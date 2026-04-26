डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सुरक्षेत मोठी चूक; एका कार्यक्रमादरम्यान गोळीबार, ट्रम्प यांना तातडीने...

वॉशिंग्टन : इराणवर अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून हल्ले करण्यात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या शस्त्रसंधीमुळे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे दिसत आहे. असे असतानाच आता शनिवारी रात्री वॉशिंग्टनमधील हिल्टन हॉटेलमध्ये एक मोठी घटना घडली. व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनर सुरू होते. अचानक, कार्यक्रमादरम्यान गोळीबार झाल्याचे समोर आले. ज्यामुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली.
या गोळीबाराच्या घटनेनंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलवले. ट्रम्प सुरक्षित असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या कार्यक्रमात उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स, संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो हे ट्रम्प यांच्यासोबत उपस्थित होते. सुरक्षा यंत्रणांनी या सर्व उच्चपदस्थ नेत्यांना तात्काळ बाहेर काढले. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की एका हल्लेखोराने गोळीबार केला होता. प्रत्यक्षदर्शींनी अंदाजे पाच ते आठ गोळीबारांचे आवाज ऐकल्याचे सांगितले.
गोळीबार सुरू होताच, हॉलमध्ये उपस्थित असलेले शेकडो पत्रकार आणि सेलिब्रिटी आपला जीव वाचवण्यासाठी टेबलांखाली लपले. सिक्रेट सर्व्हिसच्या कर्मचाऱ्यांनी लोकांना पांगून खाली बसण्यास सांगितले. सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण बँक्वेट हॉलला वेढा घातला. नॅशनल गार्डच्या तुकड्यांनीही इमारतीच्या आत प्रवेश केला. लोकांना हॉटेलमधून बाहेर जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु कोणालाही आत प्रवेश दिला गेला नाही.
Loud bangs (sounds like gunfire) heard at White House Correspondents’ Dinner. The President was rushed off the stage. Situation appears to be under control, no further information available at the moment. https://t.co/HSLZTfYG0Q pic.twitter.com/ribabcirxS — Intel Doge (@IntelDoge) April 26, 2026

कोणीही जखमी अथवा मृत नाही
या घटनेत कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. हल्लेखोराची ओळख आणि त्याने असे कृत्य का केले, याचा तपास सुरू आहे. कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
अमेरिकेने पश्चिम आशियात केली लष्करी ताकद मजबूत
दुसरीकडे, इराण-अमेरिकेच्या संघर्षादरम्यान अमेरिकेने पश्चिम आशियामध्ये आपली लष्करी ताकद अधिक मजबूत केली आहे. अमेरिकेची तिसरी अण्वस्त्रसज्ज विमानवाहू नौका ‘यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश’ (सीव्हीएन-७७) आता इराणच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. लाल समुद्रातील धोकादायक मार्ग टाळून ही युद्धनौका आफ्रिकेचे दक्षिण टोक म्हणजेच केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून आली आहे. हे अमेरिकन नौदलाचे ‘निमित्झ क्लास’मधील १० वे आणि शेवटचे सुपर कॅरियर आहे. हे एका तरंगत्या एअरवेसप्रमाणे काम करते, जे कोणत्याही परदेशी तळाशिवाय हजारो किलोमीटर दूरवरून हवाई हल्ले करण्यास सक्षम आहे.
