातत्याने इराणला त्यांचा अणु कार्यक्रम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे, असे न केल्यास लष्करी कारवाईचे संकेतही दिले आहे. परंतु इस्रायलच्या मते, गुप्त सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणची लष्करी ताकद प्रचंड वाढली असल्याने त्यांना प्रत्युत्तर देण्यास आणि सुरक्षा करण्यास समर्थ नसल्याने इस्रायलने म्हटले आहे. परंतु ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्यातील बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, मध्यपूर्वेत मोठे संकेट उभे राहण्याची शक्यता आहे.
दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीत गाझातील परिस्थितीबाबतही चर्चा झाली आहे. ट्रम्प यांनी युद्धबंदी आणि पुनर्बांधणीची योजना पुढे नेण्यावर नेतन्याहूंशी संवाद झाला आहे. परंतु हमासने शस्त्र न सोडल्याने इस्रायली सैन्यांची माघारी गाझा (Gaza) सीमांवरुन थांबली आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, गाझा आणि संपूर्ण प्रदेशात शांतता आणि प्रगती आम्ही चर्चा केली आहे. नेतन्याहू ट्रम्प यांच्या शांतता मंडळात देखील सहभागी होणार असल्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी म्हटले आहे.
‘इस्रायल अमेरिकेचा गुलाम…’ , नेतन्याहूंच्या वक्तव्याने उडाली खळबळ; जाणून घ्या काय म्हणाले?
Ans: ट्रम्प-नेतन्याहू यांच्यात बुधवारी झालेल्या बैठकीत गाझात युद्धबंदी आणि पुनर्बांधणीची योजना पुढे नेण्यावर चर्चा झाली आहे, तसेच मध्यपूर्वेतील इराणशी तणावावर चर्चा झाली असल्याचे ट्रम्प यांच्या विधानातून स्पष्ट होते.
Ans: ट्रम्प-नेतन्याहू यांच्यात झालेल्या तीन तासांच्या बैठकीत इराणबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही, मात्र ट्र्म्प यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या विधानानुसार, इराण अमेरिकेतील वाटाघाटी चर्चा अयशस्वी झाल्यास मध्यपूर्वेत काहीतरी मोठं घडण्याची शक्यता आहे.