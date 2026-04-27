  • Major Israeli Attack On Lebanon Amidst Ceasefire 14 Dead 37 Injured

शस्त्रसंधीदरम्यानच लेबनॉनवर इस्त्रायलचा मोठा हल्ला; 14 जणांचा मृत्यू तर 37 जण जखमी

Updated On: Apr 27, 2026 | 07:30 AM
यरूशलेम : सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक घडामोडी घडत आहेत. इराण-अमेरिका या दोन देशांत शस्त्रसंधी सुरु आहे. तर दुसरीकडे मात्र इस्त्रायल आणि लेबनॉनमध्ये शस्त्रसंधी असूनही इस्त्रायल देशाकडून लेबनॉनवर मोठा हल्ला करण्यात आला. देशाच्या दक्षिणेकडील भागात झालेल्या इस्रायली हल्ल्यात 14 जणांचा मृत्यू झाला.

इस्रायल-हिजबुल्लाह युद्धातील नुकतीच वाढवलेली शस्त्रसंधी असूनही ही घटना घडली. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, मृतांमध्ये दोन महिला आणि दोन मुलांचा समावेश असून, ३७ जण जखमी झाले आहेत. इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील शस्त्रसंधी करारामुळे हल्ल्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. मात्र, दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांच्यातील चकमकी सुरूच आहेत. इस्रायलने स्वयं-घोषित बफर झोनमध्ये सैन्य तैनात केले आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी लेबनॉनमधील हिजबुल्लाच्या लक्ष्यांवर हल्ले तीव्र करण्याचे आदेश दिले आहेत. नेतन्याहू यांच्या या आदेशामुळे शस्त्रसंधी धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, इस्रायली लष्कराने शनिवारी सांगितले की, त्यांनी रात्री दक्षिण लेबनॉनमधील तीन ठिकाणी हिजबुल्लाच्या रॉकेट लाँचरवर हल्ला केला आणि वेगवेगळ्या हल्ल्यांमध्ये अनेक हिजबुल्ला समर्थकांना टार्गेट केले गेले.

हिजबुल्लाचे रॉकेट रोखले

इस्रायली लष्कराने लेबनॉनच्या रहिवाशांना हिजबुल्लासोबतच्या लढाईदरम्यान लिटानी नदीच्या प्रदेशाजवळ न जाण्याचा इशारा पुन्हा दिला. व्याप्त प्रदेशात एका संशयित हवाई टार्गेटला रोखण्यात आले. हिजबुल्लाने उत्तर इस्रायलवर दोन रॉकेट डागले, त्यापैकी एक रोखण्यात आले.

हल्ल्यात कोणीतीही जीवितहानी नाही

यापूर्वी, शस्त्रसंधीमुळे कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नव्हते. इस्रायलसोबतच्या युद्धात अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेला शस्त्रसंधी तीन आठवड्यांसाठी वाढवली आहे. मात्र, आता शस्त्रसंधीदरम्यानच लेबनॉनवर इस्त्रायलने मोठा हल्ला केला आहे.

मालीत दहशतवादी हल्ला

आफ्रिका (Africa Continent) खंडातील माली हा देश पुन्हा एकदा भीषण दहशतवादी हिंसाचाराच्या खाईत लोटला गेला आहे. शनिवारी सकाळी जेव्हा बामाको शहरात लोक झोपेतून जागे होत होते, तेव्हाच सकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास भीषण स्फोटांच्या आवाजाने शहराचा परिसर हादरून गेला. हा केवळ एक हल्ला नव्हता, तर अनेक शहरांवर एकाच वेळी करण्यात आलेला हा एक अत्यंत सुनियोजित आणि तांत्रिकदृष्ट्या समन्वित दहशतवादी हल्ला आहे.

Published On: Apr 27, 2026 | 07:18 AM

