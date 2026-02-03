बांगलादेशात लोकशाहीचा अंत? आगामी निवडणुकींचा निकाल आधीच ठरलाय…; हसीना यांच्या मुलाच्या दाव्याने खळबळ

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय
सजबी वाजेद जॉय यांच्या मते १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांचा निकाल आधीच निश्चित करण्यात आलेला आहे. निवडणुक प्रक्रिया केवळ एक दिखावा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच यामागे मोठा राजकीय कटाचा भाग असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. जॉय यांनी माजी महिला पंतप्रधान खालिदा जिया यांच्या बांग्लादेश नॅशनल पार्टी (BNP) ला इशारा दिला आहे की, निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया ही जमात-ए-इस्लामीच्या नियंणाखाली आहे.
पाकिस्तानचा बांग्लादेश निवडणुकीत हस्तक्षेप
सजीब जॉय यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे ती, अंतरिम सरकार आल्यापासून बीएनपी केवळ अमेरिकेची कठपुतळी बनून राहिली. तर दुसरीकडे जमात-ए-इस्लामीमुळे पाकिस्तानला बांगलादेशात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळेल. तसेच त्यांनी असेही म्हटले आहे की, लोकशाहीच्या नावाखाली फसव्या निवडणुका घेतल्या जात असून वेळीच सावध होण्याची गरज आहे.
सजीब जॉय यांनी असेही म्हटले आहे ती, अवामी लीगच नव्हे तर देशातील जुने राजकीय पक्षांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. आगामी निवडणुक पूर्णपणे एकतर्फी असल्याचा सांगत त्यांनी जनतेला सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते पुढील सरकार जाणुनूबुजून कमकुवत करण्यासाठी जाळं रचण्यात आले आहे.
शेख हसीना यांनी मोहम्मद युनूस (Muhammd Yunus) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारवर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, युनूस सरकारने लोकशाहीची हत्या केली आहे. त्यांनी लोकांच्या मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला आहे.
Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप
