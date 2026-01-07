Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Ind Vs Pak Defence War Pakistan Despite Setbacks From India Asif Khwaja Claims Rising Demand For Jf 17 Fighter Jets

भारताकडून मार खाऊनही पाकिस्तान नफ्यात? JF-17 जेटवर आसिफ ख्वाजा यांनी केला ‘हा’ मोठा दावा

Pakistan Military Exports : ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताने पाकिस्तानला चपराख दिली होती. परंतु यानंतर पाकिस्तान फायद्यात असल्याचा दावा करत आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आसिफ ख्वाजा यांनी JF-17 बाबात मोठा दावा केला आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 03:46 PM
Asif Khawaja Claims Rising Demand for JF-17 Fighter Jets

भारताकडून मार खाऊनही पाकिस्तान नफ्यात? JF-17 जेटवर आसिफ ख्वाजा यांनी केला 'हा' मोठा दावा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताकडून मार खाऊनही पाकिस्तान नफ्यात?
  • JF-17 जेटची मागणी वाढल्याचा आसिफ ख्वाजा यांचा दावा
  • जाणून घ्या नेमकं काय सत्य?
Pakistan News in Marathi : इस्लामाबाद : पाकिस्तान (Pakistan) काही सुधारण्याचे नाव घेईना. ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor )मध्ये भारताकडून दारुन पराभवानंतरही मोठे मोठे दावे करपत आहे. पाकिस्तानने पुन्हा एकदा एक खळबळजनक दावा केला आहे. पाकिस्तानने भारताकडून पराभवानंतरही त्यांना मोठा लष्करी फायदा होत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे पाकिस्तान पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Operation Sindoor ने घाबरला होता पाकिस्तान; सीजफायरसाठी अमेरिकेकडे कोटींची लॉबिंग, रिपोर्टमध्ये खुलासा

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आसिफ ख्वाजा यांनी एक खळबळजनक विधान केले आहे. त्यांनी दावा केला आहे की, ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताकडून पराभूत होऊनही पाकिस्तान नफ्यात आहे. पाकिस्तानला JF-17 च्या लढाऊ विमानांच्या ऑर्डर येते आहे. त्यांच्या या विधानाने खळबळ उडाली आहे.

ऑपरेशन सिंदूर

गेल्या वर्षी 2025 मे मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तीव्र संघर्ष झाला होता. भारताच्या जम्मू-काश्मीर येथील पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी दहशतवादी हल्ला झाला होता. ज्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरत भारताने लष्करी कारवाई केली होती. भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तान आणि पीओकेमधील दहशतवादी ठिकाणी नष्ट केली होती. यानंतर बिथरलेल्या पाकिस्तानने देखील भारतावर हल्ला केला होता. परंतु भारताने पाकिस्तानचा चोख प्रत्युत्तर देत पराभव केला. या संघर्षात पाकिस्तानच्या नूर ए खान एअरबेसचे मोठे नुकसान झाले होते. शिवाय पाकिस्तान आधीच आर्थिक संकटात देखील आहे.

आसिफ ख्वाजा यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतासोबतच्या चार दिवसच्या संघर्षात पाकिस्तानचे नुकसान झाले असले तरी त्यांना लष्करी विमानांच्या ऑर्डर येत आहेत. त्यांचे हे धक्कादायक विधान अशा वेळी आहे, जेव्हा खुद्ध आर्थिक संकटात असलेला पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेत आहे.

बांगलादेश करणार पाकिस्तानकडून लढाऊ विमान?

ख्वाजा यांनी बांगलादेशला लढाऊ विमानांच्या संभाव्य विक्रिची चर्चा सुरु असल्याचे सांगितेल. JF-17 हे चीन आणि पाकिस्तानचा संयुक्त प्रकल्प आहे. हे कमी किमतीचे असून गेल्या अनेक दशकापासून पाकिस्तानच्या हवाई दलाता तैनात आहे. पाशात्य देशांकडून शस्त्रे खरेदी करता न येणाऱ्या देशांना किंवा निर्बंध असलेल्या देशांनी पाकिस्तान हे विमान देते.

IMF च्या कर्जाचीही गरज नाही?

याशिवाय ख्वाजा यांनी असाही दावा केला आहे की, लढाऊ विमानांची चाचणी यशस्वीरित्या करण्यात आली आहे. यांची मागणी वाढत असून आता लवकरच पाकिस्तानवा IMF कडून कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही. पंरुत IMF च्या बाबत त्यांचा हा दावा पोकळ असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण लढाऊ विमानांचा करार हा अधिक गुंतागुंतीचा असतो. अनेक वर्षांपासून पैसे द्यावे लागतात. यामुळे पाकिस्तानला IMF वरील अवलंबित्व संपवणे जवळजवळ अशक्यत आहे.

‘भारत हिंमत करणार नाही…’ ; Operation Sinddor 2.0 वर दहशतवादी हाफिज सईदची पोकळ धमकी, VIDEO

Web Title: Ind vs pak defence war pakistan despite setbacks from india asif khwaja claims rising demand for jf 17 fighter jets

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 03:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?
1

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी
2

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
3

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
4

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM