रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Mojtaba Khamenei Missing Iran Supreme Leader Israel Claim Irgc Ahmad Vahidi Fake Messages Tel Aviv Plot

Mojtaba Khamene इराणमध्ये नाहीतच? इस्रायली सुरक्षा अधिकाऱ्याचा दावा; वडिलांच्या अंत्यविधीलाही न जाण्यामागचे रहस्य उघड

Updated On: Jul 19, 2026 | 08:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

इस्रायलच्या एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने दावा केला आहे की, इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी त्यांच्या देशात नाहीत. त्यांच्या नावाने जारी केलेला कोणताही संदेश खोटा असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

mojtaba khamenei missing iran supreme leader israel claim irgc ahmad vahidi fake messages tel aviv plot

सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी इराणमध्ये नाहीत का? इस्रायली सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या दाव्यामुळे खळबळ उडाली आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मोजतबा खामेनी इराणबाहेर?
  • गुप्त संदेश आणि IRGC चा खेळ
  • तेल अवीवमध्ये हत्येचा कट

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या भीषण युद्धाच्या दरम्यान एक अत्यंत खळबळजनक आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला हादरवून सोडणारी बातमी समोर आली आहे. इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Mojtaba Khamenei) यांच्या मृत्यूनंतर देशाची धुरा सांभाळणारे त्यांचे सुपुत्र आणि नवे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला मोजतबा खामेनी हे इराणमध्येच नसल्याचा धक्कादायक दावा इस्रायलच्या एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने केला आहे. सौदी अरेबियाची प्रसिद्ध वृत्तवाहिनी ‘अल हदाथ’ आणि इस्रायली वृत्तसंस्था ‘इस्रायल हायोम’ यांनी या गुप्तचर अहवालाचा हवाला देत हा दावा प्रसिद्ध केला असून, यामुळे तेहरानपासून ते वॉशिंग्टनपर्यंत प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात माजी सर्वोच्च नेते अली खामेनी मारले गेल्यानंतर मोजतबा खामेनी यांची घाईघाईने सर्वोच्च नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, पदभार स्वीकारल्यापासून ते एकदाही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा कॅमेऱ्यासमोर आलेले नाहीत. अगदी त्यांच्या वडिलांच्या अंतिम संस्काराच्या मोठ्या शासकीय विधीलाही त्यांची अनुपस्थिती स्पष्टपणे जाणवली होती. तेव्हापासून त्यांच्या प्रकृतीबाबत आणि स्थानाबाबत जागतिक पातळीवर अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते. आता इस्रायली अधिकाऱ्यांनी थेट ते देशातच नसल्याचे सांगितल्याने इराणमधील अंतर्गत परिस्थिती अत्यंत नाजूक व संशयास्पद असल्याचा संशय बळावला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Noureen Niazi: ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताचा विजय! इम्रान खान यांच्या बहिणीच्या दाव्याने पाकिस्तानात गदारोळ; सायबर एजन्सीचे समन्स

मोजतबा खामेनी यांचे सर्व संदेश बनावट? IRGC चा पडद्यामागचा खेळ उघड!

इस्रायली सुरक्षा अधिकाऱ्याने केलेल्या दाव्यानुसार, मोजतबा खामेनी हे सध्या इराणच्या जमिनीवरील प्रत्यक्ष घडामोडी आणि राजकीय निर्णयांपासून पूर्णपणे अलिप्त आहेत. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, रोज त्यांच्या नावाने जारी होणारे मोठे फतवे, लिखित विधाने आणि धमक्यांचे संदेश कुठून येत आहेत? यावर या अधिकाऱ्याने अत्यंत धक्कादायक खुलासा केला आहे. मोजतबा खामेनी यांच्या नावाने प्रसिद्ध होणारे सर्व संदेश, लष्करी आदेश आणि सोशल मीडिया पोस्ट्स या पूर्णपणे खोट्या (Fake) आहेत.

पडद्यामागचे खरे सूत्रधार: हा सर्व खेळ इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे मुख्य कमांडर अहमद वाहिदी आणि त्यांच्यासोबतचे काही अतिवरिष्ठ अधिकारी खेळत आहेत. इराणच्या जनतेला आणि बाहेरील जगाला देशात सर्वकाही सुरळीत आहे आणि नेतृत्वाची पकड मजबूत आहे, हे भासवण्यासाठी ही खोटी विधाने रचली जात आहेत. यावरून इराणच्या लष्करी नेतृत्वात आणि सत्ताधारी वर्गामध्ये अत्यंत तीव्र अंतर्गत मतभेद आणि फूट पडल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IMFReport: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दाखवला आरसा; शुल्कामुळे अमेरिकेत निकृष्ट वस्तूंचा पूर

इस्रायली नेत्यांच्या हत्येचा मोठा कट; तेल अवीव हाय अलर्टवर!

या गुप्तचर अहवालात केवळ सर्वोच्च नेत्याच्या बेपत्ता असण्याचाच खुलासा करण्यात आलेला नाही, तर इराणच्या एका अत्यंत धोकादायक आंतरराष्ट्रीय कटाचा पर्दाफाशही करण्यात आला आहे. इराणचे माजी नेते अली खामेनी यांच्या हत्येचा सूड घेण्यासाठी इराणने थेट इस्रायलच्या राजधानीत म्हणजेच मध्य तेल अवीवमध्ये एका मोठ्या गुप्त मोहिमेची आखणी केली असून ती कार्यान्वितही केली आहे.

या गुप्त मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट इस्रायलच्या अतिवरिष्ठ राजकीय आणि लष्करी नेत्यांची हत्या करणे हे आहे. हा कट थेट आयआरजीसी (IRGC) च्या कमांडर्सनी रचला असून, यासाठी स्लीपर सेल्स आणि हायटेक गुप्तहेरांचा वापर केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या गंभीर दाव्यानंतर इस्रायलच्या सुरक्षा यंत्रणांनी तेल अवीवसह संपूर्ण देशात सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक केली असून वरिष्ठ नेत्यांभोवतीचे सुरक्षेचे कवच अधिक मजबूत केले आहे. इराणमधील हा अंतर्गत सत्तेचा गोंधळ आणि इस्रायलविरोधी आक्रमकता यामुळे मध्य पूर्वेतील हे युद्ध आता अधिक हिंसक वळण घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Web Title: Mojtaba khamenei missing iran supreme leader israel claim irgc ahmad vahidi fake messages tel aviv plot

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 08:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले
1

Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले

Ibrahim Traore: ‘देशात शरिया कायदा नाही..’ बुर्किना फासोच्या तरुण राष्ट्रपतींची मोठी घोषणा; सौदीला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना इशारा
2

Ibrahim Traore: ‘देशात शरिया कायदा नाही..’ बुर्किना फासोच्या तरुण राष्ट्रपतींची मोठी घोषणा; सौदीला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना इशारा

US Deportation : न अपील, न दाद! अमेरिकेतून हजारो भारतीयांची होणार हकालपट्टी; ट्रम्प सरकारचा मोठा प्लॅन
3

US Deportation : न अपील, न दाद! अमेरिकेतून हजारो भारतीयांची होणार हकालपट्टी; ट्रम्प सरकारचा मोठा प्लॅन

Noureen Niazi: ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताचा विजय! इम्रान खान यांच्या बहिणीच्या दाव्याने पाकिस्तानात गदारोळ; सायबर एजन्सीचे समन्स
4

Noureen Niazi: ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताचा विजय! इम्रान खान यांच्या बहिणीच्या दाव्याने पाकिस्तानात गदारोळ; सायबर एजन्सीचे समन्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mojtaba Khamene इराणमध्ये नाहीतच? इस्रायली सुरक्षा अधिकाऱ्याचा दावा; वडिलांच्या अंत्यविधीलाही न जाण्यामागचे रहस्य उघड

Mojtaba Khamene इराणमध्ये नाहीतच? इस्रायली सुरक्षा अधिकाऱ्याचा दावा; वडिलांच्या अंत्यविधीलाही न जाण्यामागचे रहस्य उघड

Jul 19, 2026 | 08:41 PM
Health Tips: रात्री उशिरापर्यंत जागे राहता? ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो, मिळेल गाढ आणि शांत झोप

Health Tips: रात्री उशिरापर्यंत जागे राहता? ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो, मिळेल गाढ आणि शांत झोप

Jul 19, 2026 | 08:36 PM
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर व्हीआयपी दर्शन बंद; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही नियम पाळत घेतले केवळ मुखदर्शन

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर व्हीआयपी दर्शन बंद; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही नियम पाळत घेतले केवळ मुखदर्शन

Jul 19, 2026 | 08:36 PM
IND vs ENG: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धमाका! डकेट-बेथेल जोडीने मोडीत काढला ४६ वर्षांपूर्वीचा महाविक्रम; भारताच्या गोलंदाजांची धुलाई

IND vs ENG: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धमाका! डकेट-बेथेल जोडीने मोडीत काढला ४६ वर्षांपूर्वीचा महाविक्रम; भारताच्या गोलंदाजांची धुलाई

Jul 19, 2026 | 08:34 PM
Kiara Adwani अगोदर ‘या’ अभिनेत्रीला करण्यात आली होती Lust Stories ची ऑफर! तरुणांच्या हृदयाची राणी

Kiara Adwani अगोदर ‘या’ अभिनेत्रीला करण्यात आली होती Lust Stories ची ऑफर! तरुणांच्या हृदयाची राणी

Jul 19, 2026 | 08:27 PM
भारतातील १० पैकी ९ जणांना हृदयविकाराचा धोका? लक्षणांशिवाय नसांमध्ये साचतंय फॅट

भारतातील १० पैकी ९ जणांना हृदयविकाराचा धोका? लक्षणांशिवाय नसांमध्ये साचतंय फॅट

Jul 19, 2026 | 08:15 PM
Mutual Fund Investment: 25 लाखांचे 2 कोटी कसे बनतील? किती वर्षे बघावी लागेल वाट; समजून घ्या सोपं गणित!

Mutual Fund Investment: 25 लाखांचे 2 कोटी कसे बनतील? किती वर्षे बघावी लागेल वाट; समजून घ्या सोपं गणित!

Jul 19, 2026 | 08:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा