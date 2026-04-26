Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Us War To Deal A Massive Blow 30 Million People Will Fall Into Poverty

इराण-अमेरिका युद्धाचा मोठा फटका बसणार; तब्बल 30000000 लोक गरीब होणार

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जगभरातील अनेक देशांमध्ये तेल आणि वायूच्या संकटाच्या रूपात या युद्धाचा परिणाम दिसून आला. या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास प्रमुखांनी हा गंभीर इशारा दिला आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 08:37 AM
इराण-अमेरिका युद्धाचा मोठा फटका बसणार; तब्बल 30000000 लोक गरीब होणार

इराण-अमेरिका युद्धाचा मोठा फटका बसणार; तब्बल 30000000 लोक गरीब होणार

Follow Us:
Follow Us:

वॉशिंग्टन : कोणतेही युद्ध हे जगाला भारी पडतेच. परंतु त्याचा थेट परिणामी आर्थिक दुर्बल घटकांवर होत असतो. सध्या सुरू अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धही त्याला अपवाद नाही. या युद्धाला जगावर मोठा भार पडणार आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने तेल आणि वायूचे संकट अधिकच गडद झाले असून, हे युद्ध जगातील ३ कोटी लोकांना गरीबीच्या खाईत ढकलणार आहे, असा गंभीर इशारा संयुक्त राष्ट्रांचे विकास प्रमुख अलेक्झांडर डी क्रू यांनी दिला आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात ५० दिवसांहून अधिक काळ चाललेल्या युद्धात सध्या युद्धविराम सुरू असला तरी, जागतिक तणाव कायम आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जगभरातील अनेक देशांमध्ये तेल आणि वायूच्या संकटाच्या रूपात या युद्धाचा परिणाम दिसून आला. या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास प्रमुखांनी हा गंभीर इशारा दिला आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अंदाजे ३ कोटी लोक गरिबीत लोटले जाऊ शकतात. या संघर्षाच्या अप्रत्यक्ष परिणामांमुळे येत्या काही महिन्यांत अन्न असुरक्षितता वाढण्याची शक्यता आहे.

अमेरिका-इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये मालवाहू जहाजांवर सुरू असलेल्या नाकेबंदीमुळे केवळ इंधनावरच नव्हे, तर खतांच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. परिणामी, कृषी उत्पादनावर थेट परिणाम होत आहे. पिकांच्या उत्पन्नावरील हा परिणाम या वर्षाच्या उत्तरार्धात स्पष्टपणे दिसून येईल. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील हे युद्ध उद्या संपले तरी, त्याचे आधीच दिसणारे परिणाम कायम राहतील, ज्यामुळे जगभरातील ३० दशलक्ष किवा त्याहून अधिक लोक संभाव्यतः गरिबीत ढकलले जातील.

काही महिन्यांत अन्नसुरक्षेचा अभाव

संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या इशाऱ्यानुसार भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, सोमालिया, सुदान, टांझानिया, केनिया आणि इजिप्त यांसारख्या देशांना सर्वाधिक धोका. येत्या काही महिन्यांत अन्नसुरक्षेचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर पसरेल आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याबद्दल फार काही करता येणार नाही.

जीडीपीवर दबाव, जग संकटात

इराण युद्धाच्या परिणामामुळे जागतिक जीडीपीच्या ०.५% ते ०.८% भागाचे नुकसान झाले आहे. जे काही उभारण्यासाठी अनेक दशके लागतात, ते नष्ट करण्यासाठी आठ आठवड्यांचे अमेरिका-इराण युद्ध पुरेसे होते, असे मत संयुक्त राष्ट्र विकास आयोगाचे (यूएनडीपी) प्रमुख डी क्रू यांनी म्हटले आहे. हे युद्ध २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाले, जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. इराणच्या प्रत्युत्तरानंतर, जगाची जीवनरेखा असलेले तेल आणि वायूचे मार्ग बंद झाले आणि ऊर्जेसह जीवनावश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली.

Slavery Reparations : ‘आम्ही पैसे देणार नाही !’ ब्रिटनचा आरडाओरडा; पण भारताच्या एका मताने ‘असं’ बदललं जगाचं चित्र

Web Title: Iran us war to deal a massive blow 30 million people will fall into poverty

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 08:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
1

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

Maharashtra Breaking News Updates Today: नीट पेपरफुटी प्रकरण: ‘RCC’चे संचालक शिवराज मोटेगावकर सीबीआयच्या ताब्यात
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: नीट पेपरफुटी प्रकरण: ‘RCC’चे संचालक शिवराज मोटेगावकर सीबीआयच्या ताब्यात

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद
3

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
4

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM