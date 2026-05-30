संतापजनक! केजमध्ये 13 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; तोंड, हात रुमालाने बांधले अन्...

केज : नात्याला काळीमा फासणारी आणि संपूर्ण बीड जिल्ह्याला सुन्न करून टाकणारी एक अत्यंत संतापजनक आणि संशयास्पद घटना समोर आली आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आनंदाने मामाच्या गावी आलेल्या एका १३ वर्षीय चिमुरडीवर तिच्याच सख्ख्या चुलत मामेभावाने अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नराधम भावाने या चिमुरडीचे हात आणि तोंड रुमालाने बांधून तिच्यावर घरातच बळजबरीने अत्याचार केला. या संतापजनक प्रकारानंतर केज पोलिसांनी तात्काळ पावले उचलत नराधम आरोपीला जेरबंद केले असून, न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
पोलीसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित अल्पवयीन मुलगी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या घालवण्यासाठी केज तालुक्यातील एका खेडेगावात आपल्या मामाच्या घरी आली होती. घटनेच्या दिवशी ती घरात एकटीच झोपलेली असताना, तिचा चुलत मामेभाऊ तिथे आला. त्याने आजी कुठे आहे? अशी विचारणा केली. निष्पाप मुलीने आजी शेतात सरपण (लाकडे) आणण्यासाठी गेली आहे, असे सांगताच आरोपीच्या मनातील वासना सुटली. त्याने तात्काळ मुलीवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. मुलीने प्रसंगावधान राखून विरोध केला आणि आरडाओरडा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नराधमाने तिचे तोंड एका हातरुमालाने घट्ट बांधले आणि घराची कडी आतून लावून घेतली. पीडिता जेव्हा कशीबशी सुटून दरवाजाची कडी उघडण्यासाठी धावली, तेव्हा आरोपीने तिला जमिनीवर पाडले आणि तिचे दोन्ही हात दोरीने बांधून तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार केला.
पीडितेच्या धैर्यामुळे अत्याचार प्रकरण उघड
या भीषण प्रसंगानंतर पीडित मुलीने अत्यंत धैर्याने आपल्या कुटुंबाला घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. कुटुंबाने तात्काळ केज पोलिस ठाणे गाठून फिर्याद दिली. पीडितेच्या तक्रारीवरून केज पोलिसांनी नराधम मामेभावाविरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO) आणि इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
‘पोक्सो’ अंतर्गत गुन्हा !
गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम राबवून नराधम आरोपीला मुसक्या आवळून जेरबंद केले. बुधवारी (२७मे) सायंकाळी त्याला केज न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि तपासाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याला ३ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. केजचे पोलीस निरीक्षक स्वप्नील उनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक उमेश निकम या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.