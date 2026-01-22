Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

Gaza Board Of Peace : ट्रम्प यांच्या गाझा बोर्ड ऑफ पीस मध्ये आठ मुस्लिम देशांनी सहभाग घेतला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यामुळे गाझातील युद्ध आता संपणार अशा चर्चांणा उधाण आले आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 01:38 PM
Gaza Board Of Peace

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री
  • पुतिन यांची मिळणार साथ?
  • गाझा युद्ध थांबणार?
Donald Trump Board of Peace Comittie : वॉशिंग्टन : गाझात गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ सुरु असलेले इस्रायल हमास युद्ध (Isreal Hamas War) आता संपले आहे. आता गाझाच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. गाझात सरकार स्थापन करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…

बोर्ड ऑफ पीसची स्थापना

ट्रम्प यांनी गाझातील पुनर्बांधणी प्रक्रियेवर देखरेखीसाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाझा (Gaza) बोर्ड ऑफ पीस असे या समितीचे नाव असून ट्रम्प स्वत: याचे अध्यक्ष असणार आहेत. ट्रम्प यांनी या समितीत सहभागी होण्यासाठी जगभरातील विविध देशांना आमंत्रण पाठवले आहे. रशिया (Russia) आणि भारतालाही याचे निमंत्रण मिळाले आहे. दरम्यान ट्रम्प यांच्या या समितीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आठ मुस्लिम देशांनी मान्यता दिली आहे.

हे मुस्लिम देश होणार सहभागी

ट्रम्प यांच्या गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये आठ मुस्लिम देशांचा सहभाग असणार आहे. यामध्ये सौदी अरेबिया तुर्की , इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान , कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश असणार आहे. या देशांनी ट्रम्प यांच्या बोर्ड ऑफ पीस समितीमध्ये प्रतिनिधी पाठवण्यास सहमती दर्शवली आहे. संयुक्त राष्ट्रा परिषदेच्या आदेशानुसार, हे मंडळ तयार करण्यात आले आहे.

काय आहे याचे हेतू?

बोर्ड ऑफ पीस हे ट्रम्प यांनी स्थापन केलेली एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. ही संस्था गाझातील प्रशासन स्थापन करण्यासाठी, तेथील पुनर्बांधणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी, युद्धानंतरच्या परिस्थितीवर देखरेखीसाठी, तसेच भविष्यातील संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी ही समिती  स्थापन करण्यात आली आहे. गाझात सुरक्षित आणि मानवतावादी वातावरण निर्माण करणे याचा हेतू आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे लक्ष या समितीला केवळ गाझापुरते मर्यादित ठेवणे नाही, तर भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजकीय वाद, युद्धजन्य परिस्थिती सोडवण्यासाठी एक जागतिक केंद्र बनण्याचा आहे. यामुळे यामध्ये प्रभावशाली देशांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पुतिन यांनाही दिले आमंत्रण

दरम्यान ट्रम्प यांनी या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी रशियालाही आमंत्रण दिले आहे. परंतु अद्याप रशियाने बोर्ड ऑफ पीस मधील सहभागावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सध्या पुतिन ट्रम्पचे आमंत्रण स्वीकारणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारतालाही समितीमध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रण मिळाले आहे. तर फ्रान्सने यामध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

Web Title: Eight muslim countries enter trumps gaza board of peace

Published On: Jan 22, 2026 | 01:38 PM

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

Jan 22, 2026 | 01:38 PM

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

Jan 22, 2026 | 01:38 PM
Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Jan 22, 2026 | 01:26 PM
माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

Jan 22, 2026 | 01:24 PM
Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

Jan 22, 2026 | 01:23 PM
महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप

महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप

Jan 22, 2026 | 01:21 PM
लाडक्या बहिणींना मिळणार दिलासा; e-KYC करताना केलेली चूक येणार सुधारता, आता अंगणवाडी सेविका थेट…

लाडक्या बहिणींना मिळणार दिलासा; e-KYC करताना केलेली चूक येणार सुधारता, आता अंगणवाडी सेविका थेट…

Jan 22, 2026 | 01:21 PM
Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

Jan 22, 2026 | 01:16 PM

