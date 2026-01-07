Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Xi Jinping Lost Sleep Over Us Attack On Venezuela What Is The Oil Satellite Technology Connection

China On Venezuela: व्हेनेझुएलातील अमेरिकन एन्ट्रीने शी जिनपिंग धास्तावले; ‘ऑईल ते सॅटेलाईट’ चीनचा अब्जावधींचा गेम धोक्यात

China On Venezuela: व्हेनेझुएलामध्ये मादुरोच्या अटकेमुळे अमेरिका-चीन तणाव वाढला आहे. चीनचे उपग्रह केंद्र, तेल गुंतवणूक आणि डिजिटल नेटवर्क अमेरिकेच्या प्रभावाचा किंवा देखरेखीचा धोका आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:43 AM
Xi Jinping lost sleep over US attack on Venezuela What is the oil-satellite-technology connection

व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या हल्ल्याने शी जिनपिंग यांची झोपच उडाली; Oil-satellite-technology संबंध काय आहे? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  व्हेनेझुएलातील मादुरो यांच्या अटकेमुळे चीनने तिथे उभारलेली उपग्रह ट्रॅकिंग केंद्रे आणि लष्करी रडार यंत्रणा आता अमेरिकेच्या हाती लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
  •  चीनने व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली असून, नव्या अमेरिकन प्रभावाखालील सरकारमुळे चीनचे तेल करार आणि पुरवठा धोक्यात आला आहे.
  •  हुआवेई (Huawei) आणि झेडटीई (ZTE) सारख्या चिनी कंपन्यांनी व्हेनेझुएलात विणलेले सायबर आणि ४जी नेटवर्क आता अमेरिकन देखरेखीखाली येण्याची शक्यता आहे.

China investment risk Venezuela 2026 : अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतर केवळ दक्षिण अमेरिकाच नाही, तर सातासमुद्रापार असलेल्या चीनमध्येही प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या अटकेने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांची झोप उडवली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, चीनने गेल्या दोन दशकांत व्हेनेझुएलाला आपला ‘लॅटिन अमेरिकन बालेकिल्ला’ बनवण्यासाठी केलेली अवाढव्य गुंतवणूक. तेल पुरवठा, उपग्रह तंत्रज्ञान आणि डिजिटल नेटवर्क अशा तीन आघाड्यांवर चीनला आता मोठ्या नुकसानीची भीती वाटत आहे.

उपग्रह केंद्रे आणि लष्करी रडार: अमेरिकेचा ‘जॅकपॉट’?

चीनने व्हेनेझुएलाच्या एल सोम्ब्रेरो (El Sombrero) आणि लुपा (Luepa) येथे अत्यंत प्रगत उपग्रह ट्रॅकिंग आणि ग्राउंड स्टेशन्स उभारली आहेत. ही केंद्रे चीनच्या VRSS-2 सारख्या उपग्रहांच्या नियंत्रणासाठी महत्त्वाची आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, ही केंद्रे केवळ नागरी कामासाठी नसून, अमेरिकेच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी चीन याचा वापर करत होता. आता अमेरिकन लष्कर व्हेनेझुएलात असल्याने ही संवेदनशील माहिती आणि तंत्रज्ञान अमेरिकेच्या हाती लागणे, हा चीनसाठी सर्वात मोठा लष्करी धक्का (Intelligence Failure) मानला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War: ‘शस्त्रे सोडली होती, पण आता पुन्हा उचलेन’ Maduro अटकेनंतर आता या’ देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांचाही ट्रम्पला युद्धाचा इशारा

तेलाचा खेळ: चीनची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात

चीन हा व्हेनेझुएलाचा सर्वात मोठा कर्जदार आणि तेलाचा प्रमुख खरेदीदार आहे. चीनच्या ‘चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’ (CNPC) ने येथील तेल विहिरींचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. ट्रम्प यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, व्हेनेझुएलाचे तेल आता अमेरिकन कंपन्यांच्या नियंत्रणात असेल. यामुळे चीनने दिलेली ६० अब्ज डॉलर्सची कर्जे आणि त्यांच्या तेल कंपन्यांचे करार रद्द होण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. चीनच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा एक मोठा ‘ब्लॅकआउट’ ठरू शकतो.

credit : social media and Twitter

डिजिटल लोखंडी पडदा फाटला?

व्हेनेझुएलाची संपूर्ण डिजिटल पायाभूत सुविधा हुआवेई आणि झेडटीई या चिनी कंपन्यांनी उभारली आहे. मादुरो सरकार या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विरोधकांवर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप अमेरिकेने अनेकदा केला होता. आता अमेरिकेच्या मदतीने स्थापन होणारे नवे सरकार चिनी कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवू शकते. असे झाल्यास, संपूर्ण दक्षिण अमेरिकेतील चीनचे सायबर वर्चस्व संपुष्टात येईल आणि अमेरिकेला या नेटवर्कचा डेटा ॲक्सेस करण्याची संधी मिळेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Old Rock Day 2026: खडक नाही, तर पृथ्वीचा जिवंत इतिहास! 7 जानेवारी ‘ओल्ड रॉक डे’ निमित्त उलगडलं 4 अब्ज वर्षे जुन्या खडकांचं रहस्य

चीनचा विरोधाभास आणि जागतिक प्रतिक्रिया

चीनने या लष्करी कारवाईचा तीव्र निषेध केला असून, “हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग आहे” असे म्हटले आहे. मात्र, अमेरिकेने याला ‘ड्रग्ज तस्करी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी केलेली कारवाई’ असे स्वरूप दिले आहे. तैवानच्या प्रश्नावरून चीनला घेरणाऱ्या अमेरिकेने आता चीनच्या घरामागच्या अंगणात (दक्षिण अमेरिका) शिरून दिलेले हे आव्हान, २१ व्या शतकातील महासत्तांमधील संघर्षाचा नवा अध्याय ठरला आहे.

Web Title: Xi jinping lost sleep over us attack on venezuela what is the oil satellite technology connection

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 09:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!
1

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?
2

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?
3

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल
4

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM