Plastic Bag Free Day: प्लास्टिकच्या छुप्या विळख्यातून वसुंधरेला वाचवण्याचा संकल्प; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचे महत्त्व आणि इतिहास

International Plastic Bag Free Day 3 July 2026 : आज आपल्या घरात, बाजारात आणि अगदी रोजच्या जीवनशैलीत डोकावून पाहिले तर एक गोष्ट आपल्याला पावलोपावली पाहायला मिळते, ती म्हणजे ‘प्लास्टिक पिशवी’ (Plastic Bag). भाजी आणण्यापासून ते मॉलमध्ये खरेदी करेपर्यंत आपण अत्यंत सहजतेने या पिशव्यांचा वापर करतो. पण, हीच सहजता आज आपल्या पर्यावरणासाठी आणि संपूर्ण सजीव सृष्टीसाठी एक महाभयानक संकट बनली आहे. याच वाढत्या धोक्याची जाणीव करून देण्यासाठी आणि लोकांना पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी दरवर्षी ३ जुलै रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक पिशवी मुक्त दिन’ (International Plastic Bag Free Day) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला केवळ एका दिवसापुरते प्लास्टिक न वापरण्याचा संदेश देत नाही, तर आपल्या भविष्यातील पिढ्यांसाठी पृथ्वीला सुरक्षित ठेवण्याची आठवण करून देतो.
व्यापारी आणि ग्राहकांच्या दृष्टीने प्लास्टिक पिशव्या अत्यंत स्वस्त, वजनाने हलक्या आणि कमालीच्या सोयीस्कर वाटतात, हे नाकारता येत नाही. परंतु, या तात्पुरत्या सोयीची किंमत आपली निसर्गव्यवस्था शतकानुशतके चुकवत आहे. प्लास्टिकचे संपूर्णपणे नैसर्गिक विघटन (Decomposition) होण्यासाठी शेकडो ते हजारो वर्षांचा काळ लागतो. याचा अर्थ आपण काही मिनिटांसाठी वापरलेली प्लास्टिकची पिशवी या पृथ्वीवर पुढील अनेक शतके कचरा म्हणून तशीच पडून राहणार आहे. हेच प्लास्टिक पुढे जाऊन जमिनीची सुपीकता नष्ट करते, मानवी आरोग्याला हानी पोहोचवते आणि अन्नसाखळीमध्ये (Food Chain) अडथळे निर्माण करते.
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प्लास्टिक प्रदूषणामुळे आज आपल्या नद्या, तलाव आणि अथांग महासागरांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. दरवर्षी कोट्यवधी टन प्लास्टिक कचरा पाण्याच्या प्रवाहासाोबत समुद्रात वाहून जातो. समुद्रातील मासे, कासव आणि इतर दुर्मिळ सागरी जीव या प्लास्टिकच्या पिशव्यांना आपले अन्न समजून गिळतात, ज्यामुळे दरवर्षी लाखो सागरी जीवांचा तडफडून मृत्यू होतो. पाण्याच्या प्रवाहात प्लास्टिक अडकल्यामुळे नद्यांचे नैसर्गिक मार्ग बदलतात, ज्यामुळे पावसाळ्यात शहरांमध्ये कृत्रिम पूर (Urban Flooding) येण्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे.
केवळ जलचरच नाही तर आपल्या भू-पर्यावरणावरही याचा भीषण परिणाम होत आहे. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पडलेल्या प्लास्टिक पिशव्या अनेकदा पाळीव जनावरे, विशेषतः गायी खातात, ज्यामुळे त्यांच्या पोटात प्लास्टिकचे गोळे तयार होऊन त्यांचा मृत्यू होतो. अशा प्रकारे, एक छोटीशी प्लास्टिक पिशवी संपूर्ण निसर्गाचे संतुलन बिघडवून टाकत आहे. हीच धोक्याची घंटा ओळखून आता जागतिक स्तरावर तातडीने पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
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३ जुलै रोजी साजरी होणारी ही जागतिक मोहीम केवळ भाषणांपुरती मर्यादित नसते. या दिवशी जगभरातील शाळा, महाविद्यालये, सामाजिक संस्था आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांद्वारे विविध नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. प्लास्टिकचा वापर थांबवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी जनजागृती रॅली, प्रदर्शन, आणि कार्यशाळा (Workshops) घेतल्या जातात. मुलांना लहानपणापासूनच पर्यावरण रक्षणाचे महत्त्व कळावे यासाठी शाळांमध्ये विशेष उपक्रम राबवले जातात.
आपल्याला जर या प्लास्टिकच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचे असेल, तर घरातून बाहेर पडताना स्वतःची कापडी (Cloth Bags) किंवा तागाची पिशवी (Jute Bags) सोबत ठेवण्याची सवय लावून घ्यावी लागेल. आपण जेव्हा दुकानात जातो आणि हक्काने प्लास्टिकची पिशवी नाकारतो, तेव्हा तो एक छोटासा नकार एका मोठ्या जागतिक बदलाचे पहिले पाऊल ठरतो. शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा (Sustainable Lifestyle) अंगीकार करणे हाच आजच्या काळाची गरज आहे.