मंगळवार, 16 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

एएएचएलच्या नवी मुंबई आणि गुवाहाटी विमानतळांना जागतिक मान्यता; ‘सर्वात सुंदर विमानतळ’ यादीत समावेश

Updated On: Jun 16, 2026 | 05:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

अदाणी एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL)च्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि गुवाहाटीच्या लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 2 ला प्रिक्स व्हर्सायल्स 2026 च्या ‘जगातील सर्वात सुंदर विमानतळ’ यादीत स्थान मिळाले आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अदाणी एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL)च्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि गुवाहाटी येथील लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 2 ला प्रिक्स व्हर्सायल्सच्या 2026 मधील ‘जगातील सर्वात सुंदर विमानतळ’ या प्रतिष्ठित यादीत स्थान मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, या यादीत पहिल्यांदाच भारतातील दोन विमानतळांची एकाच वेळी निवड झाली असून, हा देशासाठी मोठा सन्मान मानला जात आहे. आर्किटेक्चर, नाविन्य, शाश्वतता, सांस्कृतिक ओळख आणि प्रवाशांना मिळणारा अनुभव या निकषांच्या आधारे प्रिक्स व्हर्सायल्स पुरस्कार दिला जातो. पॅरिसमधील युनेस्को मुख्यालयाशी संलग्न असलेला हा पुरस्कार जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट डिझाइन आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचा गौरव करतो.

Ramdas Athawale : ‘उरलेल्यांनी रिपब्लिकन पक्षात यावे’; टीएमसीच्या खासदार-आमदारांना आठवलेंचे आवाहन

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 1 ला कमळाच्या फुलापासून प्रेरित असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेसाठी विशेष दाद मिळाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, कलात्मक मांडणी आणि कार्यक्षमतेचा संगम साधणारे हे डिझाइन भारताच्या प्रगतीशील आणि जागतिक दृष्टिकोनाचे प्रतीक मानले जात आहे.

दुसरीकडे, गुवाहाटीच्या लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 2 ची रचना ‘बांबू ऑर्किड’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. ईशान्य भारतातील समृद्ध जैवविविधता, स्थानिक संस्कृती आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन यांचे प्रतिबिंब या स्थापत्यशैलीत पाहायला मिळते. त्यामुळे या टर्मिनलला शाश्वत आणि निसर्गाशी सुसंगत डिझाइनचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून गौरवण्यात आले आहे.

2026 च्या या प्रतिष्ठित यादीत भारतासोबत चीन, जर्मनी, कंबोडिया आणि अमेरिकेतील काही महत्त्वाच्या विमानतळांचाही समावेश आहे. त्यामुळे भारतीय विमानतळांनी जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

अदाणी एअरपोर्ट होल्डिंग्सच्या प्रवक्त्यांनी या सन्मानाबद्दल आनंद व्यक्त करत सांगितले की, जागतिक दर्जाच्या, शाश्वत आणि प्रवासी-केंद्रित विमानतळांची उभारणी करण्याच्या कंपनीच्या प्रयत्नांना ही मोठी दाद आहे. भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनी सातत्याने कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्रासह देशातील 16 राज्यांना पावसाची अद्याप प्रतीक्षाच; कमी पावसामुळे चिंतेचे ढग कायम

या जागतिक मान्यतेमुळे नवी मुंबई आणि गुवाहाटी विमानतळांची प्रतिष्ठा आणखी उंचावण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, प्रादेशिक विकास, गुंतवणूक आणि आधुनिक विमानतळ पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, भारताच्या वाढत्या विमान वाहतूक क्षमतेचे आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचे हे महत्त्वपूर्ण यश मानले जात आहे.

Web Title: Aahls navi mumbai and guwahati airports receive global recognition

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 05:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai Police : पुन्हा बार, पब नवी मुंबई पोलिसांची करडी नजर; पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढली धास्ती
1

Navi Mumbai Police : पुन्हा बार, पब नवी मुंबई पोलिसांची करडी नजर; पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढली धास्ती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘२०२९ पर्यंत ‘उबाठा’ पूर्णपणे संपणार’, एकनाथ शिंदे गटाच्या ‘ऑपरेशन टायगर’वरून बड्या नेत्याचा खळबळजनक दावा

‘२०२९ पर्यंत ‘उबाठा’ पूर्णपणे संपणार’, एकनाथ शिंदे गटाच्या ‘ऑपरेशन टायगर’वरून बड्या नेत्याचा खळबळजनक दावा

Jun 16, 2026 | 06:36 PM
MIFF-2026 : मिफ्फ-2026 निमित्त मराठी लघुपट आणि माहितीपटांचा विशेष महोत्सव; 19 कलाकृतींची मेजवानी

MIFF-2026 : मिफ्फ-2026 निमित्त मराठी लघुपट आणि माहितीपटांचा विशेष महोत्सव; 19 कलाकृतींची मेजवानी

Jun 16, 2026 | 06:31 PM
Manda Mhatre vs Ganesh Naik : ‘मला जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातो’; मंदा म्हात्रेंची फडणवीसांकडे तक्रार, नाईकांवर गंभीर आरोप

Manda Mhatre vs Ganesh Naik : ‘मला जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातो’; मंदा म्हात्रेंची फडणवीसांकडे तक्रार, नाईकांवर गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 06:25 PM
RBI चा बँकांना दणका… आता तुमच्या खिशाला कात्री लागणार नाही! बँकांच्या मनमानी कारभारावर लागणार रोख, सर्वसामान्यांना दिलासा

RBI चा बँकांना दणका… आता तुमच्या खिशाला कात्री लागणार नाही! बँकांच्या मनमानी कारभारावर लागणार रोख, सर्वसामान्यांना दिलासा

Jun 16, 2026 | 06:25 PM
Supreme Court Lawyer: सर्वोच्च न्यायालयात वकील कसे बनायचे? जाणून घ्या आवश्यक पात्रता एका क्लिकवर…

Supreme Court Lawyer: सर्वोच्च न्यायालयात वकील कसे बनायचे? जाणून घ्या आवश्यक पात्रता एका क्लिकवर…

Jun 16, 2026 | 06:22 PM
ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्ससाठी नवा ‘एआय’ अभ्यासक्रम; आयआयटी रुरकी आणि टीमलीज एडटेकचा उपक्रम

ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्ससाठी नवा ‘एआय’ अभ्यासक्रम; आयआयटी रुरकी आणि टीमलीज एडटेकचा उपक्रम

Jun 16, 2026 | 06:19 PM
Crime News : टोळक्याकडून तलवारीने अन् लोखंडी रॉडने तरुणावर हल्ला; कारण काय तर…

Crime News : टोळक्याकडून तलवारीने अन् लोखंडी रॉडने तरुणावर हल्ला; कारण काय तर…

Jun 16, 2026 | 06:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा