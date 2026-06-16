मंगळवार, 16 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Is Mamata Banerjee Unable To Come To Terms With The Defeat In Bhabanipur Election Result Challenged Directly In The High Court

Mamata Banerjee: भवानीपूरचा पराभव ममता बॅनर्जींच्या पचनी पडेना? निवडणुकीच्या निकालाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान

Updated On: Jun 16, 2026 | 05:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

पश्चिम बंगालमधील भवानीपूर मतदारसंघात झालेला पराभव ममता बॅनर्जी यांना पचवता आलेला नाही. याच कारणामुळे, त्यांनी आता भवानीपूर निवडणुकीच्या निकालांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्यासंदर्भात कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

Mamata Banerjee (Photo Credit- X)

Mamata Banerjee (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • भवानीपूरचा पराभव ममता बॅनर्जींच्या पचनी पडेना?
  • निवडणुकीच्या निकालाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान
  • पराभवानंतर टीएमसीची पडझड
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांचा मोठा पराभव झाला. भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या सुवेंदू अधिकारी यांनी त्यांचा पराभव केला. मात्र, या निवडणुकीतील पराभव स्वीकारणे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. आता त्यांनी भवानीपूर जागेच्या निवडणूक निकालांना आव्हान देणारी याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जींचा केला पराभव

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भाजपच्या सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जींचा त्यांच्याच मतदारसंघात भवानीपूरमध्ये १५,१०५ मतांच्या फरकाने पराभव केला. टीएमसीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निकालांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेची पडताळणी करण्यासाठी ममता बॅनर्जी उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागात (रजिस्ट्री) गेल्या होत्या. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी ४ मे रोजी झाली. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या प्रभावी विजयानंतर, सुवेंदू अधिकारी हे राज्याचे पहिले भाजपचे मुख्यमंत्री बनले.

Ramdas Athawale : ‘उरलेल्यांनी रिपब्लिकन पक्षात यावे’; टीएमसीच्या खासदार-आमदारांना आठवलेंचे आवाहन

भवानीपूरचा निकाल कसा लागला

भवानीपूर विधानसभा जागा हा ममता बॅनर्जींचा बालेकिल्ला मानला जात असे; त्यांनी यापूर्वी या मतदारसंघातून निवडणुका जिंकल्या होत्या. त्यामुळे, भवानीपूरमधील पराभव हा टीएमसी आणि ममता बॅनर्जी या दोघांसाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे. म्हणूनच त्यांना हा पराभव स्वीकारणे कठीण जात आहे. भवानीपूरमध्ये सुवेंदू अधिकारी यांना ७३,९१७ मते मिळाली, तर ममता बॅनर्जी यांना केवळ ५८,८१२ मतांवर समाधान मानावे लागले. भवानीपूरमधील लढत ही सुवेंदू अधिकारी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील थेट सामना होता; या स्पर्धेची तीव्रता यावरून दिसून येते की, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवारांना अनुक्रमे केवळ ३,५५६ आणि १,२५७ मते मिळाली.

पराभवानंतर टीएमसीची पडझड

ममता बॅनर्जी यांच्या पराभवासोबतच, पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. भाजपने बहुमत मिळवून राज्यात सरकार स्थापन केले. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचे सरकार स्थापन झाले असताना, ममता बॅनर्जींची टीएमसी पूर्णपणे विखुरली गेली आहे. टीएमसीचे आमदार आणि खासदारांनी बंडखोरी केली असून पक्षापासून फारकत घेतली आहे. त्याचबरोबर, स्थानिक पातळीवरील अनेक टीएमसी नेत्यांनीही पक्षाची साथ सोडली आहे.

‘तृणमूल’ मध्ये बंडखोरीला नवे वळण, बंडखोर खासदार होणार नव्या पक्षात विलीन, NDA ला देणार पाठिंबा?

Web Title: Is mamata banerjee unable to come to terms with the defeat in bhabanipur election result challenged directly in the high court

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 05:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra politics : नाशिकमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी भाजपाचा व्हीप जारी; ५२ नगरसेवक सहलीसाठी रवाना
1

Maharashtra politics : नाशिकमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी भाजपाचा व्हीप जारी; ५२ नगरसेवक सहलीसाठी रवाना

‘दुसऱ्यांची मुलं चोरण्यापेक्षा, स्वतःचे कार्यकर्ते मोठे करा,’ शर्मिला ठाकरेंचा पक्षफोडीवरून भाजप, आरएसएस वर निशाणा
2

‘दुसऱ्यांची मुलं चोरण्यापेक्षा, स्वतःचे कार्यकर्ते मोठे करा,’ शर्मिला ठाकरेंचा पक्षफोडीवरून भाजप, आरएसएस वर निशाणा

भाजप-राष्ट्रवादीचे ‘तळ्यात मळ्यात; स्पष्ट बहुमत असूनही ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’चा मार्ग; महायुतीला क्रॉस व्होटिंगची धास्ती?
3

भाजप-राष्ट्रवादीचे ‘तळ्यात मळ्यात; स्पष्ट बहुमत असूनही ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’चा मार्ग; महायुतीला क्रॉस व्होटिंगची धास्ती?

‘तृणमूल’ मध्ये बंडखोरीला नवे वळण, बंडखोर खासदार होणार नव्या पक्षात विलीन, NDA ला देणार पाठिंबा?
4

‘तृणमूल’ मध्ये बंडखोरीला नवे वळण, बंडखोर खासदार होणार नव्या पक्षात विलीन, NDA ला देणार पाठिंबा?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mamata Banerjee: भवानीपूरचा पराभव ममता बॅनर्जींच्या पचनी पडेना? निवडणुकीच्या निकालाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान

Mamata Banerjee: भवानीपूरचा पराभव ममता बॅनर्जींच्या पचनी पडेना? निवडणुकीच्या निकालाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान

Jun 16, 2026 | 05:10 PM
एएएचएलच्या नवी मुंबई आणि गुवाहाटी विमानतळांना जागतिक मान्यता; ‘सर्वात सुंदर विमानतळ’ यादीत समावेश

एएएचएलच्या नवी मुंबई आणि गुवाहाटी विमानतळांना जागतिक मान्यता; ‘सर्वात सुंदर विमानतळ’ यादीत समावेश

Jun 16, 2026 | 05:09 PM
नाशिक फाटा-खेड उन्नत मार्गाला प्रशासकीय ‘ब्रेक’; केंद्र सरकारचा थेट प्रकल्प गुंडाळण्याचा इशारा

नाशिक फाटा-खेड उन्नत मार्गाला प्रशासकीय ‘ब्रेक’; केंद्र सरकारचा थेट प्रकल्प गुंडाळण्याचा इशारा

Jun 16, 2026 | 05:08 PM
Deepti Sharma: दे घुमाके! दीप्ती शर्माच्या निशाण्यावर ‘तो’ रेकॉर्ड, केवळ २ विकेट्स अन्…

Deepti Sharma: दे घुमाके! दीप्ती शर्माच्या निशाण्यावर ‘तो’ रेकॉर्ड, केवळ २ विकेट्स अन्…

Jun 16, 2026 | 05:07 PM
India-France Relations : भारताला मोठा झटका! फ्रान्सने पिनाका रॉकेट प्रणाली खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळला, कारण काय?

India-France Relations : भारताला मोठा झटका! फ्रान्सने पिनाका रॉकेट प्रणाली खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळला, कारण काय?

Jun 16, 2026 | 05:04 PM
Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय ! जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी निवडून आलेल्या उमेदवारांना 6 महिन्यांची मुदतवाढ

Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय ! जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी निवडून आलेल्या उमेदवारांना 6 महिन्यांची मुदतवाढ

Jun 16, 2026 | 05:00 PM
Inflation News: महागाई गगनाला, सरकार राजकारणात मग्न! मे महिन्यात घाऊक महागाईचा दर ४३ महिन्यांच्या उच्चांकावर

Inflation News: महागाई गगनाला, सरकार राजकारणात मग्न! मे महिन्यात घाऊक महागाईचा दर ४३ महिन्यांच्या उच्चांकावर

Jun 16, 2026 | 04:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा