Mojtaba Khamene इराणमध्ये नाहीतच? इस्रायली सुरक्षा अधिकाऱ्याचा दावा; वडिलांच्या अंत्यविधीलाही न जाण्यामागचे रहस्य उघड

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या भीषण युद्धाच्या दरम्यान एक अत्यंत खळबळजनक आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला हादरवून सोडणारी बातमी समोर आली आहे. इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Mojtaba Khamenei) यांच्या मृत्यूनंतर देशाची धुरा सांभाळणारे त्यांचे सुपुत्र आणि नवे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला मोजतबा खामेनी हे इराणमध्येच नसल्याचा धक्कादायक दावा इस्रायलच्या एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने केला आहे. सौदी अरेबियाची प्रसिद्ध वृत्तवाहिनी ‘अल हदाथ’ आणि इस्रायली वृत्तसंस्था ‘इस्रायल हायोम’ यांनी या गुप्तचर अहवालाचा हवाला देत हा दावा प्रसिद्ध केला असून, यामुळे तेहरानपासून ते वॉशिंग्टनपर्यंत प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात माजी सर्वोच्च नेते अली खामेनी मारले गेल्यानंतर मोजतबा खामेनी यांची घाईघाईने सर्वोच्च नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, पदभार स्वीकारल्यापासून ते एकदाही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा कॅमेऱ्यासमोर आलेले नाहीत. अगदी त्यांच्या वडिलांच्या अंतिम संस्काराच्या मोठ्या शासकीय विधीलाही त्यांची अनुपस्थिती स्पष्टपणे जाणवली होती. तेव्हापासून त्यांच्या प्रकृतीबाबत आणि स्थानाबाबत जागतिक पातळीवर अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते. आता इस्रायली अधिकाऱ्यांनी थेट ते देशातच नसल्याचे सांगितल्याने इराणमधील अंतर्गत परिस्थिती अत्यंत नाजूक व संशयास्पद असल्याचा संशय बळावला आहे.
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इस्रायली सुरक्षा अधिकाऱ्याने केलेल्या दाव्यानुसार, मोजतबा खामेनी हे सध्या इराणच्या जमिनीवरील प्रत्यक्ष घडामोडी आणि राजकीय निर्णयांपासून पूर्णपणे अलिप्त आहेत. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, रोज त्यांच्या नावाने जारी होणारे मोठे फतवे, लिखित विधाने आणि धमक्यांचे संदेश कुठून येत आहेत? यावर या अधिकाऱ्याने अत्यंत धक्कादायक खुलासा केला आहे. मोजतबा खामेनी यांच्या नावाने प्रसिद्ध होणारे सर्व संदेश, लष्करी आदेश आणि सोशल मीडिया पोस्ट्स या पूर्णपणे खोट्या (Fake) आहेत.
पडद्यामागचे खरे सूत्रधार: हा सर्व खेळ इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे मुख्य कमांडर अहमद वाहिदी आणि त्यांच्यासोबतचे काही अतिवरिष्ठ अधिकारी खेळत आहेत. इराणच्या जनतेला आणि बाहेरील जगाला देशात सर्वकाही सुरळीत आहे आणि नेतृत्वाची पकड मजबूत आहे, हे भासवण्यासाठी ही खोटी विधाने रचली जात आहेत. यावरून इराणच्या लष्करी नेतृत्वात आणि सत्ताधारी वर्गामध्ये अत्यंत तीव्र अंतर्गत मतभेद आणि फूट पडल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
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या गुप्तचर अहवालात केवळ सर्वोच्च नेत्याच्या बेपत्ता असण्याचाच खुलासा करण्यात आलेला नाही, तर इराणच्या एका अत्यंत धोकादायक आंतरराष्ट्रीय कटाचा पर्दाफाशही करण्यात आला आहे. इराणचे माजी नेते अली खामेनी यांच्या हत्येचा सूड घेण्यासाठी इराणने थेट इस्रायलच्या राजधानीत म्हणजेच मध्य तेल अवीवमध्ये एका मोठ्या गुप्त मोहिमेची आखणी केली असून ती कार्यान्वितही केली आहे.
या गुप्त मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट इस्रायलच्या अतिवरिष्ठ राजकीय आणि लष्करी नेत्यांची हत्या करणे हे आहे. हा कट थेट आयआरजीसी (IRGC) च्या कमांडर्सनी रचला असून, यासाठी स्लीपर सेल्स आणि हायटेक गुप्तहेरांचा वापर केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या गंभीर दाव्यानंतर इस्रायलच्या सुरक्षा यंत्रणांनी तेल अवीवसह संपूर्ण देशात सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक केली असून वरिष्ठ नेत्यांभोवतीचे सुरक्षेचे कवच अधिक मजबूत केले आहे. इराणमधील हा अंतर्गत सत्तेचा गोंधळ आणि इस्रायलविरोधी आक्रमकता यामुळे मध्य पूर्वेतील हे युद्ध आता अधिक हिंसक वळण घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.