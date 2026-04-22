Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Regime Mojtaba Khamenei Missing Mystery Political Crisis Irgc

Iran Regime : मोजतबा खामेनेईंचा पत्ता गुलदस्त्यातच! सर्वोच्च नेत्याला पडद्याआड ठेवून सत्तांतर रोखण्याची इराणची खेळी?

Iran Power Shift : इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई गेल्या ६ आठवड्यांपासून गायब आहेत. यामुळे विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. ट्रम्प यांचा इराणमध्ये सत्तापालटाचा डाव यशस्वी झाला, असे म्हटले जात आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 11:43 AM
Mojtaba Khamenei

Iran Regime : मोजतबा खामेनेईंचा पत्ता गुलदस्त्यातच! सर्वोच्च नेत्याला पडद्याआड ठेवून सत्तांतर रोखण्याची इराणची खेळी? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणचे सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई कुठे गायब आहे
  • ६ आठवड्यांपासून वाढतंय गूढ
  • इराण नेमकं कोणती खेळी खेळतंय?
Mojtaba Khamenei : तेहरान : अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणमध्ये लष्करी कारवाई सुरु केली होती. या लष्करी कारवाईने संपूर्ण जग हादरले होते. या हल्ल्यात इराणचे माजी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Ali Ayatollah Khamenei) यांचा मृत्यू झाला. यामुळे इराणला मोठा धक्का बसला होता. यानंतर खामेनेईंचे सुपुत्र मोजतबा यांची इराणचे नवे सुप्रीम लीडर म्हणून नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र नियुक्ती होऊन दीड महिन्या उलटून गेला आहे, पण खामेनेई सार्वजनिकरित्या कोठेही दिसले नाहीत. यामुळे इराणची सत्ता नेमकी कोणाच्या हाती आहे, पडद्यामागे काय खेळ सुरु आहे असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

US Iran Conflict : ‘इराण धमक्यांपुढे झुकणार नाही’; गालिबाफ यांचा शांतता चर्चेपूर्वी ट्रम्प यांना मोठा इशारा

बंकरमध्ये लपले की गंभीर जखमी?

मध्यपूर्वेतील माध्यमांनी केलेल्या दाव्यांनुसार, अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यात मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्या पायाला आणि चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाल्याची शक्यता आहे. यामुळे ते एका गुप्त ठिकाणी उपचार घेत असून कोमात असल्याचाही दावा केला जात आहे. परंतु इराणच्या  सरकारी माध्यमांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावले असून खामेनेई सुरक्षेच्या कारणास्तव समोर आले नसल्याचे सांगितले जात आहे.

सत्तेची सुत्रे नेमकी कोणाच्या हाती

मोजतबा खामेनेई यांच्या अनुउपस्थितीत इराणमधील इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) आणि काही कट्टरपंथी पडद्यामागून निर्णय घेत असल्याचे म्हटले जात आहे. यामागचे कारण म्हणजे इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी होर्मुझ (Hormuz) खुला करण्याची घोषणा केली होती, परंतु IRGC ने लगेचचे ती बंद असल्याचे जाहीर केले. या विरोधाभासामुळे इराणच्या सत्तेची सुत्रे IRGC कडे असल्याचे म्हटले जात आहे. शिवाय गेल्या काही काळात मोजतबा खामेनेई यांनी केवळ लेखी किंवा ऑडिओ क्लिप द्वारे संदेश जारी केले आहेत. यामुळे हे गूढ अधिकच वाढत आहे.

ट्रम्प यांची सत्तापालटाची रणनीती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणमध्ये सत्तापालट झाल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, ते नव्या लोकांशी चर्चा करत आहेत. दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये शांतता चर्चेत इराणचे प्रतिनिधी कोणच्या आदेशावरुन वाटाघाटी करत आहेत हेही अस्पष्ट आहे. विशेष करुन भीषण युद्धाच्या काळात अमेरिकेने इराणचे अस्तित्व मिटवून टाकण्याची धमकी दिलेली असतानाही मोजतबा समोर आलेले नाहीत. यामुळे इराणमध्ये सत्तांतर झाल्याच्या चर्चांणा अधिकच उधाण आले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते इराण सध्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. मोजतबा लवकरच जनतेसमोर न आल्यास इराणमध्ये अंतर्गत युद्ध सुरु होण्याची शक्यता आहे. यामुळे इराणचे लष्कर किती दिवस मोजतबा यांना सुरक्षा कवच म्हणून वापरणार, ही रणनीती इराणला धोक्यात टाकणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

US Iran Ceasefire : ‘…तरच चर्चा होईल’; ट्रम्प यांचा युद्धबंदीचा प्रस्ताव इराणने पायदळी तुडवला, मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोण आहेत मोजतबा खामेनेई?

    Ans: मोजतबा खामेनेई हे इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे दुसरे सुपुत्र आहेत. खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर त्यांची नवे सुप्रीम लीडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

  • Que: मोजतबा खामेनेई गेल्या ६ आठवड्यांपासून बेपत्ता का आहेत?

    Ans: आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी केलेल्या दाव्यानुसार, ज्या हल्ल्यात अली खामेनेईचा मृत्यू झाला, त्याच हल्ल्यात मोजतबा खामेनेई जखमी झाले असून त्यांच्यावर गुप्त ठिकाणी उपचार सुरु आहेत किंवा ते कोमात आहेत. परंतु इराणच्या राजकीय तज्ज्ञांच्या मेत, ते सुरक्षित असून त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव भूमिगत बंकरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तिथूनच ते देशाचा कारभार पाहत आहे.

  • Que: इराणमध्ये सध्या सत्ता परिवर्तनाची काय चिन्हे आहेत?

    Ans: इराणमध्ये सध्या राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण आहे. ट्रम्प यांनी इराणमध्ये सत्तापालट झाल्याचा दावा केला आहे. शिवाय तेथील सरकारी आणि लष्करी अधिकऱ्यांच्या विरोधी आदेशांवरुन सत्तांतर झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. मोजतबा खामेनेई देखील अद्याप समोर आलेले नाहीत यामुळे इराणच्या खऱ्या सत्ताप्रमुखावरुन संभ्रम आहेच.

Web Title: Iran regime mojtaba khamenei missing mystery political crisis irgc

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 11:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
1

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
2

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट
3

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार
4

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
PBKS Vs RCB Live: पंजाबचा पराभवाचा ‘सिक्सर’! तर Virat च्या ‘आरसीबी’ने केले क्वालिफाय

PBKS Vs RCB Live: पंजाबचा पराभवाचा ‘सिक्सर’! तर Virat च्या ‘आरसीबी’ने केले क्वालिफाय

May 17, 2026 | 07:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM