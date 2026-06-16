एएएचएलच्या नवी मुंबई आणि गुवाहाटी विमानतळांना जागतिक मान्यता; ‘सर्वात सुंदर विमानतळ’ यादीत समावेश

अदाणी एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL)च्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि गुवाहाटी येथील लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 2 ला प्रिक्स व्हर्सायल्सच्या 2026 मधील ‘जगातील सर्वात सुंदर विमानतळ’ या प्रतिष्ठित यादीत स्थान मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, या यादीत पहिल्यांदाच भारतातील दोन विमानतळांची एकाच वेळी निवड झाली असून, हा देशासाठी मोठा सन्मान मानला जात आहे. आर्किटेक्चर, नाविन्य, शाश्वतता, सांस्कृतिक ओळख आणि प्रवाशांना मिळणारा अनुभव या निकषांच्या आधारे प्रिक्स व्हर्सायल्स पुरस्कार दिला जातो. पॅरिसमधील युनेस्को मुख्यालयाशी संलग्न असलेला हा पुरस्कार जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट डिझाइन आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचा गौरव करतो.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 1 ला कमळाच्या फुलापासून प्रेरित असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेसाठी विशेष दाद मिळाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, कलात्मक मांडणी आणि कार्यक्षमतेचा संगम साधणारे हे डिझाइन भारताच्या प्रगतीशील आणि जागतिक दृष्टिकोनाचे प्रतीक मानले जात आहे.
दुसरीकडे, गुवाहाटीच्या लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 2 ची रचना ‘बांबू ऑर्किड’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. ईशान्य भारतातील समृद्ध जैवविविधता, स्थानिक संस्कृती आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन यांचे प्रतिबिंब या स्थापत्यशैलीत पाहायला मिळते. त्यामुळे या टर्मिनलला शाश्वत आणि निसर्गाशी सुसंगत डिझाइनचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून गौरवण्यात आले आहे.
2026 च्या या प्रतिष्ठित यादीत भारतासोबत चीन, जर्मनी, कंबोडिया आणि अमेरिकेतील काही महत्त्वाच्या विमानतळांचाही समावेश आहे. त्यामुळे भारतीय विमानतळांनी जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
अदाणी एअरपोर्ट होल्डिंग्सच्या प्रवक्त्यांनी या सन्मानाबद्दल आनंद व्यक्त करत सांगितले की, जागतिक दर्जाच्या, शाश्वत आणि प्रवासी-केंद्रित विमानतळांची उभारणी करण्याच्या कंपनीच्या प्रयत्नांना ही मोठी दाद आहे. भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनी सातत्याने कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या जागतिक मान्यतेमुळे नवी मुंबई आणि गुवाहाटी विमानतळांची प्रतिष्ठा आणखी उंचावण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, प्रादेशिक विकास, गुंतवणूक आणि आधुनिक विमानतळ पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, भारताच्या वाढत्या विमान वाहतूक क्षमतेचे आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचे हे महत्त्वपूर्ण यश मानले जात आहे.