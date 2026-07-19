IndusWaterTreaty : पाकिस्तानचे स्वप्न तुटले , अमेरिकेने दिला धोका – सिंधू पाणी करार

सिंधू जल कराराच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तान भारतावर चांगलाच बिथरला आहे. तो या मुद्द्यावर जगातील प्रत्येक व्यासपीठावर भारताविरोधात दुष्प्रचार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. असा एकही दिवस जात नसेल की ज्या दिवशी शहबाज शरीफ सरकार आणि तिथल्या सैन्याचे जनरल भारताला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी देत नसतील. या धमक्यांवरून असं वाटतं की पाकिस्तानी नेते आणि जनरल आजही रस्त्यावरच्या गुंडांच्या भाषेत बोलत आहेत. तरीही, भारताने सिंधू जल कराराच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या धमक्यांना नेहमीच शांत आणि संयमी शब्दांत उत्तर दिले आहे. भारताचे स्पष्ट मत आहे की, “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत” आणि पाकिस्तानला दहशतवादाला पाठिंबा देणे प्रत्येक परिस्थितीत थांबवावे लागेल.
वरिष्ठ टीव्ही पत्रकार, लेखक आणि भू-राजकीय विषयांचे जाणकार जग्गी भसीन यांनी फर्स्ट पोस्टमध्ये एक लेख लिहून पाकिस्तानच्या या धमक्यांसाठी फील्ड मार्शल असीम मुनीर आणि त्यांच्या धोरणांना जबाबदार धरले आहे. त्यांनी म्हटले की, पाकिस्तानला खऱ्या अर्थाने असीम मुनीर आणि पाकिस्तानी सैन्य चालवत आहे. त्यामुळे स्वस्त लोकप्रियतेसाठी ते भारतविरोधी वक्तव्यांना हवा देत आहेत. यासाठीच त्यांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तुरुंगात टाकले आहे. कारण पंतप्रधान असताना इम्रान खान यांनी असीम मुनीर यांना आयएसआयच्या महासंचालक पदावरून हटवले होते. मुनीर यांना माहीत आहे की पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान यांची लोकप्रियता प्रचंड आहे. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात ठेवून ते स्वतःला लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
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जग्गी भसीन यांनी पुढे म्हटले की, असीम मुनीर यांनी हे ठरवले आहे की ते आपल्या कार्यकाळात इम्रान खान यांना तुरुंगातून बाहेर पडू देणार नाहीत. त्यांनी पाकिस्तानातील बिलावल भुट्टो जरदारी यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) आणि इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) सारख्या दुसऱ्या प्रमुख पक्षांना देखील अप्रासंगिक बनवले आहे. पाकिस्तानातील सर्व प्रमुख कट्टरपंथी आणि धार्मिक पक्ष असीम मुनीर यांच्यासोबत आहेत. पाकिस्तानातील उदारमतवादी देखील सत्तेची मलाई खाण्यासाठी आणि सत्ता किंवा सैन्याच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी असीम मुनीर यांची स्तुती करत आहेत. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानातील नेते, विचारवंत, तज्ज्ञ, वक्ते आणि समर्थक असीम मुनीर यांची स्तुती आणि भारतावर तोंडी हल्ले करत आहेत.
ट्रंप यांचे लाडके फील्ड मार्शल बनून फुलून गेलेल्या असीम मुनीर यांना अपेक्षा होती की अमेरिका किमान दोन मुद्द्यांवर पाकिस्तानची नक्की साथ देईल. त्यातील पहिला: आंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून कर्ज आणि पैसे मिळवून देणे, जेणेकरून पाकिस्तानची मरणासन्न अर्थव्यवस्था वाचवता येईल. अमेरिकेने यात बऱ्याच अंशी पाकिस्तानला साथही दिली आणि आयएमएफ आणि जागतिक बँकेकडून सवलती मिळवून दिल्या. दुसरा: असीम मुनीर यांना हवे होते की अमेरिका सिंधू जल करार या मुद्द्यावर भारताच्या भूमिकेवर टीका करावी आणि त्याला खडसावावे. पण तसे होऊ शकले नाही, कारण ट्रंप प्रशासनालाही माहीत आहे की त्यांच्यासाठी रेड लाइन काय आहे.