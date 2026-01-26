Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India EU Trade Deal : भारत-युरोपियन युनियन ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या उंबरठ्यावर; प्रजासत्ताक दिनी नवा अध्याय सुरु

India EU Trade Deal : भारत-युरोप संबंध केवळ द्विपक्षीय न राहता जागतिक स्तरावर महत्वाचे ठरणार आहे. EU अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेरे लेयेन अंतिम करार करण्यासाठी भारतात आल्या असून त्यांनी याला विभाजीत आशेचा किरण संबोधले आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 10:11 AM
S. Jaishankar and Ursula Von Der Leyen and Antonio Costa

India EU Trade Deal : भारत-युरोपियन युनियन ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या उंबरठ्यावर; प्रजासत्ताक दिनी नवा अध्याय सुरु (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भारत आणि युरोपीयन संघाचा ऐतिहासिक व्यापार टप्पा
  • युरोपीय संघाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेरे लेयेन यांची भारताला भेट
  • जयशंकर यांच्याशी भेटीनंतर जगाला मोठा संदेश
India EU Trade Deal : नवी दिल्ली : भारत आणि युरोपीयन संघातील (EU) मधील द्विपक्षीय व्यापार संबंधांमध्ये आता एक नवे पर्व सुरु आहे. दोन्ही देशात महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) अंतिम टप्प्यात असून या भागीदारीमुळे जागतिक राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत समीकरणे बदलणार आहे. यामुळे भारताचे महत्व अधिक अधोरेखित होईल. सध्या युरोपीय संघाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेरे लेयेन आणि युरोपीन काउन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनिया कोस्टा भारत दौऱ्यावर आले आहे. ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी

विभाजीत जगासाठी आशेचा किरण – उर्सुला वॉन डेरे लेयेन

दरम्यान भारत-EU व्यापार चर्चेपूर्वी उर्सुला वॉन डेरे लेयेन यांनी एक मोठे विधान केले आहे. त्यांनी भारतासोबतच्या भागीदारीचे वर्णन विभाजित जगासाठी आशेचा किरण म्हणून केले आहे. त्यांमी म्हटले की, भारत आणि युरोपने धोरणात्मक भागीदारीचा खुला मार्ग निवडला आहे. आम्ही जगाला दाखवून देऊ की, परस्पर सामंजस्य करारातूनही प्रगतीचा मार्ग शक्य आहे. उर्सुला यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर अशी पोस्ट केली आहे. तसेच अँटोनियो कोस्टा यांनी देखील भारताचे वर्णन एक महत्वपूर्ण भागीदार म्हणून केले आहे.

जयशंकर यांची घेतली भेट

दरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी युरोपियन नेत्यांची भेट घेतली आहे. युरोपियन नेत्यांचे स्वागत करत त्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी होणारी चर्चा भारत आणि युरोप संबंधासाठी एक ऐतिहासिक आणि नवा अध्याय असेल. जयशंकर यांनी म्हटले की, या भागीदारीमुळे केनळ व्यापारच नाही, तर सुरक्षा आणि जागितक नियमांवर आधारित व्यवस्थेला मजबूती मिळणार आहे.

Mother Of All Deals

यापूर्वी २० जानेवारी २०२६ रोजी दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंच शिखर परिषदेत उर्सुला यांनी भारत आणि युरोपच्या काराराला Mother Of All Deals असे संबोधले आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे दोन अब्ज लोकांसाठी बाजारपेठा खुल्या होणार आहेत. युरोपियन युनियन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना युरोपीय बाजारपेठांमध्ये व्यापाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

Published On: Jan 26, 2026 | 10:11 AM

Jan 26, 2026 | 10:11 AM
