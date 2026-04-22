Iran Regime : मोजतबा खामेनेईंचा पत्ता गुलदस्त्यातच! सर्वोच्च नेत्याला पडद्याआड ठेवून सत्तांतर रोखण्याची इराणची खेळी?

US Iran Conflict : ‘इराण धमक्यांपुढे झुकणार नाही’; गालिबाफ यांचा शांतता चर्चेपूर्वी ट्रम्प यांना मोठा इशारा
मध्यपूर्वेतील माध्यमांनी केलेल्या दाव्यांनुसार, अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यात मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्या पायाला आणि चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाल्याची शक्यता आहे. यामुळे ते एका गुप्त ठिकाणी उपचार घेत असून कोमात असल्याचाही दावा केला जात आहे. परंतु इराणच्या सरकारी माध्यमांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावले असून खामेनेई सुरक्षेच्या कारणास्तव समोर आले नसल्याचे सांगितले जात आहे.
मोजतबा खामेनेई यांच्या अनुउपस्थितीत इराणमधील इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) आणि काही कट्टरपंथी पडद्यामागून निर्णय घेत असल्याचे म्हटले जात आहे. यामागचे कारण म्हणजे इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी होर्मुझ (Hormuz) खुला करण्याची घोषणा केली होती, परंतु IRGC ने लगेचचे ती बंद असल्याचे जाहीर केले. या विरोधाभासामुळे इराणच्या सत्तेची सुत्रे IRGC कडे असल्याचे म्हटले जात आहे. शिवाय गेल्या काही काळात मोजतबा खामेनेई यांनी केवळ लेखी किंवा ऑडिओ क्लिप द्वारे संदेश जारी केले आहेत. यामुळे हे गूढ अधिकच वाढत आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणमध्ये सत्तापालट झाल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, ते नव्या लोकांशी चर्चा करत आहेत. दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये शांतता चर्चेत इराणचे प्रतिनिधी कोणच्या आदेशावरुन वाटाघाटी करत आहेत हेही अस्पष्ट आहे. विशेष करुन भीषण युद्धाच्या काळात अमेरिकेने इराणचे अस्तित्व मिटवून टाकण्याची धमकी दिलेली असतानाही मोजतबा समोर आलेले नाहीत. यामुळे इराणमध्ये सत्तांतर झाल्याच्या चर्चांणा अधिकच उधाण आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते इराण सध्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. मोजतबा लवकरच जनतेसमोर न आल्यास इराणमध्ये अंतर्गत युद्ध सुरु होण्याची शक्यता आहे. यामुळे इराणचे लष्कर किती दिवस मोजतबा यांना सुरक्षा कवच म्हणून वापरणार, ही रणनीती इराणला धोक्यात टाकणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Ans: मोजतबा खामेनेई हे इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे दुसरे सुपुत्र आहेत. खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर त्यांची नवे सुप्रीम लीडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Ans: आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी केलेल्या दाव्यानुसार, ज्या हल्ल्यात अली खामेनेईचा मृत्यू झाला, त्याच हल्ल्यात मोजतबा खामेनेई जखमी झाले असून त्यांच्यावर गुप्त ठिकाणी उपचार सुरु आहेत किंवा ते कोमात आहेत. परंतु इराणच्या राजकीय तज्ज्ञांच्या मेत, ते सुरक्षित असून त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव भूमिगत बंकरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तिथूनच ते देशाचा कारभार पाहत आहे.
Ans: इराणमध्ये सध्या राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण आहे. ट्रम्प यांनी इराणमध्ये सत्तापालट झाल्याचा दावा केला आहे. शिवाय तेथील सरकारी आणि लष्करी अधिकऱ्यांच्या विरोधी आदेशांवरुन सत्तांतर झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. मोजतबा खामेनेई देखील अद्याप समोर आलेले नाहीत यामुळे इराणच्या खऱ्या सत्ताप्रमुखावरुन संभ्रम आहेच.