व्हिएतनाम मध्ये होणाऱ्या मिस वर्ल्ड फेस्टिवलच्या 75व्या वर्धापन दिन साजराकरताना , पाकिस्तान इतिहास घडवणार आहे. 24 वर्षीय अनिका मिस वर्ल्ड स्पर्धेच्या 73 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदा पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. लाहोरमध्ये अनिकाला अधिकृतपणे ‘मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026’ चा मुकुट घातला गेला आहे. यासोबतच पाकिस्तान जगातील सर्वात प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय ब्युटी पेजेंटपैकी एका स्पर्धेत खूप दिवसांपासून वाट बघत असलेली सुरुवात करायला सज्ज होत आहे. मात्र यामुळे देशातील कट्टरपंथी इस्लामी गट नाराज होऊ शकतात.24 वर्षीय अनिका जमाल मिस वर्ल्ड स्पर्धेत पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करेल. पाकिस्तान पहिल्यांदाच अधिकृतपणे मिस वर्ल्ड ब्युटी पेजेंटमध्ये भाग घेणार आहे. हे खास यासाठी आहे कारण ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ असलेल्या पाकिस्तानमध्ये मुलींनी मॉडेलिंग करणे खूप अवघड काम आहे. फॅशन शो किंवा अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांना अनेकदा उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून विरोध होतो. अनिकाचे या स्पर्धेत सहभागी होणे इस्लामी कट्टरपंथ्यांना देखील नाराज करू शकते.
अनिका आता अकाउंटिंग आणि ऑडिटिंग मध्ये मास्टर डिग्री करत आहे . ती या आधी मिस अर्थ , मिस ग्लोबल मिस कॉस्मो , मिस इको इंटरनॅशनल तसेच मिस ऑरा इंटरनॅशनल मध्ये पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करून आलेली आहे . मिस फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड मध्ये चार पुरस्कार जिंकल्यानंतर तिला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळाली आहे . अनिका सांगते कि ती या सारख्या मंचाचा वापर सामाजिक मुद्दे प्रकाशात आणण्यासाठी करत आहे . थॅलिसिमिया ने बाधित लोकांच्या जागरूकता आणि समर्थनासाठी ती या मध्यमाद्वारे काम करू इच्छित आहे .
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मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्गनायझेशनच्या प्रमुख सोनिया अहमद यांनी मिस वर्ल्डमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग हा एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सांगितले आहे. त्या म्हणाल्या की, मिस वर्ल्डमध्ये पाकिस्तानची पहिली अधिकृत सहभागी होणे ही जागतिक व्यासपीठावर राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वासाठी मोठी उपलब्धी आहे. पाकिस्तानी महिला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर देखील आपली काबिलियत सिद्ध करत आहेत.Pakistan गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानी स्पर्धक अनेक आंतरराष्ट्रीय ब्युटी पेजेंटमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करत आल्या आहेत, पण मिस वर्ल्डमध्ये देशाचा हा पहिला अधिकृत सहभाग असेल. लाहोरमध्ये अनिकाने सांगितले की, मिस वर्ल्ड फेस्टिवलमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग हा देशाच्या पेजेंट इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.