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Inflation News: महागाई गगनाला, सरकार राजकारणात मग्न! मे महिन्यात घाऊक महागाईचा दर ४३ महिन्यांच्या उच्चांकावर

Updated On: Jun 16, 2026 | 04:48 PM IST
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सारांश

Inflation Crisis- वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२२ नंतरची ही सर्वात मोठी वाढ आहे. दुसरीकडे, किरकोळ महागाई मे महिन्यात वाढून ३.९३% झाली आहे, जी एप्रिलमध्ये ३.४८% होती.

Inflation News: महागाई गगनाला, सरकार राजकारणात मग्न! मे महिन्यात घाऊक महागाईचा दर ४३ महिन्यांच्या उच्चांकावर
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विस्तार
  • धान्य, भाजीपाला, कपड्यांपासून ते प्रवासापर्यंत सर्वच गोष्टी खिशाला जड
  • आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२२ नंतरची ही सर्वात मोठी वाढ
  • पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा आणि कमोडिटीच्या किमतीत झालेली घट
Inflation News: सामान्य जनतेवर महागाईचा बोजा सातत्याने वाढत असून धान्य, भाजीपाला, कपड्यांपासून ते प्रवासापर्यंत सर्वच गोष्टी खिशाला जड होऊ लागल्या आहेत. अशातच मे महिन्यातील घाऊक महागाईचे आकडे समोर आले आहेत. मे महिन्यात घाऊक महागाईचा दर गेल्या ४३ महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर म्हणजेच ९.६% वर पोहोचला आहे. एप्रिलमध्ये हा दर ८.२६% होता, तर यापूर्वी सप्टेंबर २०२२ मध्ये तो १०.७०% इतका नोंदवला गेला होता.

वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२२ नंतरची ही सर्वात मोठी वाढ आहे. दुसरीकडे, किरकोळ महागाई मे महिन्यात वाढून ३.९३% झाली आहे, जी एप्रिलमध्ये ३.४८% होती. गेल्या ५ महिन्यांत पहिल्यांदाच किरकोळ महागाई रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ४% च्या लक्ष्याच्या अगदी जवळ पोहोचली आहे. राजकीय घडामोडींमध्ये व्यस्त असलेले सरकार महागाई नियंत्रणाचे दावे आणि बचतीचे उपदेश करत असले तरी, सरकारी आकडेवारी मात्र विदारक वास्तव मांडत आहे.

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उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम

इक्राचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ राहुल अग्रवाल यांच्या मते, पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा आणि कमोडिटीच्या किमतीत झालेली घट जून २०२६ च्या घाऊक महागाईच्या आकडेवारीत थोडा दिलासा देऊ शकते. तर, इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च’च्या संचालिका मेघा अरोरा यांनी इशारा दिला की, २०२६ चा मान्सून ‘अल निनो ‘च्या प्रभावाखाली असेल, यामुळे नजीकच्या भविष्यात खाद्यपदार्थांच्या किमती उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. महागाईच्या या दुष्टचक्रामुळे उत्पादन क्षेत्रावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 

सर्वच क्षेत्रांना बसला फटका

३.७८% वरून वाढून ४.१९% झाल्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू
३.११% वरून वाढून ४.४९% महागले खाद्यपदार
२४.८९% वरून वाढून ३०.३३% महागल इथन
६.६८% वरून वाढून ७.४८% महागले बंधकाम साहित्य

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वर्ष २०२५-२६ मधील महागाई वृद्धी दर तक्ता

महिना घाऊक महागाई दर (%) किरकोळ महागाई दर (%)
एप्रिल ०.८५% ३.१६%
मे ०.३९% २.८२%
जून -०.१३% २.१०%
जुलै -०.५८% १.६१%
ऑगस्ट ०.५२% २.०७%
सप्टेंबर ०.१३% उपलब्ध नाही
ऑक्टोबर -१.२१% ०.२५%
नोव्हेंबर -०.३२% ०.७१%
डिसेेंबर ०.८३% १.३३%
जानेवारी १.८१% २.७४%
फेब्रुवारी २.१३% ३.२१%
मार्च ३.८८% ३.४०%

 

Web Title: May wholesales inflation rate highest 43 months

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Published On: Jun 16, 2026 | 04:47 PM

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