Trump2026: ‘आधी इराणचा गेम, मग ‘या’ देशावर नेम!’ ‘मैत्रीपूर्ण कब्जा’ करण्याच्या घोषणेने जागतिक सत्तासंतुलन निघाले ढवळून

Trump Cuba foreign policy friendly takeover : जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून देण्याची सवय असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा आपल्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांची यादी जाहीर केली आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित एका विशेष कार्यक्रमादरम्यान ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेचे पहिले लक्ष्य सध्या सुरू असलेला इराण संघर्ष कायमचा संपवणे हे आहे. मात्र, बातमी इथेच संपत नाही; इराणचा प्रश्न सुटताच अमेरिका आपली सर्व शक्ती ‘क्युबा’ (Cuba) या देशावर केंद्रित करणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. ट्रम्प यांच्या या नव्या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत दावा केला की, अमेरिका आणि इस्रायली सैन्याने मिळून इराणच्या लष्करी सज्जतेचे कंबरडे मोडले आहे. त्यांच्या मते, गेल्या तीन दिवसांत अमेरिकन नौदलाने समुद्रात इराणची २४ युद्धनौका आणि जहाजे नष्ट केली आहेत. “इराणची हवाई दल आणि त्यांची हवाई संरक्षण प्रणाली (Air Defense System) आता पूर्णपणे निकामी झाली आहे. शत्रू आता बचावात्मक भूमिकेत आहे,” असे ट्रम्प यांनी अभिमानाने सांगितले.
ट्रम्प यांनी एक खळबळजनक दावा केला की, इराणचे नेतृत्व आता वारंवार वॉशिंग्टनशी संपर्क साधत आहे. “ते आम्हाला विचारत आहेत की आम्ही करार कसा करू शकतो? ते तडजोडीसाठी विनंती करत आहेत, पण आम्हाला सध्या तरी हा लढा तडीस न्यायचा आहे,” असे ट्रम्प म्हणाले. त्यांनी इराणी राजदूतांना आणि नेत्यांना उद्देशून म्हटले की, जर त्यांना नवीन आणि प्रगत इराण हवा असेल, तर त्यांनी सहकार्याचा हात पुढे करावा. ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे इराण खरंच बॅकफूटवर गेला आहे का, अशा चर्चांना उधाण आले आहे.
US President Donald Trump said the United States will prioritize finishing the ongoing conflict with Iran before shifting attention to Cuba. Speaking during a White House event with Inter Miami CF, Trump said addressing Cuba would be “just a question of time.” Trump also said… pic.twitter.com/d408k3R9MI — IndiaToday (@IndiaToday) March 6, 2026
इराणनंतर ट्रम्प प्रशासनाचे पुढचे लक्ष्य ‘क्युबा’ असेल. क्युबाच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन तिथे “मैत्रीपूर्ण ताबा” (Friendly Takeover) मिळवण्याची शक्यता ट्रम्प यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी माहिती दिली की, त्यांचे विश्वासू सहकारी मार्को रुबियो हे आधीच क्युबाच्या नेत्यांशी उच्चस्तरीय चर्चा करत आहेत. क्युबाने अमेरिकेच्या अटी मान्य कराव्यात आणि नवीन करारावर स्वाक्षरी करावी, यासाठी वॉशिंग्टन आता दबाव वाढवत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची ही भूमिका बराक ओबामांच्या ‘क्युबा धोरणा’च्या अगदी उलट आहे. ओबामांनी क्युबाशी संबंध सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली होती, पण ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच ते सर्व निर्णय फिरवले. क्युबावर दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशाचा शिक्का मारून त्यांनी पर्यटन आणि व्यापारावर कडक निर्बंध लादले आहेत. क्युबा व्हेनेझुएलाच्या डाव्या सरकारला मदत करत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. आता इराणनंतर क्युबाकडे वळण्याची घोषणा करून ट्रम्प यांनी संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेत दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी दावा केला की इराणची हवाई संरक्षण प्रणाली आणि हवाई दल पूर्णपणे नष्ट झाले असून, गेल्या ३ दिवसांत २४ इराणी जहाजे समुद्रात बुडवण्यात आली आहेत.
Ans: इराणचा संघर्ष संपल्यानंतर अमेरिकेचे संपूर्ण लष्करी आणि राजनैतिक लक्ष क्युबा (Cuba) कडे वळवले जाईल.
Ans: क्युबाच्या आर्थिक दुरवस्थेमुळे तिथे नवीन करार करून "मैत्रीपूर्ण ताबा" मिळवण्याची आणि तिथल्या सरकारवर दबाव वाढवण्याची ट्रम्प यांची योजना आहे.