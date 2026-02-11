Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
India-Iran Relations: भारताचे ‘चाबहार’ स्वप्न; पण अमेरिका-इराण संघर्षात अडकला प्रकल्प

भारताच्या सहकार्याने विकसित होत असलेला हा प्रकल्प परस्पर विकासासाठी महत्त्वाचा असल्याचे इराण मानतो. सध्या, इराण आणि अमेरिका यांच्यात तीव्र तणाव आहे आणि परिणामी, चाबहार बंदर प्रकल्पाचे भविष्य धोक्यात आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 01:00 PM
India-Iran Relations: भारताचे ‘चाबहार’ स्वप्न; पण अमेरिका-इराण संघर्षात अडकला प्रकल्प

India-Iran Relations: भारताचे ‘चाबहार’ स्वप्न; पण अमेरिका-इराण संघर्षात अडकला प्रकल्प (फोटो-सोशल मीडिया)

  • अमेरिकेसोबतच्या तणावादरम्यान इराणचे भारताला संकेत
  • चाबहार बंदर प्रकल्पात भारताचा मोठा वाटा
  • भारताच्या गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह?
 

India-Iran Relations: अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या तणावादरम्यान ‘चाबहार’ बंदर प्रकल्पाला भारत-इराण सहकार्याचे एक शक्तिशाली प्रतीक म्हणून वर्णन केले आहे. भारताच्या सहकार्याने विकसित होत असलेला हा प्रकल्प प्रादेशिक संपर्क आणि परस्पर विकासासाठी महत्त्वाचा असल्याचे इराण मानतो. सध्या, इराण आणि अमेरिका यांच्यात तीव्र तणाव आहे आणि परिणामी, चाबहार बंदर प्रकल्पाचे भविष्य धोक्यात आहे, ज्यामध्ये भारताचाही मोठा वाटा आहे. इराणच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त इराणी दूतावासात आयोजित स्वागत समारंभात, भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फथाली यांनी दोन्ही देशांमधील हजारो वर्षांचा इतिहास, संस्कृती आणि सभ्यतेचा उल्लेख केला आणि हे नाते केवळ ७५ वर्षांच्या राजनैतिक संबंधांपेक्षा खूप जुने आणि मजबूत असल्याचे अधोरेखित केले.

Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता

अलीकडेच, केंद्र सरकारने संसदेला माहिती दिली की एप्रिल २०२६ मध्ये अमेरिकेच्या निर्बंध माफीची मुदत संपण्यापूर्वीच भारताने चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी १२० अब्ज डॉलर्सचे योगदान आधीच पूर्ण केले. बंदरासाठी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी हे पैसे देण्यात आले. तथापि, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी तरतूद नसल्यामुळे, जर अमेरिकेने निर्बंध माफी वाढवली नाही तर भारताला ते चालवणे कठीण होईल का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

तथापि, शुल्काबाबत अमेरिकेच्या बदलामुळे डोनाल्ड ट्रम्प चाबहार बंदरात भारतासाठी अडथळे निर्माण करणार नाहीत अशी आशा निर्माण झाली आहे. या प्रसंगी परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज उपस्थित होते, त्यांनी भारताच्या वतीने इराणी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आणि भारत-इराण द्विपक्षीय संबंधांबद्दल भारताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. भारताने २००३ मध्ये इराणचे चाबहार बंदर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला, त्याने आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरद्वारे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाला रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी देऊ केली, ज्यामुळे पाकिस्तानमधून वाहतूक करण्याची गरज दूर झाली. संशयास्पद अणुकार्यक्रमामुळे इराणवर अमेरिकेने लादलेल्या  निर्बंधामुळे या प्रकल्पाला सुरुवातीलाच मोठा विलंब झाला.

Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ

इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आणि इराणच्या पोर्ट अॅड मेरीटाईम ऑर्गनायझेशन यांच्यात बंदर चालवण्यासाठी दीर्घकालीन करार झाला, हा करार २०१६ च्या सुरुवातीच्या कराराची जागा घेतो, ज्याने भारताला शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलपर्यंत प्रवेश मर्यादित केला होता आणि तो दरवर्षी वाढवला जाणार होता. अलिकडच्या वर्षांत, भारताने चाबहार बंदराचा वापर अनेक महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीसाठी केला आहे, ज्यामध्ये २०२३ मध्ये अफगाणिस्तानला २० हजार टन गहू आणि २०२१ मध्ये इराणला पर्यावरणपूरक कीटकनाशके यांचा समावेश आहे.

