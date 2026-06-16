Mamata Banerjee: भवानीपूरचा पराभव ममता बॅनर्जींच्या पचनी पडेना? निवडणुकीच्या निकालाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भाजपच्या सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जींचा त्यांच्याच मतदारसंघात भवानीपूरमध्ये १५,१०५ मतांच्या फरकाने पराभव केला. टीएमसीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निकालांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेची पडताळणी करण्यासाठी ममता बॅनर्जी उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागात (रजिस्ट्री) गेल्या होत्या. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी ४ मे रोजी झाली. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या प्रभावी विजयानंतर, सुवेंदू अधिकारी हे राज्याचे पहिले भाजपचे मुख्यमंत्री बनले.
Mamata Banerjee has moved the Calcutta High Court, challenging the result of the Bhabanipur constituency. The political battle has now shifted from the ballot box to the courtroom. After the people’s mandate, the question is simple: will this legal challenge change anything, or… pic.twitter.com/6YfRIfvdaD — The Bharat Post (@TheBharatPost__) June 16, 2026
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भवानीपूर विधानसभा जागा हा ममता बॅनर्जींचा बालेकिल्ला मानला जात असे; त्यांनी यापूर्वी या मतदारसंघातून निवडणुका जिंकल्या होत्या. त्यामुळे, भवानीपूरमधील पराभव हा टीएमसी आणि ममता बॅनर्जी या दोघांसाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे. म्हणूनच त्यांना हा पराभव स्वीकारणे कठीण जात आहे. भवानीपूरमध्ये सुवेंदू अधिकारी यांना ७३,९१७ मते मिळाली, तर ममता बॅनर्जी यांना केवळ ५८,८१२ मतांवर समाधान मानावे लागले. भवानीपूरमधील लढत ही सुवेंदू अधिकारी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील थेट सामना होता; या स्पर्धेची तीव्रता यावरून दिसून येते की, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवारांना अनुक्रमे केवळ ३,५५६ आणि १,२५७ मते मिळाली.
ममता बॅनर्जी यांच्या पराभवासोबतच, पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. भाजपने बहुमत मिळवून राज्यात सरकार स्थापन केले. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचे सरकार स्थापन झाले असताना, ममता बॅनर्जींची टीएमसी पूर्णपणे विखुरली गेली आहे. टीएमसीचे आमदार आणि खासदारांनी बंडखोरी केली असून पक्षापासून फारकत घेतली आहे. त्याचबरोबर, स्थानिक पातळीवरील अनेक टीएमसी नेत्यांनीही पक्षाची साथ सोडली आहे.
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