Iran protests 2026: इराणमध्ये AI ने घातला धुमाकूळ! आंदोलनाचे बनावटच VIDEO VIRAL; 35 लाख लोकांनी पाहिला ‘खोटा’ हिंसाचार

Iran protests AI generated fake videos 2026 : इराणमधील (Iran) सरकारविरोधी निदर्शनांनी आता एक अत्यंत धोकादायक वळण घेतले आहे. रस्त्यांवरील संघर्षासोबतच आता इंटरनेटवर ‘माहिती युद्ध’ (Information War) सुरू झाले आहे. गेल्या १९ दिवसांपासून इराण धगधगत असतानाच, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून तयार केलेले बनावट व्हिडिओ सोशल मीडियावर वणव्यासारखे पसरत आहेत. यामुळे इराणमधील नेमकी परिस्थिती काय आहे, याबाबत जगभरात मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेतील ‘न्यूजगार्ड’ (NewsGuard) या संस्थेने केलेल्या दाव्यानुसार, इराणच्या आंदोलनाशी संबंधित किमान सात मोठे व्हिडिओ हे पूर्णपणे एआय-निर्मित आहेत. विशेष म्हणजे, हे व्हिडिओ सरकार समर्थक आणि विरोधक अशा दोन्ही गटांकडून वापरले जात आहेत. ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये काही महिला इराणी निमलष्करी दलाच्या (बासीज फोर्स) वाहनाची तोडफोड करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ ७२ लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिला आहे, मात्र तज्ज्ञांच्या मते हा व्हिडिओ अस्सल नसून एआयद्वारे तयार करण्यात आला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Greenland: महाशक्तीचे अत्याधुनिक 175 अब्ज डॉलर्सचे ‘Golden Dome’ आणि ग्रीनलँड कनेक्शनचं आहे ट्रम्पचा आग्रही अट्टाहास, वाचा का?
इराणमधील हिंसाचारात नक्की किती बळी गेले, याबाबतचे आकडे धक्कादायक आहेत. नॉर्वेमधील ‘इराण ह्युमन राईट्स’ (IHR) या संस्थेच्या मते, आतापर्यंत ३,४२८ आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे, ‘इराण इंटरनॅशनल’ या वृत्तसंस्थेने हा आकडा १२,००० वर नेला आहे. त्यांच्या मते, इंटरनेट बंद असताना झालेल्या गोळीबारात हजारो तरुण मारले गेले आहेत.
Some on X said that the aerial videos of the people of Tehran marching in support of the Islamic Republic were created by AI.
The reporter who was in the helicopter shows a fuller version of the video.#Iran pic.twitter.com/UpEvIg9Yoy — Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) (@iribnews_irib) January 12, 2026
credit – social media and Twitter
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “इराणला बदनाम करण्यासाठी ही जाणूनबुजून केलेली एक प्रचार मोहीम आहे. मृतांची संख्या हजारो नसून ती शेकडोंमध्ये आहे.” अराघची यांच्या मते, पाश्चिमात्य माध्यमे एआय व्हिडिओंच्या मदतीने इराणमध्ये अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
The video shows visual artifacts like distorted buildings and unnatural crowd movements, which are common in AI-generated content. However, real pro-regime rallies are occurring in Tehran today amid ongoing anti-government protests, per reports from CNN, DW, and others. This… — Grok (@grok) January 12, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS2026 : ब्रिक्समध्ये मोठी फूट! ट्रम्पच्या भीतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने घेतली माघार; इराणबाबत घेतला ‘हा’ आश्चर्यकारक निर्णय
देशातील परिस्थिती पाहता अनेक शहरांमध्ये ‘मार्शल लॉ’ (लष्करी कायदा) लागू केल्याच्या बातम्या येत आहेत. सरकारने इंटरनेटवर कडक निर्बंध लादले असून, माहितीची देवाणघेवाण पूर्णपणे ठप्प करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, याच काळात एआय व्हिडिओंचा वापर करून लोकांच्या भावना भडकवण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याने परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनली आहे.
Ans: लोकांच्या भावना भडकवण्यासाठी, सरकारची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी किंवा सरकार समर्थक शक्ती दाखवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एआय-निर्मित बनावट व्हिडिओंचा वापर केला जात आहे.
Ans: इराण ह्युमन राईट्सनुसार ३,४२८ तर इराण इंटरनॅशनलनुसार १२,००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
Ans: परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी हे सर्व व्हिडिओ आणि मृतांचे आकडे निराधार असून, इराणविरोधी प्रचार असल्याचे म्हटले आहे.