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India-France Relations : भारताला मोठा झटका! फ्रान्सने पिनाका रॉकेट प्रणाली खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळला, कारण काय?

Updated On: Jun 16, 2026 | 05:04 PM IST
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सारांश

India France Relations : फ्रान्सने भारताची सर्वात शक्तीशाली आणि आधुनिक तोफखान यंत्रणा पिनाकाच्या सिस्टमचा खरेदी प्रस्ताव नाकरला आहे. सुरुवातील फ्रान्सने या प्रणालीमध्ये विशेष रस दाखवला होता.

France Rejects Pinaka Rocket System Purchase Offer

India-France Relations : भारताला मोठा झटका! फ्रान्सने पिनाका रॉकेट प्रणाली खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळला, कारण काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारताला मोठा झटका
  • फ्रान्सने पिनाका रॉकेट प्रणाली खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळला
  • कारण काय?
India France Relations : फ्रान्सने भारताने विकसित केलेल्या पिनाका रॉकेट सिस्टम खरेदीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. फ्रान्सने अधिकृतपणे पिनाका मल्टी बॅरल रॉकेट लॉंचर खरेदीला नकार दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी फ्रान्सने भारताची ही प्रणाली खरेदी करण्यासाठी उत्सुकता दाखवली होती. पण आता स्वत:च्या देशात तयार होणाऱ्या संरक्षण प्रणालींना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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स्वदेशी यंत्रणांवर भर

सध्या फ्रान्स आपल्या जुन्या रॉकेट्सची सिस्टमची जागा भरुन काढण्याची अधिक ताकदवान प्रणाली विकसित करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी देशातील कंपन्यांना नवी रॉकेट प्रणाली विकसित करण्याचे काम देण्यात आले आहे. फ्रान्स पूर्णपणे स्वदेशी संरक्षण यंत्रणांवर भर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेकडून खरेदी केलेल्या M270 LRU प्रणालींचा जुना ताफा बदलण्याचा याचा उद्देश आहे.

याशिवाय नाटो च्या तांत्रिक प्रणालीसोबत पिनाका जोडण्यातही काही अडथळे आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे फ्रान्स भारतीय सिस्टमऐवजी देशांतर्गत सिस्टम विकसित करण्यावर भर देत आहे. भारताने विकसित केलेली पिनाका प्रणाली कमी खर्चिक आणि प्रभावी आहे. परंतु फ्रान्सला १५० किमी अंतरापर्यंत मारा करणारी प्रणाली हवी आहे.

 काय आहे पिनाका सिस्टम?

  • पिनाका ही भारताची स्वदेशी बनावटीची मल्टी-बॅरल रॉकेट लॉंचर सिस्टम आहे. भारतीय लष्कराचे एक अत्यंत शक्तशाली आणि आधुनिक तोफखान शस्त्र मानले जाते.
  • हे रॉकेट अत्यंत अचूकपणे शत्रूच्या बंकरवर आणि भूमिगत तळांवर मारा करु शकते. याची पिनाका Mk-1 ची क्षमता ३८ ते ४० किलोमीटर तर पिनाका गाईडेड एन्हांस्डची ७५ ते ९० किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता ठेवते.
  • सध्या भारत याची रेंज वाढविण्यासाठी चाचण्या करण्याच्या तयारीत आहे. ही प्रणाली कोणत्याही परिस्थिती अचूक मारा करु शकते.
  • संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) ही ने ही प्रणाली विकसित केलेली आहे. तसेच यामध्ये नेव्हिगेशन आणि भारतीय NaviC उपग्रह प्रणालीचाही वापर करण्यात आला आहे.
  • १९९९ मधील कारगिल युद्धात भारतीय सैन्याने याचा यशस्वी वापर करुन पाकिस्तानच्या बंकरना नष्ट केले होते. तेव्हापासून या प्रणालीमध्ये सतत बदल केले जात आहे.
  • या प्रणालीचे नाव भगवान शिवाच्या पिनाक या धनुष्यबानावरुन ठेवण्यात आले आहे.
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Web Title: India france relations france rejects pinaka rocket system purchase proposal

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Published On: Jun 16, 2026 | 05:04 PM

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