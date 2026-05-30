‘वृद्ध झालेल्या मंत्र्यांना घरी पाठवा, अन्…’; आमदार संतोष बांगर यांची मागणी

Updated On: May 30, 2026 | 01:36 PM IST
अनेक मंत्री सध्या घोड्यांवर बसून बकऱ्या चारत आहेत. ते फोनलाही उत्तर देत नाहीत. असे मंत्री पक्षाला कमकुवत करत आहेत. काही जण फक्त लोकांमध्ये फिरतात पण काहीही करत नाहीत. त्यामुळे आता अशा वृद्ध झालेल्या मंत्र्यांना घरी पाठवा आणि आमच्यासारख्या सिंहांना संधी द्या, अशी मागणीच त्यांनी यावेळी केली.

हिंगोली : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहे. त्यातच सत्ताधारी महायुतीचा भाग असलेली शिवसेना सध्या अंतर्गत कलहामुळे चर्चेत आहे. खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत हिंगोली येथे झालेल्या एका सभेत शिंदे गटाचे आमदार संतोष बांगर यांनी थेट पक्ष नेतृत्वाला संबोधित करत ‘वृद्ध झालेल्या मंत्र्यांना घरी पाठवा आणि आमच्यासारख्या सिंहांना संधी द्या’, अशी मागणी केली.

हिंगोली येथे आयोजित केलेल्या सभेत संतोष बांगर बोलत होते. सत्तेत असूनही नव्या पिढीच्या नेत्यांना पदे मिळत नसल्याबद्दल बांगर यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी एका आयोजित सभेत मोठं विधान केले. ते म्हणाले, अनेक मंत्री सध्या घोड्यांवर बसून बकऱ्या चारत आहेत. ते फोनलाही उत्तर देत नाहीत. असे मंत्री पक्षाला कमकुवत करत आहेत. काही जण फक्त लोकांमध्ये फिरतात पण काहीही करत नाहीत. त्यामुळे आता अशा वृद्ध झालेल्या मंत्र्यांना घरी पाठवा आणि आमच्यासारख्या सिंहांना संधी द्या, अशी मागणीच त्यांनी यावेळी केली.

दरम्यान, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांना शुक्रवारी बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींच्या निषेधार्थ कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या गाडीसमोर काळे झेंडे दाखवले. श्रीकांत शिंदे शुक्रवारी बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. शिव संवाद दौऱ्याअंतर्गत आयोजित एका सभेला उपस्थित राहिल्यानंतर ते केज तालुक्यातून पटोदा येथे आले होते. त्यांचे वाहन पटोद्यात शिरताच उद्धव ठाकरे यांचे समर्थक आक्रमक झाले होते.

Published On: May 30, 2026 | 01:36 PM

