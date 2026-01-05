Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Iran Protest : इराणमध्ये Gen Z आंदोलन उफाळलं; सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात ४ जणांचा मृत्यू

Iran Gen Z Protest : इराणमध्ये सध्या जनरेशन झेड च्या तरुणांचे आंदोलन तीव्र उफाळले आहे. रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने निदर्शकांवर गोळीबार केला असून यामध्ये निष्पाप लोकांचा बळी गेला आहे. यामुळे वातावरण अधिक तापले आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:27 PM
Iran Gen Z Protest

Iran Protest : इराणमध्ये Gen Z आंदोलन उफाळलं; सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात ४ जणांचा मृत्यू (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणमध्ये Gen Z आंदोलन उफाळलं
  • सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात ४ जणांचा मृत्यू
  • अमेरिका करणार हस्तक्षेप?
Iran Gen Z Protest Against Government : तेहरान : इराणमध्ये गेल्या एका आठवड्‌यापेक्षा जास्त काळापासून सुरू असलेले आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने क्रूर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड’ ने पश्चिम इराणमध्ये आंदोलकांवर गोळीबार केला असून, यामध्ये किमान ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. इराणमध्ये वाढती महागाई आणि चलनाची घसरण यांविरोधात जेन-झी तरुण निदर्शने करत आहेत. २०२२-२३ नंतरचे हे इराणमधील सर्वात मोठे आंदोलन असल्याचे म्हटले जात आहे. सरकारी यंत्रणेच्या या कारवाईत ३० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या मृतदेहांचे फुटेजही व्हायरल होत आहे.

Iran Protests : इराणमध्ये क्रांतीची ठिणगी! सर्वोच नेते खामेनेई पळून जाण्याच्या तयारीत; मोसादचा धाडसी खुलासा

ठार झालेले आंदोलक ‘कुर्द’

नॉर्वेस्थित हैगाव मानवाधिकार’ गटाने सांगितले की, रिव्होल्यूशनरी गार्डने पश्चिम इलम प्रांतातील मालेकशाही जिल्ह्यात आंदोलकांवर थेट गोळ्या झाडल्या. यामध्ये कुर्द अल्पसंख्याक समुदायाचे ४ लोक ठार झाले. या गटाने पुढे सागितले की, आणखी २ जणांच्या मृत्यूच्या वृत्ताची ते चौकशी करत आहेत, तसेच डझनभर लोक जखमी झाले आहेत. सरकारी कारवाईत जखमीची संख्या ३० वर पोहोचली आहे.

ट्रम्प हस्तक्षेप करणार का?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यानी इशारा दिला होता की, इराणने आंदोलकांविरुद्ध बळाचा वापर केला, तर अमेरिका गप्प बसणार नाही. ट्रम्प यांच्या या धमकीला इराणी अधिकाऱ्याऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत प्रत्युत्तर दिले होते. त्यामुळे आता ट्रम्प हस्तक्षेप करतील का असा सवाल आंदोलकांकडून उपस्थित होत आहे. ट्रम्प प्रशासनाकडून इराणवर लादलेले कठोर निर्बंध आणि लष्करी कारवाईची टांगती तलवार यामुळे खामेनेई यांच्या राजवटीला घरघर लागली आहे.

काय आहे खामेनेई सरकारचा प्लॅन

गुप्तचर अहवालानुसार, खामेनेई यांनी बिघडती परिस्थिती पाहता केवळ स्वतःच्या सुरक्षेसाठीच नाही, तर आपल्या विशाल आर्थिक साम्राज्याला सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठीही तयारी केली आहे. या योजनेत त्यांचे कुटुंब आणि संभाव्य उत्तराधिकारी मोज्तबा खामेनेई यांच्यासह २० जवळच्या सहकाऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, खामेनेई यांची एकूण संपत्ती सुमारे ९५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८ लाख कोटी रुपये) असल्याचा अंदाज आहे. ही संपत्ती ‘सेताद’ या शक्तिशाली संस्थेच्या माध्यमातून चालवली जाते, ज्यावर खामेनेईंचे थेट नियंत्रण आहे.

इराणमध्ये परिस्थिती बिकट ! तेहरानमध्ये ‘हुकूमशहा मुर्दाबाद’च्या घोषणा; आंदोलनात अनेकांचा मृत्यू

Published On: Jan 05, 2026 | 02:27 PM

