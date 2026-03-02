Khamenei Assassination: दूतावासाला घेराव, गाड्यांची जाळपोळ! पाकिस्तानातील अमेरिका विरोधी उद्रेकाने जग हादरलं; 35 जणांचा मृत्यू

इराणमधील घडामोडींचे सर्वात भीषण पडसाद शेजारील देश पाकिस्तानात उमटले आहेत. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनाची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर दुःखाऐवजी संतापाचा वणवा पेटला आहे. कराचीपासून ते पाकव्याप्त काश्मीरपर्यंत (PoK) हजारो लोक रस्त्यावर उतरले असून सुरक्षा दल आणि निदर्शकांमध्ये झालेल्या थेट चकमकीत आतापर्यंत ३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वत्र धूर, अश्रूधुराचे लोट आणि दहशतीचे वातावरण असून ही एक मोठी मानवतावादी शोकांतिका ठरत आहे.
पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कराची शहर या हिंसाचाराचे केंद्र बनले आहे. येथे आंदोलकांनी अमेरिकन आणि सरकारी मालमत्तांना लक्ष्य केले असून सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात आतापर्यंत १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय, गिलगिटमध्ये ७, स्कार्दूमध्ये ६ आणि राजधानी इस्लामाबादमध्ये ६ नागरिकांचा बळी गेला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील काही चकमकींमध्ये अमेरिकन मरीन कॉर्प्सचाही समावेश असल्याचा दावा स्थानिक सूत्रांनी केला आहे, ज्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे.
जखमींची संख्या १०० च्या वर गेल्याने पंजाब सरकारने प्रांतातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये तातडीची आणीबाणी (Medical Emergency) घोषित केली आहे. सर्व डॉक्टरांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तथापि, काही गुप्त माहितीनुसार, पाकिस्तानी प्रशासनाने मृतांचा आकडा अधिकृतपणे बाहेर येऊ नये यासाठी माध्यमांवर दबाव निर्माण केला आहे. शियाबहुल भागांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून पोलिसांच्या मोठ्या तुकड्या तैनात करून संचारबंदीसारखी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे.
BIG Pak forces deployed in security of US & other diplomatic missions in Islamabad, Pakistan forced to retreat back. Extremely volatile situation for foreign missions in Pakistan.pic.twitter.com/HHbGLG0zCd — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) March 1, 2026
पाकिस्तानमधील वाढता अमेरिका विरोधी सूर पाहता, इस्लामाबादमधील अमेरिकन दूतावासाने आपल्या नागरिकांसाठी कडक सुरक्षा सल्लागार (Security Advisory) जारी केला आहे. अमेरिकन नागरिकांना गर्दीच्या ठिकाणांपासून लांब राहण्यास सांगण्यात आले असून, कराची आणि लाहोरमधील वाणिज्य दूतावासांभोवती सुरक्षा कडे घट्ट करण्यात आले आहे. अमेरिकन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून “जिथे आहात तिथेच राहा” अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शेजारील देशात सुरू असलेला हा हिंसाचार भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीची (CCS) अत्यंत महत्त्वाची बैठक घेतली. भारताने या हिंसक घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली असून सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. या संघर्षाच्या काळात पाकिस्तान आणि मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, हे भारत सरकारचे पहिले प्राधान्य आहे. सीमेवर ‘हाय अलर्ट’ जारी करण्यात आला असून कोणत्याही घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी भारतीय लष्कर सज्ज आहे.
Ans: इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्या हत्येनंतर पाकिस्तानातील शिया समुदायाने अमेरिकेचा निषेध करण्यासाठी आंदोलने सुरू केली, ज्याला हिंसक वळण लागले.
Ans: अधिकृत आणि स्थानिक सूत्रांनुसार, आतापर्यंत ३५ जणांचा मृत्यू झाला असून १०० हून अधिक जण गंभीर जखमी आहेत.
Ans: पंतप्रधान मोदींनी सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीची (CCS) बैठक बोलावून परिस्थितीचा आढावा घेतला असून भारतीय नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.