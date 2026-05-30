छोट्या हॅचबॅक गाड्यांमध्ये जागेची समस्या असते. विशेषतः मागच्या सीटवरील प्रवाशांसाठी, लहान वस्तू ठेवण्याकरिता खूप कमी जागा असते. उदाहरणार्थ, स्मार्टफोन, टॅब्लेट, पुस्तके आणि इतर लहान वस्तू ठेवण्यासाठी जागा नसते. ही समस्या बॅकसीट स्टोरेज ऑर्गनायझरच्या मदतीने सोडवता येते. हे पुढच्या सीटला सुरक्षितपणे जोडले जातात आणि त्यात अनेक उपयुक्त खिसे असतात. या बॅगमध्ये पुस्तकांसारख्या जड वस्तू ठेवण्यासाठी एक फोल्डेबल ट्रे देखील असतो. तुम्ही यावर खाद्यपदार्थ ठेवून खाऊ देखील शकता. किंमती अंदाजे ₹१,००० ते ₹१,२०० पासून सुरू होतात.
TATA चा मोठा धमाका! अवघ्या 4.69 लाखांत नवी Tiago Facelift लाँच, फीचर्स वाचून व्हाल थक्क
अॅमेझॉनबेसिक कार क्लिनिंग किट
पावसाळ्यात गाड्या अस्वच्छ होणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे. चांगल्या किमतीत दर्जेदार कार क्लिनिंग ॲक्सेसरीज मिळवण्याचा यापेक्षा चांगला मार्ग कोणता? तुम्ही अॅमेझॉन सेलमध्ये कंपनीच्या होम ब्रँडचे कार क्लिनिंग किट खरेदी करू शकता. या किटमध्ये गाडीचा आतील भाग, बाहेरील भाग आणि टायर स्वच्छ करण्यासाठीच्या वस्तू आहेत. याची किंमत अंदाजे ₹१,२०० आहे.
कार वायपर डिटर्जंट वॉशर टॅब्लेट्स
गाडीची विंडशील्ड स्वच्छ करण्यासाठी, वॉशर टँकमध्ये पाण्यासोबत डिटर्जंट टाकणे महत्त्वाचे आहे. मात्र साधा डिटर्जंट वापरता येत नाही; डिटर्जंट किंवा शॅम्पू वेगळा येतो. त्यामुळे, तुम्ही अॅमेझॉन सेलमध्ये कमी किमतीत कार वायपर डिटर्जंट वॉशर टॅब्लेट्स खरेदी करू शकता. फक्त एक टॅब्लेट टँकमध्ये टाका आणि उत्कृष्ट स्वच्छता मिळवा. यामुळे दृश्यमानता देखील सुधारते. याची किंमत अंदाजे ₹१०० ते ₹१२० पासून सुरू होते.
कीपकार्ट टिश्यू पेपर बॉक्स
गाडीमध्ये अनेक प्रसंगी टिश्यू पेपरची गरज लागते. बऱ्याचदा आपण टिश्यू बॉक्स ठेवतो, पण तो ग्लोव्ह बॉक्समध्ये जागा व्यापतो. शिवाय, तो डॅशबोर्डवर ठेवता येत नाही. अशा परिस्थितीत, टिश्यूच्या व्यवस्थापनासाठी कीपकार्ट कार सन वायझर पेपर बॉक्स एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. हा बॉक्स सन वायझरला जोडलेला असतो, ज्यामुळे तुम्हाला गरजेनुसार टिश्यू वापरता येतात. तुमच्या इच्छेनुसार तुम्ही तो इतरत्रही ठेवू शकता. याची किंमत सुमारे ४०० रुपये आहे.
महाराष्ट्रामध्ये पहिली कार कधी आली? कोण होते पहिले खरेदीदार? जाणून घ्या
पोर्ट्रॉनिक्स ब्लूटूथ रिसीव्हर
जर तुमच्या कार स्टिरिओमध्ये ब्लूटूथ नसेल, किंवा तुम्ही हँड्स-फ्री कॉल्स करू शकत नसाल, तर पोर्ट्रॉनिक्सचा ऑटो १२ ब्लूटूथ कार रिसीव्हर तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. हे डिव्हाइस खूप स्टायलिश आहे. हे तुम्हाला तुमच्या स्मार्टफोनला वायरलेस पद्धतीने कनेक्ट करून हँड्स-फ्री कॉल्स करण्याची आणि संगीत ऐकण्याची सुविधा देखील देते. याची किंमत सुमारे ५०० रुपये आहे.