Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

बांगलादेशात लोकशाहीचा अंत? आगामी निवडणुकींचा निकाल आधीच ठरलाय…; हसीना यांच्या मुलाच्या दाव्याने खळबळ

Bangladesh Election : बांगलादेशात येत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठा गोंधळ उडाला आहे. शेख हसीना यांच्या मुलाने निवडणुकांचा निकाल आधीच ठरला असल्याचा दावा केला आहे. या दाव्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 03:38 PM
Bangladesh Elections 2026

बांगलादेशात लोकशाहीचा अंत? आगामी निवडणुकींचा निकाल आधीच ठरलाय...; हसीना यांच्या मुलाच्या दाव्याने खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • शेख हसीनाचा मुलाचे बांगलादेश निवडणुकीवर गंभीर आरोप
  • आमागी निवडणुकांचा निकाल आधीच ठरला असल्याचा दावा
  • नेमकं काय आहे प्रकरण?
Bangladesh Elections 2026 : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) सध्या १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या निवडणुकांची तयारी सुरु आहे. परंतु या निवडणुकांपूर्वी बांगलादेशात प्रचंड राजकीय अस्थिरता पसरलेली आहे. गेल्या काही काळात बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांवर हिंसाचार होत असून याचा संबंध राजकीय सूडाशी जोडला जात आहे. दरम्यान याच वेळी शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांच्या मुलाने बांग्लादेश निवडणुकांवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. हसीना यांचा मुलगा साजीब वाजेद यांने निवडणुकांचा निकाल आधीच ठरला असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या या दाव्याने देशात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

निवडणुकांचा निकाल आधीच ठरलेला?

सजबी वाजेद जॉय यांच्या मते १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांचा निकाल आधीच निश्चित करण्यात आलेला आहे. निवडणुक प्रक्रिया केवळ एक दिखावा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच यामागे मोठा राजकीय कटाचा भाग असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. जॉय यांनी माजी महिला पंतप्रधान खालिदा जिया यांच्या बांग्लादेश नॅशनल पार्टी (BNP) ला इशारा दिला आहे की, निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया ही जमात-ए-इस्लामीच्या नियंणाखाली आहे.

पाकिस्तानचा बांग्लादेश निवडणुकीत हस्तक्षेप

सजीब जॉय यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे ती, अंतरिम सरकार आल्यापासून बीएनपी केवळ अमेरिकेची कठपुतळी बनून राहिली. तर दुसरीकडे जमात-ए-इस्लामीमुळे पाकिस्तानला बांगलादेशात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळेल. तसेच त्यांनी असेही म्हटले आहे की, लोकशाहीच्या नावाखाली फसव्या निवडणुका घेतल्या जात असून वेळीच सावध होण्याची गरज आहे.

सजीब जॉय यांनी असेही म्हटले आहे ती, अवामी लीगच नव्हे तर देशातील जुने राजकीय पक्षांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. आगामी निवडणुक पूर्णपणे एकतर्फी असल्याचा सांगत त्यांनी जनतेला सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते पुढील सरकार जाणुनूबुजून कमकुवत करण्यासाठी जाळं रचण्यात आले आहे.

शेख हसीना यांचे युनूस सरकारवरील आरोप

शेख हसीना यांनी मोहम्मद युनूस (Muhammd Yunus) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारवर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, युनूस सरकारने लोकशाहीची हत्या केली आहे. त्यांनी लोकांच्या मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला आहे.

Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सजीब वाजेद जॉय यांनी बांगलादेश निवडणुकांबाबत काय दावा केला आहे?

    Ans: सजीब वाजेद जॉय यांच्या मते, १२ फेब्रुवारी २०२६ ला होणाऱ्या निवडणुका लोकशही पद्धतीने होत नसून त्यांचा निकाल आधीच ठरला आहे.

  • Que: जमात-ए-इस्लामीची बांगलादेश निवडणुकांमध्ये काय भूमिका आहे?

    Ans: सजीब वाजेद जॉय यांच्या दाव्यांनुसार, बांगलादेश नॅशनल पार्टी सत्तेत आली तरही त्याचे संपूर्ण नियंत्रण हे जमात-ए-इस्लामीकडे असेल,

Web Title: Sheikh hasina son seed wajed on bangladesh elections 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 03:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाकिस्तानची पुन्हा नाच्चकी! रशियाने भारत-पाक वादात मध्यस्थीस दिला नकार, शाहबाज सरकारला दिला महत्वाचा सल्ला
1

पाकिस्तानची पुन्हा नाच्चकी! रशियाने भारत-पाक वादात मध्यस्थीस दिला नकार, शाहबाज सरकारला दिला महत्वाचा सल्ला

Epstein Files चा धमाका! ईमेलमध्ये युवतींचा उल्लेख अन् ‘या’ देशाच्या सुरक्षा सल्लागारांनी दिला तडकाफडकी राजीनामा, जगभरात खळबळ
2

Epstein Files चा धमाका! ईमेलमध्ये युवतींचा उल्लेख अन् ‘या’ देशाच्या सुरक्षा सल्लागारांनी दिला तडकाफडकी राजीनामा, जगभरात खळबळ

India-US Trade Deal : ट्रम्पचा राग निवळला अन् व्यापाऱ्यांचा आला सुवर्णकाळ; भारतातील ‘या’ क्षेत्रांना होणार फायदा
3

India-US Trade Deal : ट्रम्पचा राग निवळला अन् व्यापाऱ्यांचा आला सुवर्णकाळ; भारतातील ‘या’ क्षेत्रांना होणार फायदा

US Iran Nuclear Talks : इराण झुकलं? भीषण तणावानंतर अमेरिकेशी चर्चेस तयार; तुर्कीत रंगणार कूटनीती
4

US Iran Nuclear Talks : इराण झुकलं? भीषण तणावानंतर अमेरिकेशी चर्चेस तयार; तुर्कीत रंगणार कूटनीती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बांगलादेशात लोकशाहीचा अंत? आगामी निवडणुकींचा निकाल आधीच ठरलाय…; हसीना यांच्या मुलाच्या दाव्याने खळबळ

बांगलादेशात लोकशाहीचा अंत? आगामी निवडणुकींचा निकाल आधीच ठरलाय…; हसीना यांच्या मुलाच्या दाव्याने खळबळ

Feb 03, 2026 | 03:38 PM
दिलीपवर चाहत्यांचा संताप! फराह खानच्या नवीन व्लॉगमधील ‘ही’ गोष्ट प्रेक्षकांना खटकली, कारण जाणून घ्या

दिलीपवर चाहत्यांचा संताप! फराह खानच्या नवीन व्लॉगमधील ‘ही’ गोष्ट प्रेक्षकांना खटकली, कारण जाणून घ्या

Feb 03, 2026 | 03:36 PM
Latur Zilla Parishad: लातूरमध्ये महायुती-महाविकास आघाडीत चुरस; आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेरीत मतदारांची भूमिका महत्त्वाची

Latur Zilla Parishad: लातूरमध्ये महायुती-महाविकास आघाडीत चुरस; आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेरीत मतदारांची भूमिका महत्त्वाची

Feb 03, 2026 | 03:32 PM
टेस्टीच नाही तर हेल्दीही… घरी बनवा कुरकुरीत ‘सुरणाचे चिप्स’, एकदाच बनवा आणि महिनाभर साठवा

टेस्टीच नाही तर हेल्दीही… घरी बनवा कुरकुरीत ‘सुरणाचे चिप्स’, एकदाच बनवा आणि महिनाभर साठवा

Feb 03, 2026 | 03:30 PM
खोट्या आरोपांच्या जाळ्यात अडकली सावी; ‘जुळली गाठ गं’मध्ये पंचकन्यांच्या साथीने अन्यायाविरुद्ध लढा

खोट्या आरोपांच्या जाळ्यात अडकली सावी; ‘जुळली गाठ गं’मध्ये पंचकन्यांच्या साथीने अन्यायाविरुद्ध लढा

Feb 03, 2026 | 03:30 PM
Maharashtra Politics: पवार कुटुंबियांमध्ये किती दिवसांचा दुखवटा? टीका करणाऱ्यांना प्रफुल्ल पटेलांचे उत्तर, म्हणाले…

Maharashtra Politics: पवार कुटुंबियांमध्ये किती दिवसांचा दुखवटा? टीका करणाऱ्यांना प्रफुल्ल पटेलांचे उत्तर, म्हणाले…

Feb 03, 2026 | 03:26 PM
सुनो गाँववालों! Aadhar Card हॅक होण्याची भीती वाटतेय? मग ‘या’ फीचरबद्दल एकदा वाचाच…

सुनो गाँववालों! Aadhar Card हॅक होण्याची भीती वाटतेय? मग ‘या’ फीचरबद्दल एकदा वाचाच…

Feb 03, 2026 | 03:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM