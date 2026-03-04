Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US-Israel Iran War : इराणचे हल्ले सुरुच…! जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपनीवर पुन्हा एकदा ड्रोन हल्ला

सौदी अरेबियाची आघाडीची तेल कंपनी अरामकोच्या रास तनुरा रिफायनरीवर आणखी एक ड्रोन हल्ला झाल्याची माहिती समोर येत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या देशांतर्गत रिफायनरीला लक्ष्य केल्याची पुष्टी केली आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 07:16 PM
अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यानंतर, संपूर्ण मध्य पूर्व युद्धात बुडाले आहे. दोन्ही बाजूंनी जोरदार बॉम्बहल्ला सुरू आहे. मंगळवारी अमेरिका आणि इस्रायली सैन्याने इराणच्या अणु सुविधा आणि राष्ट्रपती कार्यालयासह अनेक प्रमुख ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बॉम्बहल्ला केला. प्रत्युत्तरादाखल इराणने सौदी अरेबिया, दुबई आणि कुवेतमधील अमेरिकन तळांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा मारा केला. या युद्धात आतापर्यंत ७४२ इराणी नागरिक आणि सहा अमेरिकन सैनिक मारले गेले आहेत.

दरम्यान, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने तिसऱ्या महायुद्धाची धमकी दिली आहे. रशियापूर्वी, तीन प्रमुख युरोपीय देशांनी – ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी – या युद्धात अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांना पाठिंबा देण्याचे वचन दिले आहे. दरम्यान, चीननेही एक निवेदन जारी करून इराणच्या हिताचे रक्षण करण्याची पूर्ण तयारी जाहीर केली आहे.

याचदरम्यान, सौदी अरेबियाची आघाडीची तेल कंपनी अरामकोच्या रास तनुरा रिफायनरीवर आणखी एक ड्रोन हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली. सौदी संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने आज रास तनुरा येथील जगातील सर्वात मोठ्या देशांतर्गत रिफायनरीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याची पुष्टी केली आहे. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की हा हल्ला ड्रोन वापरून करण्यात आला होता, परंतु त्यात कोणतेही नुकसान झाले नाही आणि तो अयशस्वी झाला.

१०० वेळा फोन केला, पण…; दुबईत अडकलेल्या भारतीय पर्यटकाचे हाल; काय आहे सत्य स्थिती?

या आठवड्याच्या सोमवारी, इराणी शाहेद-१३६ आत्मघाती ड्रोनने केलेल्या हल्ल्यामुळे रास तनुरा रिफायनरीमध्ये आग लागली, ज्यामुळे सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अरामकोला प्लांटचे काही युनिट तात्पुरते बंद करावे लागले. या हल्ल्यामुळे ढिगाऱ्यांमधून मर्यादित आग लागली, जी लवकरच आटोक्यात आणण्यात आली, परंतु स्थानिक बाजारपेठेत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला नाही. सौदी अरेबिया हा जगातील सर्वात मोठा तेल निर्यातदार आहे आणि त्याचे बहुतेक तेल क्षेत्र इराणच्या आखाताच्या पलीकडे त्याच्या पूर्व किनाऱ्यावर आहेत.

दरम्यान, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांनंतर, इराणने या प्रदेशातील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले वाढवले ​​आहेत. इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत टँकरना देखील लक्ष्य करत आहे, ज्यातून जगातील सुमारे २०% तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू जातो. या आठवड्याच्या सुरुवातीला झालेल्या हल्ल्यानंतर, अरामकोने काही आठवड्यांसाठी द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) निर्यात थांबवली, जरी स्थानिक पुरवठा सामान्य राहिला. कंपनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून बाहेर पडण्यासाठी लाल समुद्राच्या मार्गाने काही निर्यात पुनर्निर्देशित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु इराणचा दावा आहे की हा मार्ग फक्त चिनी जहाजांसाठी खुला आहे.

तसेच वाढत्या प्रादेशिक संघर्षामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. बुधवारी, ब्रेंट क्रूडच्या किमती $१.११ किंवा १.४% वाढून $८२.५३ प्रति बॅरलवर पोहोचल्या, जानेवारी २०२५ नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे किमती वाढू शकतात.

India Foreign Policy: हिंद महासागराचा ‘बॉस’ भारतच! जाणून घ्या काय आहे मोदी सरकारचा नवा ‘न्यू इंडिया’ फॉरेन पॉलिसी सिद्धांत

