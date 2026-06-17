G7 Summit: जागतिक नेत्यांचे छुपे संभाषण Hot Micवर लीक; मेलोनींचे स्मोकिंग ते ट्रम्पच्या ग्रीनलँडवर गूढ गप्पा, पहा VIRAL VIDEO

G7 summit France hot mic moments 2026 : फ्रान्सच्या सुंदर एव्हियां-ले-बँ (Evian-les-Bains) शहरात सुरू असलेली जी७ (G7 summit France 2026) शिखर परिषद सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि जागतिक धोरणांपेक्षा नेत्यांमधील अनौपचारिक आणि हलक्याफुलक्या क्षणांमुळे सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. जागतिक युद्धे, व्यापार आणि आर्थिक मंदी यांसारख्या अत्यंत गंभीर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आलेल्या जगातील सर्वात श्रीमंत लोकशाही देशांच्या प्रमुखांचे काही रंजक पैलू समोर आले आहेत. परिषदेच्या हॉलमध्ये आणि जेवणाच्या टेबलावर नेत्यांचे संभाषण रेकॉर्ड करण्यासाठी लावलेले ‘हॉट माईक्स’ (चालू असलेले छुपे मायक्रोफोन्स) चालू राहिल्यामुळे, या नेत्यांमधील खाजगी आणि विनोदी संवाद थेट जगासमोर आले आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मीडियात याचीच चर्चा रंगली आहे.
या परिषदेदरम्यान केवळ राजनैतिक करारच झाले नाहीत, तर क्रीडा, वैयक्तिक सवयी आणि एकमेकांना दिलेल्या मजेशीर भेटवस्तूंचीही मोठी चर्चा झाली. जागतिक नेत्यांमधील हा मानवी आणि अनौपचारिक चेहरा लोकांना प्रचंड आवडत असून, डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या घडामोडींना कोट्यवधी व्ह्यूज मिळत आहेत.
G7 परिषदेतील सर्वात जास्त चर्चिल्या गेलेल्या क्षणांपैकी एक म्हणजे इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांच्याशी संबंधित असलेला प्रसंग. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांच्या धूम्रपानाच्या सवयीबद्दल आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात सर्वांनाच माहिती आहे. मंगळवारी एका सत्रादरम्यान जर्मनीचे चॅन्सेलर फ्रेडरिक मेर्झ (Friedrich Merz) यांनी मेलोनी यांना सहज विचारले, “तुम्ही आज सकाळी सिगारेट ओढली का?” यावर मेलोनी यांनी हसत हसत दिलेले उत्तर माईकमध्ये रेकॉर्ड झाले. मेलोनी म्हणाल्या, “मी १ मे पासून सिगारेटला हातही लावलेला नाही, मी धूम्रपान पूर्णपणे सोडले आहे!”
Italy’s Meloni says she quit smoking at G7 Summit. pic.twitter.com/Z3NFztqS6m — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
credit – social media and Twitter
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मेलोनी यांच्या या खुलाशानंतर तिथे उपस्थित असलेले कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर आणि युरोपियन युनियनच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे कौतुक केले. यावर कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी मेलोनी यांना मिश्किलपणे विचारले, “तुम्ही निकोटिन पॅच वापरत आहात का?” यावर मेलोनी यांनी दोन्ही हात हवेत उंचावून आपला आनंद साजरा केला. त्यांच्या या वैयक्तिक निर्णयाचे सोशल मीडियावरही कौतुक होत आहे.
या परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आपल्या नेहमीच्याच रंगतदार शैलीत पाहायला मिळाले. वर्किंग लंच (दुपारच्या जेवणादरम्यानची बैठक) संपल्यानंतर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन घाईघाईत आपले मनगटी घड्याळ टेबलावरच विसरून निघून गेले. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचे लक्ष या घड्याळाकडे गेले आणि त्यांनी गंमतीने म्हटले, “अरे, मॅक्रॉन त्यांचे घड्याळ इथेच विसरून गेले आहेत. ते घड्याळ आता आपल्याकडे आहे.”
Meloni looks like she wants off the planet as Trump rants and raves at length to G7 leaders about UFC pic.twitter.com/JiZFPENYQn — Aaron Rupar (@atrupar) June 16, 2026
credit – social media and Twitter
हे ऐकताच तिथे उपस्थित असलेल्या ट्रम्प यांनी तात्काळ अत्यंत मिश्किल स्वरात म्हटले, “अरे हो का? जर ते गेले असतील, तर ते घड्याळ मला देऊन टाका, मला द्या ते!” ट्रम्प यांच्या या अनपेक्षित आणि मजेशीर उत्तरामुळे संपूर्ण हॉलमध्ये हास्याची कारंजे उडाली. ट्रम्प आणि मॅक्रॉन यांच्यातील जुनी मैत्री आणि त्यांचे संबंध पाहता हा व्हिडिओ इंटरनेटवर प्रचंड व्हायरल होत आहे. याशिवाय ट्रम्प यांनी युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्याशी बोलताना ‘ग्रीनलँड’ (Greenland) खरेदी करण्याच्या आपल्या जुन्या संकल्पनेचा गूढ उल्लेख केल्याचेही माईकमध्ये कैद झाले आहे.
जी७ परिषदेत भेटवस्तू देण्याची राजनैतिक परंपराही अतिशय रंजक ठरली. फ्रान्सने पुढील वर्षी आपल्या आल्प्स पर्वतरांगांमध्ये होणाऱ्या ‘सायकलिंग वर्ल्ड चॅम्पियनशिप’चे प्रमोशन करण्यासाठी एक अनोखी शक्कल लढवली. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी परिषदेला आलेल्या सर्व ७ देशांच्या प्रमुखांना विशेष आणि वैयक्तिकृत सायकली (Personalised Bicycles) भेट दिल्या. मात्र, सर्वांचे लक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे होते, कारण ट्रम्प यांना गोल्फ खेळण्याव्यतिरिक्त इतर कोणताही व्यायाम किंवा सायकल चालवणे अजिबात आवडत नाही, ज्यामुळे ही भेट त्यांच्यासाठी विशेष कौतुकाचा विषय ठरली.
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त्याच वेळी, जर्मनीचे चॅन्सेलर फ्रेडरिक मेर्झ (ज्यांच्याशी ट्रम्प यांचे काही धोरणात्मक मतभेद होते) यांनी ट्रम्प यांच्याशी जुने वाद मिटवण्यासाठी एक उत्तम भेट दिली. त्यांनी ट्रम्प यांना जर्मन राष्ट्रीय फुटबॉल संघाची एक अधिकृत जर्सी भेट दिली, ज्यावर ट्रम्प यांचे नाव आणि ‘४७’ हा आकडा लिहिलेला होता. हा आकडा ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या ४७ व्या अध्यक्षपदाचा थेट संदर्भ होता. ही जर्सी हातात धरून ट्रम्प यांनी हसतमुखाने फोटो काढला आणि मेर्झ यांनी ट्विटरवर पोस्ट केले, “शेवटी, आपण सगळे एकाच टीममध्ये आहोत!” याशिवाय ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी फिफा वर्ल्ड कप २०२६ आणि फुटबॉल सामन्यांबद्दल नेत्यांशी गप्पा मारल्याचेही समोर आले आहे.