Abbottabad Terror Camps: अ‍ॅबोटाबाद दहशतीचे नवे केंद्र; ऑपरेशन सिंदूरनंतर लश्कर-ए-तैबाचा हाफिजच्या मेहुण्यासोबत पुन्हा मोठा कट

Updated On: May 30, 2026 | 01:42 PM IST
सारांश

Lashkar-E-Taiba : गुप्तचर सूत्रांनुसार, हा नवीन मरकज लश्करप्रमुख हाफिज सईदचा मेहुणा आणि बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा वरिष्ठ नेता अब्दुल रहमान मक्की याच्या नावाने स्थापन केला जात आहे.

ऑपरेशन सिंदूरनंतर, लश्कराचा नवा कट: शोधून काढा की दहशतीचे नवे केंद्र कुठे आणि कोणाच्या नावाने उभारले जात आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • दहशतीचे नवे केंद्र
  • अब्दुल रहमान मक्कीचे नाव
  • अनाथ मुले निशाण्यावर

Lashkar e Taiba new center Abbottabad : भारतीय लष्कराच्या धडक कारवाईनंतर बॅकफूटवर गेलेल्या लश्कर-ए-तैबा (LeT) या दहशतवादी संघटनेने आता भारताच्या विरोधात पुन्हा एकदा एक भयंकर आणि अत्यंत क्रूर कट रचण्यास सुरुवात केली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने घेतलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या सूडाग्नीत लश्करचे मुख्यालय जळून खाक झाले होते. मात्र, आता या धक्क्यातून सावरत लश्कर-ए-तैबाने पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा (KPK) प्रांतातील ऐतिहासिक अ‍ॅबोटाबाद शहरात आपले नवीन ‘मरकज’ म्हणजेच दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास सुरुवात केली आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या ताज्या अहवालाने हा खळबळजनक खुलासा केला असून भारतीय सुरक्षा यंत्रणा आता हाय अलर्टवर आल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी अब्दुल रहमान मक्कीच्या नावाने नवे केंद्र

गुप्तचर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अ‍ॅबोटाबादमधील हे नवीन केंद्र लश्करचा संस्थापक आणि मुख्य म्होरक्या हाफिज सईदचा मेहुणा ‘अब्दुल रहमान मक्की’ याच्या नावाने उभारले जात आहे. मक्की हा लश्कर-ए-तैबाचा उप-अमीर असून तो जमात-उद-दावा (JuD) च्या राजकीय आणि परराष्ट्र व्यवहार विभागाचा मुख्य रणनीतिकार आहे. मूळचा पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील बहावलपूरचा असलेला मक्की हा भारतासह अमेरिकेच्या हिटलिस्टवर असून त्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात आले आहे. लश्करच्या कट्टरतावादी विचारसरणीचा प्रसार करण्याचे आणि तरुणांना आत्मघाती हल्ल्यांसाठी तयार करण्याचे मुख्य काम मक्कीकडेच आहे, आणि आता त्याच्याच मार्गदर्शनाखाली हे नवीन केंद्र चालवले जाणार आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि लश्करच्या मुख्यालयाचा विनाश

हा संपूर्ण घटनाक्रम समजून घेण्यासाठी आपल्याला थोडे मागे जावे लागेल. २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निरपराध भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या भ्याड हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दलाने ७ मे २०२५ रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमधील (PoK) दहशतवादी तळांवर अचूक क्षेपणास्त्र (मिसाईल) हल्ले केले होते. या ऐतिहासिक कारवाईत लश्कर आणि जैश-ए-मोहम्मदची ९ प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रे आणि पंजाब प्रांतातील मुरीदके येथील लश्करचे मुख्य मुख्यालय पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. या हल्ल्यात लश्करचे प्रचंड नुकसान झाले होते, ज्याची कबुली स्वतः त्यांच्या वरिष्ठ कमांडरांनी दिली होती.

credit – social media and Twitter

मुरीदके ते अ‍ॅबोटाबाद: दहशतवादी तळांचा वेगाने विस्तार

मुरीदके येथील मुख्य तळ उद्ध्वस्त झाल्यानंतर लश्कर-ए-तैबाने आपले कार्यक्षेत्र आणि दहशतवादी पायाभूत सुविधा सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यास सुरुवात केली. गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालानुसार, ऑपरेशन सिंदूरनंतर लश्करने वेगाने नवीन तळांचा विस्तार केला आहे. २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी खैबर पख्तुनख्वामध्ये पहिल्यांदा हालचाली दिसल्या. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोटली, १२ मार्च २०२६ रोजी मीरपूर आणि १३ मार्च २०२६ रोजी रावलकोटमध्ये लश्करच्या नवीन तळांची नोंद झाली. आता या मालिकेतील पाचवी मोठी रचना म्हणून अ‍ॅबोटाबादमधील हे नवीन केंद्र समोर आले आहे, जे अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळ असल्याने दहशतवाद्यांना सुरक्षित वाटत आहे.

अनाथ मुलांची ‘मानवी बॉम्ब’ म्हणून भरती करण्याचा क्रूर कट

अ‍ॅबोटाबादमधील या नवीन मरकजचा सर्वात क्रूर आणि अमानुष पैलू म्हणजे येथील भरती प्रक्रिया. गुप्तचर यंत्रणांच्या मते, लश्कर-ए-तैबा आता अशा तरुणांना आणि अनाथ मुलांना लक्ष्य करत आहे, ज्यांना कोणतीही सामाजिक किंवा कौटुंबिक सुरक्षा नाही. ज्या मुलांचे माता-पिता हयात नाहीत किंवा जे अत्यंत गरिबीत जगत आहेत, अशा अनाथ मुलांना या केंद्रात आणून त्यांचे ब्रेनवॉश केले जात आहे. अशा अनाथ मुलांना ‘मानवी बॉम्ब’ किंवा आत्मघाती दहशतवादी बनवणे सोपे असते, कारण जर ते भारताच्या विरोधात लढताना मारले गेले, तर पाकिस्तानात त्यांना जाब विचारणारे किंवा त्यांच्यासाठी आवाज उठवणारे कोणीही नसते. हाफिज सईद आणि मक्कीचा हा नवा पॅटर्न अत्यंत चिंताजनक मानला जात आहे.

भारतीय सुरक्षा यंत्रणांचा कडक पहारा

अ‍ॅबोटाबाद हे तेच शहर आहे जिथे अमेरिकेने घुसून अल-कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेनला ठार केले होते. आता याच शहरात लश्करचा नवा तळ उभारला जाणे ही जागतिक सुरक्षेसाठी देखील धोक्याची घंटा आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या धसक्यामुळे दहशतवादी आता सीमावर्ती आणि डोंगराळ भागात लपून आपले जाळे मजबूत करत आहेत. मात्र, भारतीय गुप्तचर यंत्रणा (IB आणि RAW) आणि लष्कर या प्रत्येक हालचालीवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पाकिस्तानच्या या नव्या कटकारस्थानाचा बिमोड कसा करायचा, याची रणनीती आता दिल्लीत आखली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: लश्कर-ए-तैबा आपले नवीन दहशतवादी केंद्र कोठे उभारते आहे?

    Ans: लश्कर-ए-तैबा पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील अ‍ॅबोटाबाद येथे आपले नवीन केंद्र उभारते आहे.

  • Que: हे नवीन केंद्र कोणाच्या नावाने सुरू केले जात आहे?

    Ans: हे केंद्र हाफिज सईदचा मेहुणा आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी अब्दुल रहमान मक्की याच्या नावाने उभारले जात आहे.

  • Que: 'ऑपरेशन सिंदूर' कधी आणि का झाले होते?

    Ans: पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय लष्कराने ७ मे २०२५ रोजी पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर केले होते.

Published On: May 30, 2026 | 01:42 PM

