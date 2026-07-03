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न्यूयॉर्कमध्ये धक्कादायक घटना! संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयाबाहेर तिबेटी व्यक्तीचे आत्मदहन; थरारक VIDEO समोर

Updated On: Jul 03, 2026 | 10:36 AM IST
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सारांश

Tibetan Protest : अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरातील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयाबाहेर धक्कादायक घटना घडली आहे. एका व्यक्तीने स्वत:ला पेटवून घेतले आहे. या घटनेने जगभरात खळबळ उडाली असून याचा थरारक व्हिडिओही समोर आला आहे.

Tibetan man dies after setting himself on fire outside UN headquaters in Newyork

न्यूयॉर्कमध्ये धक्कादायक घटना! संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयाबाहेर तिबेटी व्यक्तीचे आत्मदहन; थरारक VIDEO समोर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • न्यूयॉर्कमध्ये धक्कादायक घटना
  • संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयाबाहेर तिबेटी व्यक्तीचे आत्मदहन
  • घटनेचा तपास सुरु
Tibetan Protest : वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालयाबाहरे एका व्यक्तीने आत्मदहन केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा थरारक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. गंभीर भाजल्यामुळे संबंधित व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. न्यूयॉर्क पोलिसांकडून या घटनेची पुष्टी करण्यात आली आहे. सध्या या घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

न्यूयॉर्क पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (०२ जुलै) संध्याकाळी ६.३० च्या सुमारास ही घटना घडली. एका व्यक्तीने आपत्कालीन क्रमांकावर फोन करत अग्निशमन दलाला याची माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी व्यक्ती गंभीर भाजलेल्या अवस्थेत आढळला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

घटनेचा थरारक व्हिडिओ

सध्या या घटनेचा थरारक व्हिडिओ समोर आला असून यामध्ये संबंधित व्यक्ती स्वत:ला पेटवून घेताना दिसत आहे. त्याने स्वत:ला पेटवताच आगीने पूर्णपणे लपटले आहे. घटनास्थळी एक तिबेटचा ध्वज आढळला आहे. यामुळे व्यक्ती तिबेटियन असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु अद्याप मृत व्यक्तीची अधिकृत ओळख जाहीर करण्यात आलेली नाही.

तिबेटी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांनी ही व्यक्ती तिबेटी असल्याचा दावा केला आहे. तर काहींनी त्याची ओळख लोबगा रांगझेन असल्याचे सांगितले आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. सध्या या व्यक्तीची अधिकृत ओळख पटली नसल्याने या घटनेमागचे कारणही अस्पष्ट असल्याचे न्यूयॉर्क पोलिसांनी म्हटले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिषदेच्या अधिकृत बैठका संपल्यानंतर ही घटना घडली. याचा संयुक्त राष्ट्राच्या कामकाजवर कोणताही परिणाम झाला नाही. स्थानिक तपास यंत्रणा या घटनेचा तपास करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

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Web Title: New york un headquarters tibetan man dies after setting himself on fire

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Published On: Jul 03, 2026 | 10:22 AM

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