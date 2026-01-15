Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Secret Pact: अमेरिकेचा विश्वासघात! ट्रम्पला पत्ताच नव्हता अन् इराणने खेळली चाणाक्ष राजनैतिक चाल; थेट इस्राएल-रशियाच्या आशीर्वादाने

इराणमध्ये 19 दिवसांपासून सुरू असलेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये, अमेरिकेच्या हल्ल्याची भीती वाढत आहे. या तणावपूर्ण वातावरणात, रशियाच्या मध्यस्थीने इस्रायल आणि इराणमध्ये एक गुप्त करार झाल्याचा एक खुलासा झाला आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 01:57 PM
  • गुप्त ‘नो-स्ट्राइक’ करार
  • अमेरिकेला अंधारात ठेवले
  • ट्रम्प यांचा ‘प्लॅन बी’ सज्ज

Israel Iran secret deal Russia mediation 2026 : जगाचे लक्ष सध्या इराणमधील (Iran) धुमसणाऱ्या निदर्शनांकडे असतानाच, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक मोठा भूकंप झाला आहे. गेल्या १९ दिवसांपासून इराणमध्ये सुरू असलेल्या यादवी सदृश परिस्थितीत, इस्रायल आणि इराण या कट्टर शत्रूंनी रशियाच्या मदतीने एक ‘गुप्त समझोता’ केल्याचा खळबळजनक खुलासा झाला आहे. विशेष म्हणजे, आपल्या सर्वात जवळच्या मित्राने म्हणजेच इस्रायलने हा करार करताना अमेरिकेला पूर्णपणे अंधारात ठेवल्याचे समोर आले आहे.

काय आहे हा गुप्त करार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस जेव्हा इराणमध्ये निदर्शनांची ठिणगी पडली होती, त्याच सुमारास रशियाने इस्रायल आणि इराणमध्ये मध्यस्थी केली. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्यामार्फत तेहरानला एक निरोप धाडला. यात असे म्हटले होते की, “जोपर्यंत इराण इस्रायलवर थेट हल्ला करत नाही, तोपर्यंत इस्रायल कोणतीही लष्करी कारवाई करणार नाही.” इराणनेही याला सकारात्मक प्रतिसाद देत ‘नो-फर्स्ट-स्ट्राइक’ धोरण मान्य केल्याचे समजते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran protests 2026: इराणमध्ये AI ने घातला धुमाकूळ! आंदोलनाचे बनावटच VIDEO VIRAL; 35 लाख लोकांनी पाहिला ‘खोटा’ हिंसाचार

अमेरिकेची भूमिका आणि ट्रम्प यांचा संताप

हा गुप्त करार उघड झाल्यानंतर अमेरिकन प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच इराणला इशारा दिला आहे की, जर आंदोलकांचा नरसंहार थांबला नाही, तर अमेरिका लष्करी हस्तक्षेप करेल. पेंटागॉनने ट्रम्प यांना इराणच्या अणु सुविधा आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र स्थळांवर हल्ले करण्याचे अनेक पर्याय दिले आहेत. मात्र, इस्रायलने इराणशी अशा प्रकारे हातमिळवणी केल्यामुळे अमेरिकेच्या ‘मॅक्सिमम प्रेशर’ धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे.

इराणमधील नरसंहार आणि १२,००० मृत्यूंचा सावली

इराणमधील परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. गेल्या दोन रात्रीत (८-९ जानेवारी) सुमारे १२,००० लोकांचा नरसंहार झाल्याचे वृत्त ‘इराण इंटरनॅशनल’ने दिले आहे. इंटरनेट ब्लॅकआउट असल्यामुळे जगाला या क्रूरतेची कल्पना येत नव्हती, पण आता रशियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या या राजनैतिक हालचालींमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. इराणचे सरकार स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी इस्रायलशी तडजोड करत आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Greenland: महाशक्तीचे अत्याधुनिक 175 अब्ज डॉलर्सचे ‘Golden Dome’ आणि ग्रीनलँड कनेक्शनचं आहे ट्रम्पचा आग्रही अट्टाहास, वाचा का?

लेबनॉन आणि हिजबुल्लाहची भूमिका

दरम्यान, अमेरिकेने हल्ला केल्यास लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हिजबुल्लाहने अद्याप इराणला कोणतेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. मात्र, इस्रायलने आपल्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी आणि प्रादेशिक युद्ध टाळण्यासाठी हा गुप्त करार केल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इस्रायल आणि इराणमध्ये नेमका काय करार झाला आहे?

    Ans: रशियाच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांनी एकमेकांवर प्रथम लष्करी हल्ला न करण्याचे गुप्त आश्वासन दिले आहे, जेणेकरून प्रादेशिक युद्ध टाळता येईल.

  • Que: अमेरिकेचा या कराराला विरोध का आहे?

    Ans: कारण अमेरिकेने इराणवर लष्करी कारवाईचे पर्याय तयार ठेवले होते आणि इस्रायलच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या रणनीतीवर परिणाम झाला आहे.

  • Que: रशियाची यात काय भूमिका आहे?

    Ans: रशियाने या दोन्ही शत्रू देशांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम केले असून, आखाती देशांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Jan 15, 2026 | 01:57 PM

