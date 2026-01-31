Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Saudi Arabia Double Game Iran Us Attack Prince Khalid Bin Salman Trump News

Diplomacy: ट्रम्प यांचा ‘आर्माडा’ आणि सौदीची अस्पष्ट पण स्वार्थी भूमिका; इराणच्या सत्तेला हादरा देण्यासाठी ‘रियाधचीही’ तयारी

Saudi Arabia-Iran Relations: इराणबद्दल सौदी अरेबियाची भूमिका दुहेरी आहे: एमबीएसला शांतता आणि राजनैतिक कूटनीति हवी आहे, तर भाऊ केबीएस अमेरिकेवर इराणवर हल्ला करण्यासाठी दबाव आणत आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 12:44 PM
saudi arabia double game iran us attack prince khalid bin salman trump news

सौदी अरेबियाचा इराणमध्ये दुहेरी खेळ; मैत्रीचे नाटक करत, ट्रम्पला दिले हल्ला करण्याचे संकेत दिले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • सौदीची दुहेरी चाल
  • ट्रम्प यांना थेट इशारा
  • हवाई क्षेत्राचा पेच

Saudi Arabia double game Iran US attack : मध्यपूर्वेतील राजकारण हे नेहमीच ‘धुर्त’ खेळींसाठी ओळखले जाते, पण सध्या सौदी अरेबियाने (Saudi Arabia) जे धोरण स्वीकारले आहे, त्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सौदीचे सामर्थ्यवान युवराज मोहम्मद बिन सलमान (MBS) हे जगासमोर इराणसोबतच्या संबंधांत ‘नवा अध्याय’ सुरू करत असल्याचे भासवत आहेत. मात्र, अ‍ॅक्सिओस (Axios) या प्रसिद्ध वृत्तसंस्थेने दिलेल्या एका खळबळजनक अहवालानुसार, सौदीचे संरक्षण मंत्री प्रिन्स खालिद बिन सलमान (KBS) यांनी अमेरिकेत जाऊन वेगळीच खेळी खेळली आहे.

बंद दाराआड काय घडले?

प्रिन्स खालिद बिन सलमान यांनी नुकतीच वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ, संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ आणि ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांची भेट घेतली. या गुप्त बैठकीत खालिद यांनी स्पष्ट केले की, इराण सध्या अमेरिकेच्या दबावाखाली आहे, पण जर ट्रम्प प्रशासनाने आता लष्करी कारवाई केली नाही, तर इराण याला आपला विजय मानेल. “अमेरिकेने माघार घेतल्यास इराणी राजवट अधिक मुजोर होईल,” असे विधान त्यांनी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS :भारताचा ‘मास्टरस्ट्रोक’! डॉलरची मक्तेदारी संपवण्यासाठी 11 देशांची मोठी तटबंदी; ट्रम्प यांच्या धमकीला मोदींचे ‘डिजिटल’ उत्तर

MBS आणि KBS: एकाच नाण्याच्या दोन बाजू?

सौदी अरेबियाच्या या धोरणाला तज्ज्ञ ‘गुड कॉप, बॅड कॉप’ (Good Cop, Bad Cop) धोरण मानत आहेत. १. मोहम्मद बिन सलमान (MBS): यांनी काही दिवसांपूर्वीच इराणी राष्ट्राध्यक्षांशी फोनवर चर्चा केली. त्यांनी आश्वासन दिले की, “सौदी अरेबिया इराणच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतो आणि इराणविरुद्धच्या कोणत्याही लष्करी कारवाईसाठी आपले हवाई क्षेत्र (Airspace) वापरू देणार नाही.” २. प्रिन्स खालिद (KBS): मात्र, अमेरिकेतील थिंक टँक आणि लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत बोलताना खालिद यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमावर आणि प्रादेशिक प्रभावावर प्रहार करण्याची गरज अधोरेखित केली.

credit – social media and Twitter

ट्रम्प प्रशासनाचा दबाव आणि सौदीची धाकधूक

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आखाती देशांमध्ये आपली लष्करी उपस्थिती वाढवली आहे. ट्रम्प यांनी इराणला ‘परमाणु निःशस्त्रीकरण’ (Nuclear Disarmament) करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. सौदी अरेबियाला भीती आहे की, जर अमेरिकेने थेट हल्ला केला तर इराण सौदीच्या तेल विहिरींवर (Oil Refineries) प्रतिहल्ला करू शकतो. त्यामुळेच, सौदी अरेबिया सार्वजनिकरीत्या शांततेची बाजू घेत आहे जेणेकरून इराणला राग येऊ नये, पण खासगीत अमेरिकेला इराणचा काटा काढण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Crisis: ‘आमचं डोकं झुकलेलं होतं!’ शाहबाज शरीफ यांच्या अब्रूची राखरांगोळी; कोणासमोर भीक मागितल्याची दिली कबुली?

मध्यपूर्वेवर विनाशाचे सावट?

इराणने आधीच इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्यावर हल्ला झाला तर ते सौदी आणि यूएईमधील अमेरिकन दूतावासांना लक्ष्य करतील. अशा परिस्थितीत सौदी अरेबियाची ही दुहेरी चाल अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. एकीकडे शांततेचे नाटक आणि दुसरीकडे युद्धाची तयारी, यामुळे इराण आणि सौदीमधील २०१३ नंतर सुधारलेले संबंध पुन्हा एकदा संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सौदी अरेबिया इराणविरुद्ध अमेरिकेला काय सांगत आहे?

    Ans: सौदीचे संरक्षण मंत्री प्रिन्स खालिद यांनी अमेरिकेला सांगितले आहे की, इराणवर आता कारवाई न केल्यास ते भविष्यात अधिक धोकादायक ठरतील.

  • Que: MBS यांनी इराणला काय आश्वासन दिले आहे?

    Ans: युवराज MBS यांनी इराणला सांगितले की सौदी आपले हवाई क्षेत्र किंवा जमीन इराणवरील हल्ल्यासाठी वापरू देणार नाही.

  • Que: अ‍ॅक्सिओस (Axios) अहवालाचा अर्थ काय?

    Ans: हा अहवाल सुचवतो की सौदी अरेबिया सार्वजनिकरीत्या शांततेचा पुरस्कार करत असला तरी, खासगीत इराणची शक्ती कमी करण्यासाठी अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईला पाठिंबा देत आहे.

Web Title: Saudi arabia double game iran us attack prince khalid bin salman trump news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 12:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BRICS :भारताचा ‘मास्टरस्ट्रोक’! डॉलरची मक्तेदारी संपवण्यासाठी 11 देशांची मोठी तटबंदी; ट्रम्प यांच्या धमकीला मोदींचे ‘डिजिटल’ उत्तर
1

BRICS :भारताचा ‘मास्टरस्ट्रोक’! डॉलरची मक्तेदारी संपवण्यासाठी 11 देशांची मोठी तटबंदी; ट्रम्प यांच्या धमकीला मोदींचे ‘डिजिटल’ उत्तर

War Alert: रविवारी इराणवर बॉम्बवर्षाव? अमेरिकेचा ‘फायनल वॉर्निंग’ नंतर मोठा निर्णय; ट्रम्प सरकार तेहरान उलटवून टाकण्याच्या तयारीत
2

War Alert: रविवारी इराणवर बॉम्बवर्षाव? अमेरिकेचा ‘फायनल वॉर्निंग’ नंतर मोठा निर्णय; ट्रम्प सरकार तेहरान उलटवून टाकण्याच्या तयारीत

Iran Nuclear Secret: इराणचा ‘अणू’ डाव! उद्ध्वस्त केंद्रांवर उभारली रहस्यमय छप्परं; अमेरिकेची झोप उडवणारा सॅटेलाईट फोटो आला समोर
3

Iran Nuclear Secret: इराणचा ‘अणू’ डाव! उद्ध्वस्त केंद्रांवर उभारली रहस्यमय छप्परं; अमेरिकेची झोप उडवणारा सॅटेलाईट फोटो आला समोर

Bangladesh Election: इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं! जमात-ए-इस्लामीने हिंदू नेत्याला दिले निवडणुकीचे तिकीट; भारताची रणनीतीच गुपित
4

Bangladesh Election: इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं! जमात-ए-इस्लामीने हिंदू नेत्याला दिले निवडणुकीचे तिकीट; भारताची रणनीतीच गुपित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Diplomacy: ट्रम्प यांचा ‘आर्माडा’ आणि सौदीची अस्पष्ट पण स्वार्थी भूमिका; इराणच्या सत्तेला हादरा देण्यासाठी ‘रियाधचीही’ तयारी

Diplomacy: ट्रम्प यांचा ‘आर्माडा’ आणि सौदीची अस्पष्ट पण स्वार्थी भूमिका; इराणच्या सत्तेला हादरा देण्यासाठी ‘रियाधचीही’ तयारी

Jan 31, 2026 | 12:44 PM
PAK vs AUS : पाकिस्तानने घरच्या मैदानावर घालवली इज्जत…T20 World Cup 2026 आधी मैदानावर कापले नाक!

PAK vs AUS : पाकिस्तानने घरच्या मैदानावर घालवली इज्जत…T20 World Cup 2026 आधी मैदानावर कापले नाक!

Jan 31, 2026 | 12:43 PM
सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार! शरद पवार म्हणाले, “मला माहित…” दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत मोठे विधान

सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार! शरद पवार म्हणाले, “मला माहित…” दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत मोठे विधान

Jan 31, 2026 | 12:43 PM
Pandharpur News : चंद्रभागेच्या तीरी उसळला जनसागर; माघी यात्रा उत्साहात, ‘जय हरी विठ्ठला’च्या जयघोषाने दुमदुमली पंढरी

Pandharpur News : चंद्रभागेच्या तीरी उसळला जनसागर; माघी यात्रा उत्साहात, ‘जय हरी विठ्ठला’च्या जयघोषाने दुमदुमली पंढरी

Jan 31, 2026 | 12:41 PM
थोडी प्रतीक्षा… मोठी धमाल! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ची रिलीज डेट जाहीर, ‘या’ दिवशी येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

थोडी प्रतीक्षा… मोठी धमाल! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ची रिलीज डेट जाहीर, ‘या’ दिवशी येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 31, 2026 | 12:34 PM
Sindhudurg News: हत्तीरोग नियंत्रणाबाबत जिल्हा टास्क फोर्स सभा; नागरिकांना केले ‘हे’ आवाहन

Sindhudurg News: हत्तीरोग नियंत्रणाबाबत जिल्हा टास्क फोर्स सभा; नागरिकांना केले ‘हे’ आवाहन

Jan 31, 2026 | 12:31 PM
Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व, काय सांगते शास्त्र जाणून घ्या

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व, काय सांगते शास्त्र जाणून घ्या

Jan 31, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM