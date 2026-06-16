India-France Relations : भारताला मोठा झटका! फ्रान्सने पिनाका रॉकेट प्रणाली खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळला, कारण काय?

‘आम्हाला पाकिस्तानवर विश्वास नाही’ ; US-Iran Deal वर इस्रायल असमाधानी, पाकच्या भूमिकेवर टीका
सध्या फ्रान्स आपल्या जुन्या रॉकेट्सची सिस्टमची जागा भरुन काढण्याची अधिक ताकदवान प्रणाली विकसित करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी देशातील कंपन्यांना नवी रॉकेट प्रणाली विकसित करण्याचे काम देण्यात आले आहे. फ्रान्स पूर्णपणे स्वदेशी संरक्षण यंत्रणांवर भर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेकडून खरेदी केलेल्या M270 LRU प्रणालींचा जुना ताफा बदलण्याचा याचा उद्देश आहे.
याशिवाय नाटो च्या तांत्रिक प्रणालीसोबत पिनाका जोडण्यातही काही अडथळे आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे फ्रान्स भारतीय सिस्टमऐवजी देशांतर्गत सिस्टम विकसित करण्यावर भर देत आहे. भारताने विकसित केलेली पिनाका प्रणाली कमी खर्चिक आणि प्रभावी आहे. परंतु फ्रान्सला १५० किमी अंतरापर्यंत मारा करणारी प्रणाली हवी आहे.