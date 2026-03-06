Shani Mangal Yog: शनि आणि मंगळ तयार करणार द्विद्वाद योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार प्रत्येक क्षेत्रात मोठे यश

पंचांगानुसार, 5 मार्च रोजी संध्याकाळी 4.33 वाजल्यापासून मकर राशीत मंगळ आणि मीन राशीत शनि एकमेकांपासून ३० अंशांच्या अंतरावर आले आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा दोन ग्रह या कोनीय अंतरावर येतात तेव्हा त्याला द्विद्वधाश योग म्हणतात. मंगळ हा धैर्य, ऊर्जा आणि निर्णायकपणाचे प्रतीक आहे, तर शनि हा शिस्त, कृती आणि संयम यांचे प्रतीक आहे. या योगाच्या दरम्यान, दोन्ही ग्रहांच्या सुसंवादामुळे, अनेक लोक त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये मोठे यश मिळवू शकतात. हा काळ प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती आणि सकारात्मक बदल आणेल, विशेषतः चार राशींसाठी. योग्य दिशा आणि कठोर परिश्रमाने नफा मिळण्याची शक्यता वाढते. द्विद्वाद योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. मानसिक स्पष्टता आणि आत्मविश्वास अनुभवायला मिळेल. नवीन कल्पना आणि योजना फलदायी ठरतील. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात प्रगतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. नियमित दिनचर्या आणि ध्यान केल्यास आरोग्य चांगले राहील. कौटुंबिक संबंध अधिक सुसंवादी होतील आणि परस्पर समजुती मजबूत होईल. या काळात तुमच्या बचत आणि गुंतवणूक योजनांवर विशेष लक्ष देणे फायदेशीर ठरेल.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. धाडसी निर्णय आणि यशस्वी प्रयत्नांना सूचित करतो. स्पर्धात्मक प्रयत्नांमध्ये किंवा नवीन प्रकल्पांमध्ये तुम्ही आघाडीची भूमिका बजावू शकता. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. मित्र आणि सहकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे काम सोपे होईल. मानसिक संतुलन राखणे फायदेशीर ठरेल.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सकारात्मक राहील. प्रत्येक क्षेत्रात सकारात्मक बदल दिसून येतील. व्यवसाय आणि नोकरीत स्थिरता राहील. गुंतवणूक आणि आर्थिक बाबींबाबत योग्य निर्णय फायदेशीर ठरतील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील आणि नातेसंबंध वाढतील. प्रवास करण्यासाठी किंवा नवीन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यासाठी देखील हा काळ अनुकूल आहे.
शनि-मंगळ द्विद्वाद योग मकर राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. या काळात कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी येतील आणि जुन्या प्रकल्पांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता वाढेल. आर्थिक बाबी संतुलित राहतील आणि गुंतवणुकीतून नफा मिळू शकेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा शनि आणि मंगळ हे ग्रह एकमेकांपासून द्वादश (१२वे) किंवा द्वितीय स्थानात असतात, तेव्हा ज्योतिषशास्त्रात द्विद्वाद योग तयार होतो असे मानले जाते.
Ans: करिअर आणि नोकरी, व्यवसाय आणि गुंतवणूक, स्पर्धात्मक क्षेत्र, नेतृत्व आणि प्रशासन
Ans: शनि-मंगळ द्विद्वाद योगाचा कर्क, सिंह, तूळ आणि मकर राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे