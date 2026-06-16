US Iran Peace Deal : अमेरिकेशी शांतता करारावरुन इराणमध्ये वाद; अराघचींच्या राजीनाम्याची मागणी

‘आम्हाला पाकिस्तानवर विश्वास नाही’ ; US-Iran Deal वर इस्रायल असमाधानी, पाकच्या भूमिकेवर टीका
इराणमधील कट्टरपंथी राजकीय गटांचा असा युक्तिवाद आहे की, अमेरिकेसोबतच्या प्रस्तावित कराराच्या सध्याच्या अटी तेहरानच्या सामरिक हितांना बाधा आणतात. त्यांचा आरोप आहे की, या करारामुळे होर्मुझ(Hormuz) च्या सामुद्रधुनीवरील इराणची प्रभावी पकड कमकुवत होऊ शकते, जी त्याची सर्वांत मोठी सामरिक ताकद मानली जाते.
जेव्हा परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सरकारी टीव्हीवर प्रसारित झालेल्या एका मुलाखतीत सांगितले की, प्रस्तावित करारामध्ये अमेरिकेने लादलेली नौदल नाकेबंदी उठवण्याची तरतूद आहे, तेव्हा हा वाद आणखी वाढला. ही नाकेबंदी इराणच्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील कृतीनंतर अमेरिकेने लादली होती. अराधची म्हणाले की, सामुद्रधुनीचा कारभार पूर्वीसारखा कधीच राहणार नाही. तथापि, त्यांनी याला इराणच्या मुख्य प्रतिबंधक धोरणाचा भाग असल्याचेही म्हटले.
सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या अपुष्ट व्हिडिओंनुसार, राजधानी तेहरानमधील परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मुख्यालयाबाहेर लोक जमले होते. आंदोलक ‘अराघची राजीनामा द्या’ अशा घोषणा देत होते आणि संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते, जे या वाटाघाटींमध्ये मुख्य मध्यस्थ म्हणूनही काम पाहत आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इसायलचे पंतप्रधान बेजामिन नेतान्याहू यांना आश्वासन दिले आहे की, इराणसोबतच्या करारामध्ये त्यांच्या चिंता दूर केल्या जातील. ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांना इराणचा अणुकार्यक्रम, क्षेपणास्त्र क्षमता आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्लाला मिळणारा पाठिबा यांसारख्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
इस्रायल(Israel) ने सातत्याने या सर्व बाबींना आपल्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्वाच्या असल्याचे म्हटले आहे. ही माहिती अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा इराण आणि अमेरिका शांतता कराराच्या अगदी जवळ पोहोचले आहेत. ट्रम्प यानी नेतान्याहू यांना सांगितले आहे की, इराणसोबतच्या करारामध्ये सर्व मुद्दांवर तोडगा काढला जाईल, मिळालेल्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांना सांगितले की, इराणवरील २८ फेब्रुवारीच्या हल्ल्यास कारणीभूत ठरलेले मुद्दे निश्चितपणे सोडवले जातील.
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