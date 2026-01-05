Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Iran Khamenei Escape Plan Russia 95 Billion Assets Mossad Confirm 2026

Iran Protests : इराणमध्ये क्रांतीची ठिणगी! सर्वोच नेते खामेनेई पळून जाण्याच्या तयारीत; मोसादचा धाडसी खुलासा

Iran Protests : देशभरात निदर्शने वाढत असताना इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांनी "प्लॅन बी" तयार केला आहे, ज्यामध्ये ते त्यांच्या कुटुंबासह आणि जवळच्या सहकाऱ्यांसह रशियाला पळून जाऊ शकतात.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:18 PM
Will Khamenei leave Iran and flee to Russia 95 billion dollars worth of assets and 'Plan B' ready Former Mossad officer also confirms

खामेनेई इराणमधून रशियाला पळून जाण्याच्या तयारीत; 'या' दाव्यामुळे उडाली खळबळ आणि मोसादनेही दिला दुजोरा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणमध्ये वाढता जनक्षोभ आणि अमेरिकेच्या दबावामुळे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी देश सोडण्यासाठी गुप्त ‘प्लॅन बी’ तयार केल्याचा दावा ब्रिटीश माध्यमांनी केला आहे.
  •  खामेनेई आपल्या कुटुंबासह आणि ९५ अब्ज डॉलर्सच्या अफाट संपत्तीच्या जाळ्यासह रशियाला (मॉस्को) पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे.
  •  सीरियाचे हुकूमशहा बशर अल-असद ज्याप्रमाणे रशियाला पळाले, त्याच धर्तीवर खामेनेई आपली सुटका करून घेण्याची शक्यता मोसादच्या माजी अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.

Ali Khamenei escape plan Russia 2026 : गेल्या काही आठवड्यांपासून इराणमध्ये महागाई, बेरोजगारी आणि हुकूमशाही राजवटीविरुद्ध सुरू असलेली निदर्शने आता नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांनी आपला देश सोडण्याचा गुप्त आराखडा आखल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. ब्रिटीश वृत्तपत्र ‘द टाईम्स’ (The Times) च्या वृत्तानुसार, ८६ वर्षीय खामेनेई यांनी देशात आपली सत्ता कोसळल्यास रशियाला आश्रय घेण्यासाठी ‘प्लॅन बी’ (Plan B) तयार ठेवला आहे.

इराण पेटला! हुकूमशाहीविरुद्ध तरुणाईचा एल्गार

इराणमध्ये सध्या आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. रियालची घसरण आणि ४२ टक्क्यांहून अधिक असलेला महागाई दर यामुळे त्रस्त जनता रस्त्यावर उतरली आहे. राजधानी तेहरानसह देशातील २१ राज्यांमध्ये ‘हुकूमशाह मुर्दाबाद’च्या घोषणा दिल्या जात आहेत. सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर केलेल्या गोळीबारात अनेक निष्पाप तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे, २०२२ च्या ‘महसा अमिनी’ आंदोलनानंतरचे हे सर्वात मोठे जनआंदोलन मानले जात असून, यावेळी आंदोलक थेट सर्वोच्च नेत्याच्या सत्तेला आव्हान देत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trade War: ‘त्यांना मला खूश करायचे होते… ‘PM Modi आणि Trump यांच्यात ‘ऑइल’वरून ठिणगी; USने पुन्हा उगारली Tariff तलवार

काय आहे खामेनेई यांचा ‘प्लॅन बी’?

गुप्तचर अहवालानुसार, खामेनेई यांनी केवळ स्वतःच्या सुरक्षेसाठीच नाही, तर आपल्या विशाल आर्थिक साम्राज्याला सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठीही तयारी केली आहे. या योजनेत त्यांचे कुटुंब आणि संभाव्य उत्तराधिकारी मोज्तबा खामेनेई यांच्यासह २० जवळच्या सहकाऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, खामेनेई यांची एकूण संपत्ती सुमारे ९५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८ लाख कोटी रुपये) असल्याचा अंदाज आहे. ही संपत्ती ‘सेताद’ (Setad) या शक्तिशाली संस्थेच्या माध्यमातून चालवली जाते, ज्यावर खामेनेईंचे थेट नियंत्रण आहे.

credit : social media and Twitter

बशर अल-असदच्या मार्गावर खामेनेई?

इस्रायली गुप्तचर यंत्रणा मोसाद (Mossad) चे माजी अधिकारी बेनी सबती यांनी या दाव्याला दुजोरा दिला आहे. सबती यांच्या मते, “खामेनेई यांच्यासाठी रशियाशिवाय दुसरा कोणताही सुरक्षित पर्याय उरलेला नाही.” नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सीरियाचे हुकूमशहा बशर अल-असद ज्याप्रमाणे आपले सरकार कोसळल्यानंतर मॉस्कोला पळून गेले, त्याच पावलावर पाऊल ठेवून खामेनेई आपली सुटका करून घेण्याची शक्यता आहे. खामेनेई आणि पुतिन यांचे संबंध जुने आहेत आणि रशियन संस्कृतीशी आपली साम्यता असल्याचे खामेनेई यांनी यापूर्वीही म्हटले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump 2026 : संपूर्ण जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा ट्रम्पचा प्लॅन; अमेरिकेचे ‘जानेवारी कॅलेंडर’ लीक आता ‘या’ 5 देशांवर नजर

ट्रम्प यांची ‘मॅक्सिमम प्रेशर’ रणनीती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या या परिस्थितीवर कडक भूमिका घेतली आहे. शांततापूर्ण आंदोलकांवर गोळीबार झाल्यास अमेरिका गप्प बसणार नाही, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. ट्रम्प प्रशासनाकडून इराणवर लादलेले कठोर निर्बंध आणि लष्करी कारवाईची टांगती तलवार यामुळे खामेनेई यांच्या राजवटीला घरघर लागली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमध्ये सध्या निदर्शनं का होत आहेत?

    Ans: वाढती महागाई (४२% पेक्षा जास्त), बेरोजगारी, पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि हुकूमशाही राजवटीच्या विरोधात इराणमधील जनता रस्त्यावर उतरली आहे.

  • Que: अयातुल्ला खामेनेई यांची एकूण संपत्ती किती आहे?

    Ans: विविध अहवाल आणि रॉयटर्सच्या तपासानुसार, खामेनेई यांची एकूण संपत्ती सुमारे ९५ अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे.

  • Que: खामेनेई रशियाला का जाऊ इच्छितात?

    Ans: सीरियाचे माजी नेते असद यांच्याप्रमाणेच खामेनेईंना रशिया हा सर्वात सुरक्षित देश वाटतो, कारण त्यांचे पुतिन यांच्याशी चांगले संबंध आहेत.

Web Title: Iran khamenei escape plan russia 95 billion assets mossad confirm 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 01:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East Update : युद्ध टळलं? इराणचा ‘तो’ निर्णय अन् ट्रम्पचे सूर मवाळ; पडद्यामगं नेमकं काय घडलं?
1

Middle East Update : युद्ध टळलं? इराणचा ‘तो’ निर्णय अन् ट्रम्पचे सूर मवाळ; पडद्यामगं नेमकं काय घडलं?

New World Order: ‘चीन, भारत, रशिया आणि युरोप…’ जन्म घेतेय एक नवीन जागतिक व्यवस्था; पण कॅनडा होणार का नेता?
2

New World Order: ‘चीन, भारत, रशिया आणि युरोप…’ जन्म घेतेय एक नवीन जागतिक व्यवस्था; पण कॅनडा होणार का नेता?

Poseidon Drone: पुतिनकडे आहे पाण्याखालील प्रलयकाळाचा अग्रदूत; जो कुठेही आणू शकतो 500 फूट उंचीची त्सुनामी, वाचा खासियत
3

Poseidon Drone: पुतिनकडे आहे पाण्याखालील प्रलयकाळाचा अग्रदूत; जो कुठेही आणू शकतो 500 फूट उंचीची त्सुनामी, वाचा खासियत

US Middle East Strategy : जगाच्या नकाशातून इराणचं नाव मिटणार? ट्रम्पचा ‘तो’ एक डाव अन् इराणचा खेळ खल्लास, काय आहे मास्टर प्लॅन?
4

US Middle East Strategy : जगाच्या नकाशातून इराणचं नाव मिटणार? ट्रम्पचा ‘तो’ एक डाव अन् इराणचा खेळ खल्लास, काय आहे मास्टर प्लॅन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सफरचंद कधी खावे? चुकीच्या वेळी सफरचंद खाल्ल्यास फायदे होण्याऐवजी होईल शरीराचे गंभीर नुकसान

सफरचंद कधी खावे? चुकीच्या वेळी सफरचंद खाल्ल्यास फायदे होण्याऐवजी होईल शरीराचे गंभीर नुकसान

Jan 17, 2026 | 10:52 AM
IND vs BAN U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध बांगलादेश सामना किती वाजता सुरू होईल, कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहता येईल?

IND vs BAN U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध बांगलादेश सामना किती वाजता सुरू होईल, कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहता येईल?

Jan 17, 2026 | 10:35 AM
पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral

Jan 17, 2026 | 10:25 AM
कोण होते मोहन लाल मित्तल? जगात सर्वात मोठ्या ‘स्टील कंपनी’ची रचला पाया, लक्ष्मी मित्तल यांना बनवले ‘स्टील किंग’

कोण होते मोहन लाल मित्तल? जगात सर्वात मोठ्या ‘स्टील कंपनी’ची रचला पाया, लक्ष्मी मित्तल यांना बनवले ‘स्टील किंग’

Jan 17, 2026 | 10:23 AM
Raj Thackeray BMC Election 2026: ‘ही निवडणूक सोपी नव्हती..’; निवडणूक निकालानंतर राज ठाकरेंच्या फेसबुक पोस्टची चर्चा

Raj Thackeray BMC Election 2026: ‘ही निवडणूक सोपी नव्हती..’; निवडणूक निकालानंतर राज ठाकरेंच्या फेसबुक पोस्टची चर्चा

Jan 17, 2026 | 10:22 AM
भाजी खाणे कायमचे जाल विसरून! अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी, भाकरीसोबत लागेल भारी

भाजी खाणे कायमचे जाल विसरून! अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी, भाकरीसोबत लागेल भारी

Jan 17, 2026 | 10:20 AM
Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे

Jan 17, 2026 | 10:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM